Antonio Banderas vuelve al trabajo

El corazón le pidió que parara. Y aunque Antonio Banderas se ha tomado un respiro tras su ataque al corazón, lo cierto es que no ha dejado de generar noticias más allá de su estado de salud. Con la Biznaga de Oro extraordinaria que recibió en la vigésima edición del Festival de Málaga Cine en Español, con su irrenunciable participación en los desfiles de la Semana Santa, con su proyecto de rescate del antiguo cine Astoria que ha ganado el concurso de ideas para este espacio y, hace unos días, con su encuentro con el Rey Felipe VI para entregarle el galardón Camino Real de la Universidad de Alcalá de Henares. Un descanso ‘relativo’ que abandonará para volver al trabajo con la cinta coral ‘Life itself’, en la que rueda con uno de los directores de moda en Estados Unidos, Dan Fogelman, creador de la serie revelación ‘This is Us’. Y no se irá muy lejos a firmarla, ya que pondrá rumbo a la provincia de Sevilla donde se ambienta parte de este drama de vidas cruzadas.

«Es un película sobre las ironías de la vida, sobre las coincidencias, sobre la pequeñez y sobre la grandeza del ser humano», explica a SUR Antonio Banderas, que añade que su personaje, un italo-español que vive en el campo, es el responsable de su actual imagen con esa barba blanca que luce desde que llegó a Málaga a finales de marzo y que tantos comentarios ha generado. Un papel que es uno más de esta trama romántica que parte de un suceso trágico que une a diferentes personas a lo largo de dos generaciones desde la urbana Nueva York a una zona rural del sur de España.

Banderas trabaja por primera vez con Dan Fogelman, guionista de ‘Crazy, Stupid, Love’ (2011) y director de ‘Nunca es tarde’ (2015). Tras revolucionar la pequeña pantalla con la ficción ‘This Is Us’, el cineasta llega dispuesto a imponer su sello personal en Hollywood. La película ha comenzado este mes de abril a rodarse en Manhattan, por donde han pasado ya Olivia Wilde (‘Cowboys & Aliens’), Oscar Isaac (‘Star Wars: el despertar de la fuerza’), Samuel L. Jackson (‘Los odiosos ocho’), Annette Bening (’American Beauty’), Mandy Patinkin (‘Homeland’) y Olivia Colman (‘El infiltrado’). A ellos se unen tanto el malagueño como Laia Costa, una de las actrices españolas que, siguiendo los pasos del actor, da el salto internacional después de presentar en el pasado Festival de Málaga la cinta argentina ‘Nieve negra’.

En ‘Black Butterfly’, que se estrena el 26 de mayo

Para el rodaje de ‘Life Itself’, las compañías norteamericanas Temple Hill y FilmNation se han asociado con el coproductor español Adrián Guerra, que ha participado en proyectos ambiciosos como ‘Buried’ y ‘El guardián invisible’. Según la agenda de rodaje, la filmación en la provincia de Sevilla se llevará a cabo este mes de mayo durante dos semanas.

Este primer rodaje del año de Antonio Banderas supone un cambio radical con respecto al anterior, en el que el malagueño llegó a protagonizar hasta seis títulos. Precisamente, uno de esos proyectos, ‘Black Butterfly’, ya tiene fecha de estreno en EE UU, 26 de mayo. Este ‘thriller’ parte de ese conocido dicho que se le dice a los niños: ‘Nunca hables con extraños’ –que coincide además con el título de un filme de los 90 del propio Banderas con Rebecca de Mornay–. Aunque en este caso aplicado a un escritor con síndrome del papel en blanco que, camino de un retiro en una cabaña para encontrar inspiración, recoge a un tipo enigmático.

Antonio Banderas da vida a ese novelista en crisis y se mide en un duelo interpretativo con Jonathan Rhys Meyers (‘Match Point’), que encarna a ese ‘vagamundo’ que se encarga de darle una buena historia al escritor. El filme es un ‘remake’ de la película francesa ‘Papillon noir’ y supone la vuelta a la dirección de Brian Goodman (‘What Doesn’t Kill You’), aunque lo más llamativo está en el resto del reparto. No tanto por la presencia coprotagonista de la norteamericana Piper Perabo (‘Infectados’), sino sobre todo por la participación del inclasificable cineasta Abel Ferrara (‘El teniente corrupto’ y ‘Pasolini’), que aquí encarna un papel secundario.

El trailer muestra a un Antonio Banderas puesto al límite en esta película, a la que seguirán otros estrenos este año como la comedia de acción ‘Salty’, el ‘biopic’ sobre Andrea Bocelli ‘La música del silencio’ y los ‘thrillers’ ‘Security’, ‘Stoic’, y ‘Unchined’. A ellas se unirá el drama romántico ‘Life Itself’, cuyo estreno está previsto para 2018. Lo que no está claro es la agenda próxima de proyectos del actor malagueño, que desea volver a dirigir. Además, uno de los proyectos anunciados, ‘Versace’, un filme sobre el modisto italiano al que daría vida Banderas no está cerrado, según ha admitido el actor.