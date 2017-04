«Como artista y a mi edad pienso en mi legado»

La nueva película de Arnold Schwarzenegger, ‘Una historia de venganza’, revive los acontecimientos ocurridos tras el accidente aéreo ocurrido el 1 de julio de 2002 en la localidad alemana de Überlingen, cuando murieron todos los ocupantes del avión. En esta cinta basada en hechos reales, que llega mañana a los cines, el personaje de Schwarzenegger, Román, ha perdido a su mujer y a su hija, por lo que dedicará su tiempo a hacer justicia.

‘Una Historia de venganza’ es una película muy dramática. ¿Le gusta la intensidad de la narración?

Mucho. A mi edad quiero personajes fuertes, bien definidos. En este caso el drama es real.

¿Conocía el accidente?

Sí. Apareció en las noticias y vi reportajes en la televisión. Me pareció sorprendente que alguien escribiera un guión basándose en esa tragedia. Sin embargo, me gustó el tratamiento dramático del guionista. Me ha dado la oportunidad de interpretar un gran personaje.

¿Se aleja Schwarzenegger de las historias de acción?

No, no. Me ciño a los proyectos que me ofrecen. Leo todo lo que tengo sobre la mesa y, en función de las oportunidades, elijo una cosa u otra. Esta película me ha permitido tensar otros músculos como actor. Siempre he dicho que la acción requiere un desarrollo rápido de los personajes, mientras que en el drama tienes más tiempo para dedicarlo a las emociones.

¿Nada que ver con la edad?

También tiene que ver con la edad, por supuesto. Ya no estoy como estaba a los cuarenta. Antes podía saltar de un edificio a otro, tirarme de un avión, ahora exploro otras posibilidades. Después de interpretar a maquinas de matar me llega la posibilidad de ir al otro lado y entender lo que significa la muerte, el sufrimiento de ver como matan a tus seres queridos.

Su personaje se enfrenta a la perdida de un ser querido. ¿Es un tema que le interesa?

Como artista pienso en mi legado, especialmente a mi edad. Da igual si me interesa o no, quiero saber si ya he interpretado ese papel o no. Si se ve mi trabajo desde el principio, he tratado de tocar todos los géneros. Hice comedia con Ivan Reitman cuando interprete ‘Los gemelos golpean dos veces’ y luego, tras mis años en la política, vuelvo con otra actitud. He ganado lo suficiente cómo para pensar sólo en los personajes. Me interesan papeles menos violentos. No puedo seguir repitiéndome.

¿El paso del tiempo ha cambiado su pasión por la interpretación?

No. Interrumpí mi carrera en el cine para dedicarme a la política. Fue un gran descanso. Un tiempo que dediqué a otra profesión por la que también siento pasión. Ser trabajador publico en un maravilloso Estado como California, un lugar importante, la sexta economía del mundo, fue un verdadero paraíso. Perder dinero con esa empresa, porque no hice películas durante ese tiempo, no me importó. Todo lo que he conseguido en mi vida se lo debo a Estados Unidos y dedicar siete años a un trabajo público me llenó de felicidad.

¿Es cierto que tiene un gran sentido del humor?

Trato de ser un buen tipo con todo el mundo.

¿Incluso con Trump?

Mantenemos una relación interesante en las redes sociales, pero somos amigos. Lo único que no entiendo es cómo tiene tiempo para molestarse en estas cosas. No me tomo como algo personal lo que dice contra mí, al contrario, me he divertido mucho.

¿A qué dedica su tiempo libre?

Me gusta pasear en moto por las montañas de Santa Mónica, o montar en bici. Suelo salir con la bici tres días a la semana. En casa entreno en la bicicleta estática y en la elíptica y luego aprovecho el buen tiempo para ir a la playa.