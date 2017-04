Sony busca música gamberra

Después de un rato de flirteo, un chaval se queda planchado cuando la chica de sus deseos le espeta: «Contigo no, bicho». Esa es la historia que contaba un joven resacoso en Youtube allá por 2005 y que, tras convertirse en un vídeo viral, ahora ha pasado a ser el argumento principal de una comedia juvenil homónima que aspira a repetir el éxito y arrasar en la taquilla. Pese a tratarse de una producción andaluza e independiente, esta comedia tiene más suerte que sus protagonistas y sus flirteos no tienen el mismo final. Así, la todopoderosa Sony Music le ha dicho «contigo sí, bicho» al filme y ha convocado un concurso por Internet para encontrar las canciones gamberras para la banda sonora que será publicada por la multinacional.

LA PELÍCULA uTítulo: 'Contigo no, bicho'. uDirección: Miguel Jiménez y Álvaro Alonso. uReparto: Manuel Pérez, Carlos Suárez, Fredy López, Alfonso Sánchez, Alberto López y Amarna Miller, Tony Martínez y DjMaRio uLocalizaciones: Torremolinos y Sevilla. uConcurso BSO: En la web www.contigonobicho.com

«Nos fue bien con la convocatoria del casting por redes sociales de donde surgieron los tres protagonistas -Manuel Pérez, Carlos Suárez y Fredy López-, por lo que hemos querido repetir el sistema con la música para la película que será votada por los internautas», explica el productor malagueño Daniel Ortiz-Entrambasaguas que, con su compañía Danidog Films, cofinancia &lsquoContigo no, bicho&rsquo junto a las empresas sevillanas All Go Movies y Mundo Ficción y la bilbaína Basque Film. La cinta ya tuvo una gran repercusión con la concurrida presentación de un adelanto de su metraje en el pasado Festival de Málaga, al que asistieron los actores Alberto López y Alfonso Sánchez, además de la actriz porno Amarna Miller en su primer papel en una película &lsquoconvencional&rsquo.

Canciones «cañeras, depres y bailongas» son tres de los perfiles que los responsable de la película y Sony buscan para la banda sonora de esta alocada cinta, que narra el viaje de tres jóvenes a Torremolinos con la sana intención de correrse una juerga y, de camino, perder la virginidad. Los temas musicales, que deben ser originales, tiene que ser subidos a Instagram mediante un vídeo con el hashtag #BSOCNB con el objetivo de que el público los vea y los vote. Los doce más populares y otra docena de finalistas a gusto de un jurado formarán la selección, de la que saldrán las seis canciones que formarán parte de la película y que serán editadas por Sony Music. Los temas elegidos serán remunerados con mil euros, además de los derechos de autor.

&lsquoContigo no, bicho&rsquo, que está dirigida por Miguel Jiménez y Álvaro Alonso, retoma el escenario de Torremolinos como paraiso terrenal y explota algunos de las localizaciones más populares de la ciudad, como La Carihuela, El Bajondillo, La Nogalera, Playamar , el hotel La Barracuda y la playa de Los Álamos. El pasado noviembre se rodaron las escenas malagueñas de la película, aunque el mal tiempo hizo cambiar los planes de rodaje hasta el punto de que todavía quedan por completar tres días de filmación. «Necesitamos playas llenas, así que próximamente volveremos a rodar ya que el objetivo es que la cinta esté lista para finales de junio», explica Ortiz-Entrambasaguas que, junto al resto de productores, anda negociando el estreno del filme y a la espera de que una distribuidora les diga: «Contigo sí, bicho». Y parece que están cerca.