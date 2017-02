¿Qué posibilidades tienen los malagueños de llevarse hoy el Goya?

No hay gala de los Goya sin malagueños. El pasado año, el cantante Pablo Alborán y el joven actor Miguel Herrán se llevaron el codiciado cabezón a casa. En esta edición, hasta cuatro malagueños tienen la oportunidad de acariciar la estatuílla del cine español y, aunque a priori no parten como favoritos, están dispuestos a dar la sorpresa. Entre ellos, los actores Belén Cuesta ('Kiki, el amor se hace') y Antonio de la Torre ('Tarde para la ira') y la directora de cortos Valle Comba ('Uka'), que se juegan el Goya en primera persona, mientras que el intérprete Salva Reina también puede llevarse parte como protagonista del cortometraje de ficción ‘Bla, bla, bla’. Además, no hay que olvidar la presencia de Dani Rovira que, aunque no está nominado, será protagonista indiscutible ya que el presentador tiene el reto de hacer olvidar su ‘espantá’ del pasado año.

Antonio de la Torre. Mejor Actor protagonista

El intérprete malagueño es un valor seguro para todo director. El debutante Raúl Arévalo confió en él para llevar el peso de ‘Tarde para la ira’ y De la Torre borda su perturbador papel. Su gran rival en la categoría protagonista es Roberto Álamo (‘Qué Dios nos perdone’), que se ha llevado casi todos los premios previos a los Goya, entre ellos, el Forqué y el Feroz.

Belén Cuesta. Actriz revelación

La comedia no puede vivir sin ella. Ha figurado en 'Ocho apellidos catalanes', 'Tenemos que hablar', 'El pregón' y 'Villaviciosa de al lado'. Una irrupción imparable en el cine que se ha traducido en la nominación de la fuengiroleña a actriz revelación por ‘Kiki, el amor se hace’. De los malagueños aspirantes, es la que tiene más posibilidades, aunque tendrá que superar a Ruth Díaz (‘Tarde para la ira’), Anna Castillo ('El Olivo') y Silvia Pérez Cruz ('Cerca de tu casa').

Valle Comba. Corto animación

Las categorías de cortos siempre están abiertas, aunque la entrañable historia de ‘Uka’, de la malagueña Valle Comba, no parte como favorita. Esta cinta de 'stop motion' sobre una niña que descubre los colores tendrá que superar a otras cintas que han sonado mucho, como ‘Decorado’, premiada en Annecy -el festival de animación más importante- y seleccionada en Cannes, y a la caústica ‘Made in Spain’.

Salva Reina. Corto de ficción

El malagueño protagoniza ‘Bla bla bla’, el cortometraje del algecireño Alexis Morante que ha roto esquemas sobre el síndrome de Down con una historia que mezcla con humor y acidez la tendencia de los viajes compartidos en coche y la crisis bancaria de los últimos años. Su gran rival es ‘Timecode’, favorita en la categoría después de que haya sido también nominada al Oscar.

Dani Rovira. Presentador

Mucho se juega el actor y monologuista malagueño en esta ceremonia de desempate, después de un debut muy aplaudido hace dos ediciones y una segunda gala el año pasado de la que él mismo renegó después de decir que no le había valido la pena presentarla. Es lo que tiene concudir la gala más mediática y criticada de las que se celebran en España. Rovira ha tomado nota y está preparado para enmendar el pasado, aunque sus chistes seguro que no pasarán desapercibidos.