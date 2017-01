"Ningún animal ha sido lastimado en el rodaje de esta película", un mensaje en tela de juicio

La película 'A Dog's Purpose', que prevé su estreno para el 27 de enero, se ha convertido en blanco de diversas asociaciones animalistas, como PETA, ante la filtración de un vídeo del rodaje. En él se puede ver cómo el adiestrador obliga a Hércules, un pastor alemán, a entrar en un tanque de agua con una gran corriente. El perro hace todo lo posible por evitarlo pero finalmente cae y poco después, varios ayudantes tienen que interceder al desaparecer el animal en el agua.

El director de la película, Hallstrom Lasse, ha comentado en Twitter que no tenía constancia de lo ocurrido y que iba a investigar el suceso. Por otro lado, el actor que pone voz al perro en el filme, Josh Gad, ha comunicado que se desvincula de la película.

