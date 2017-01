La primera proyección del año del Cineclub del 27 trae 'Los muelles de Nueva York'

El inicio de una nueva temporada del Cineclub se inicia este miércoles a las 20.30 horas con un recorrido por las películas que inspiraron a los jóvenes artistas y literatos de la Generación del 27, y que la Delegación de Cultura de la Diputación recoge dentro de su programa de actividades audiovisuales.

En concreto, la película que abre la temporada trae al centro cultural provincial María Victoria Atencia (MVA) una de las últimas producciones del cine mudo. Se trata de 'Los muelles de Nueva York', dirigida por Josef von Sternberg en 1928, rodada para el sistema de rótulos cuando buena parte del cine que se producía era ya sonoro.

'Los Muelles de Nueva York' ('The docks of New York') es una de las cintas que Josef von Sternberg rodó en su primera estancia norteamericana tras 'La última orden', una de las primeras denuncias del oropel hollywoodense, y 'La Ley del hampa' y 'La redada', que adelantaron muchos de los estilemas característicos del cine negro de las décadas siguientes.

Tras 'Los muelles de Nueva York', Sternberg regresó a Alemania para rodar 'El ángel azul' y su versión sonora inglesa, y viajó de nuevo a América para dirigir 'El expreso de Shangai' y otras cinco cintas que consagraron a Marlene Dietrich. Tras su ruptura, se dedicó a adaptaciones literarias que, a menudo, le fueron retiradas en beneficio de otros directores, viviendo un paulatino postergamiento por parte de los estudios a pesar de su prestigio. Tras 'El embrujo de Shangai', apenas dirigió en los años 40, para despedirse en los 50 tras una cinta de aviación con John Wayne.

Así, según han recordado desde la Diputación a través de un comunicado, su visión romántica y fatal, su perfeccionamiento, integridad y barroquismo están plenamente presentes en 'Los muelles de Nueva York', que influenciaría 'El muelle de las brumas', de Marcel Carné y Jacques Prèvert, enseña del realismo poético francés de los 30. Otros films, como 'El delator', de John Ford, presenta indudables huellas del film de Sternberg.

En poco más de una hora, la película cuenta una historia de amor de menos de un día entre un encallecido fogonero y una chica descarriada a la que salva del suicidio en las aguas del puerto. Inevitablemente, fascinó a las audiencias de finales del cine mudo por su emotividad y dinamismo.