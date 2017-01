El cine andaluz reconoce con sus premios de honor al Festival de Málaga y a Julio Diamante

Los premios del cine andaluz, que se entregan el próximo sábado 28 de enero en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, reconocerán el presente y el pasado del audiovisual en Málaga. Si ayer adelantaba SUR que el exhibidor y productor marbellí Francisco Gómez Reyes recibirá el Premio Industria en la gala de los galardones que otorgan los Escritores de Cine de Andalucía (Asecan), la organización desveló también que los dos premios de honor pasan por nuestra provincia con la distinción al Festival de Málaga Cine en Español, que precisamente este año celebra su XX edición y da el salto internacional hacia los filmes latinoamericanos, y al cineasta Julio Diamante, que durante casi dos décadas dirigió la recordada y añorada Semana de Cine de Autor de Benalmádena.

Aunque en su filmografía figuran títulos recordados como ‘Sex o no sex’ (1974) y ‘La Carmen’ (1976), Diamante se convirtió en uno de los personajes más respetados de la cultura de los años setenta y ochenta tras asumir en 1972 la dirección del certamen benalmadense que afianzó aún más su compromiso con el cine de vanguardia y experimental, lo que provocó no pocos desencuentros con la censura de la época. Unas fronteras que el gaditano Julio Diamante desafió una y otra vez hasta el punto de convertir el certamen costasoleño en un auténtico referente internacional, en el que además se podían ver películas que no eran permitidas en otros certámenes.

Por su parte, el Festival de Málaga afronta este año una de sus ediciones más cruciales con el cambio de rumbo que ha imprimido su director, Juan Antonio Vigar, al abrir la programación del certamen y su sección oficial a concurso al cine hispanoamericano, que convivirá con el tradicional cine español que hasta ahora ha copado su palmarés.

Pero no solo estos galardones honoríficos tendrán peso malagueño en la gala de entrega de los premios Asecan, donde están nominados numerosos directores, actores y profesionales de la provincia. Entre las candidatas a mejor película figura ‘La isla del viento’, la cinta del malagueño Manuel Menchón que cuenta con seis nominaciones. Entre ellas, la de mejor fotografía para Alberto Centeno y la de dirección de arte para Estefanía López.

Entre los actores, están nominados Belén Cuesta (‘Kiki, el amor se hace’) y Antonio de la Torre (‘Tarde para la ira’), mientras que Antonio Meliveo figura por la banda sonora y la canción de ‘El país del miedo’). La lista se completa con el corto ‘Leica Story’, de Raúl Mancilla.