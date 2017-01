Antonio de la Torre y Antonio Meliveo, premios del cine andaluz

El cine andaluz ha celebrado esta mañana su gran fiesta con la entrega de los premios Asecan que otorgan los escritores y críticos de cine. Una gala en la que los malagueños Antonio de la Torre, por su turbador papel en ‘Tarde para la ira’, y el compositor Antonio Meliveo, por la canción original de ‘El país del miedo’, salieron reconocidos, al igual que el documental ‘La fabulosa Casablanca’, por su grafismo y efectos especiales. La gran triunfadora fue la cinta de Alberto Rodríguez sobre el espía Francisco Paesa, ‘El hombre de las mil caras’ con nueve galardones. Entre ellos, el de mejor película, aunque su gran rival en los Goya que se celebran la semana que viene, ‘Tarde para ira’, también se ha llevado el galardón a mejor filme sin producción andaluza.

Precisamente, esta última película dirigida por Raúl Arévalo ha permitido a Antonio de la Torre llevarse el premio a la mejor interpretación masculina por un trabajo sobresaliente en el que encarna a un hombre silencioso que guarda un poderoso secreto. Por su parte, la actriz Mercedes Hoyos ha obtenido el de interpretación femenina por ‘Todo saldrá bien’, que ha recibido en la ceremonia celebrada en el Teatro Lope de Vega de Sevilla.

Aunque en los premios actorales no estaba ‘El Hombre de las Mil Caras’, este ‘thriller’ es el título que más ha sido nombrado en los premios del cine andaluz al lograr nueve de los diez galardones a los aspiraba. Además del de mejor película, el cineasta sevillano Alberto Rodríguez se ha llevado los galardones dirección y guión (este último junto a Rafael Cobos) y el filme ha recibido también los de dirección de producción, montaje, sonido, vestuario, dirección artística y maquillaje y peluquería.

El músico malagueño Antonio Meliveo ha sido reconocido con el Asecan a la mejor canción por el tema ‘So Far and Yet So Close’ de la película ‘El país del miedo’, mientras que el también compositor Pablo Cervantes ha logrado el galardón de la mejor música original por ‘Ebro, de la cuna a la batalla’. Por su parte, el documental ‘La fabulosa Casablanca’, que produce el malagueño José Antonio Hergueta y protagoniza Pedro Casablanc, se ha llevado el premio al grafismo y los efectos especiales.

Por su parte, los galardones de honor han tenido un indudable color malagueño con sendos reconocimientos. Por una parte, a toda una institución del cine español, el cineasta Julio Diamante, que ha recogido este premio-homenaje que reconoce su labor durante 18 años en la dirección de la legendaria Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena. Tras su desaparición, la herencia de este certamen fue recogido por el Festival de Málaga Cine en Español, que este año cumple precisamente veinte ediciones, por lo que los escritores de cine de Asecan le han otorgado también el premio de honor. El director de la muestra, Juan Antonio Vigar, ha recibido el galardón y ha agradecido el impulso que supone para el festival en un año clave en el que la sección oficial se convierte en internacional al acoger películas latinoamericanas.

Los homenajes se han completado con el premio Industria al exhibidor y productor marbellí Francisco Gómez Reyes, que en los años 70 y 80 dirigió el mayor imperio de salas de cine de Andalucía con locales por toda la costa desde Algeciras a Vélez-Málaga. Además de míticas salas como el Albéniz de Málaga, el empresario también produjo ocho películas junto a su socio, el director José María Forqué, entre las que destacan ‘No es nada, mamá, sólo un juego’ (1974) y ‘Madrid Costa Fleming’ (1975).

El palmarés al detalle

PREMIO ASECAN PELÍCULA: ‘El hombre de las mil caras’

PREMIO ASECAN DIRECCIÓN: Alberto Rodríguez por ‘El hombre de las mil caras’

PREMIO ASECAN DIRECCIÓN NOVEL: Remedios Malvárez por ‘Alalá (alegría)’

PREMIO AISGE INTERPRETACIÓN FEMENINA: Mercedes Hoyos por ‘Todo saldrá bien’

PREMIO AISGE INTERPRETACIÓN MASCULINA: Antonio de la Torre por ‘Tarde para la ira’

PREMIO ASECAN GUION: Rafael Cobos y Alberto Rodríguez por el guion adaptado de ‘El hombre de las mil caras’

PREMIO ASECAN FOTOGRAFÍA: Migue Amoedo por ‘La novia’

PREMIO ASECAN MONTAJE: José Manuel García Moyano por ‘El hombre de las mil caras’

PREMIO ASECAN MÚSICA ORIGINAL: Pablo Cervantes por ‘Ebro, de la cuna a la batalla’

PREMIO ASECAN CANCIÓN ORIGINAL: ‘So Far and Yet So Close’ de ‘El país del miedo’, compuesta por Antonio Meliveo

PREMIO ASECAN SONIDO: Daniel de Zayas y José Antonio Manovel por ‘El hombre de las mil caras’

PREMIO ASECAN DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: Manuela Ocón por ‘El hombre de las mil caras’

PREMIO ASECAN VESTUARIO: Fernando García por ‘El hombre de las mil caras’

PREMIO ASECAN DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Pepe Domínguez del Olmo por ‘El hombre de las mil caras’

PREMIO ASECAN MAQUILLAJE Y/O PELUQUERÍA: Yolanda Piña por ‘El hombre de las mil caras’

PREMIO ASECAN GRAFISMO: Manuel Horrillo por el grafismo y los efectos digitales de ‘La fabulosa Casablanca’

PREMIO ASECAN DOCUMENTAL: ‘Bolingo. El bosque del amor’, de Alejandro González Salgado

PREMIO ASECAN CORTOMETRAJE DE FICCIÓN: ‘Un billete a nunca jamás’, de Jorge Naranjo

PREMIO ASECAN CORTOMETRAJE DOCUMENTAL: ‘La vida sigue igual’, de Mateo Cabeza

PREMIO ASECAN OTROS FORMATOS: ‘La Xirgu’, tv movie dirigida por Silvia Quer

PREMIO ASECAN LIBRO DE CINE: Ex a quo para ‘Rodajes en Jaén. Memoria cinematográfica de la provincia de Jaén’, de Enrique Iznaola, y ‘Yo, Bill Murray’, de Marta Jiménez.

PREMIO ASECAN LABOR DE DIFUSIÓN: Andalucía Film Commission

PREMIO ASECAN LABOR INFORMATIVA: Ex aequo para Miguel Olid, por sus artículos cinematográficos en ‘ABC’ y ‘Los Reporteros’ de Canal Sur TV, y Rafael Rus, por sus trabajos sobre cine en Onda Corta y los servicios informativos de Onda Jaén RTV

PREMIO ASECAN PELÍCULA SIN PRODUCCIÓN ANDALUZA: ‘Tarde para la ira’’, de Raúl Arévalo.

PREMIO ASECAN PELÍCULA EXTRANJERA: ‘Spotlight’, de Thomas McCarthy (Estados Unidos)

PREMIOS DE HONOR 2017: Julio Diamante y Festival de Málaga. Cine en Español

PREMIO INDUSTRIA: Francisco Gómez Reyes