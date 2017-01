Los rodajes se encomiendan a la publicidad

Más rodajes, menos dinero. Ese es el resumen del pasado año en Málaga, en el que se filmaron 216 producciones audiovisuales –cine, televisión, publicidad e internet–, lo que supone un incremento de 16,7% con respecto al ejercicio anterior. No obstante, este mayor movimiento de cámaras y equipos no se tradujo en más inversión en la ciudad, ya que los ingresos se han quedaron en 2.145.276 euros, un descenso de casi un 11% con respecto a al volumen de negocio generado en 2015 (2,4 millones de euros). El dato positivo es que Málaga vuelve a recuperar posiciones en la industria publicitaria, ya que consiguió aumentar las filmaciones de anuncios y multiplicar los ingresos por estas producciones hasta un 36,3%.

Rodajes en 2016 Largometrajes:‘El berrido de los silencios’, debut en la dirección del actor Jaime Ordóñez; ‘El último unicornio’, de Abismo Films, y la cinta holandesa ‘Silk Road’. Serie: ‘The Trip to Spain’, una producción de Sky Atlantic que ha dirigido el británico Michael Winterbottom. Videoclips: Un par de artistas se quedaron en Málaga para rodar sus propios vídeos musicales como ocurrió con LaMari (Chambao) y Pablo López.

Concretamente, la capital logró ingresar 1,5 millones por rodajes de promociones, ‘spots’ y foto fija, lo que supuso un importante crecimiento con respecto a los 1,1 millones de 2015. El buen dato del mercado publicitario en Málaga –en la provincia residen algunas de las empresas más activas de ‘production services’ para este segmento, como Fresco Film, ModExpor o Santa Mónica, entre otros– contrasta con el de la ficción, donde el pasado año no se registraron grandes producciones como ‘Toro’, que Kike Maíllo rodó en 2015 en la capital y la provincia con Mario Casas al frente del reparto.

Por contra, en 2016, se rodaron películas independientes, como ‘Los berridos del silencio’, debut en la dirección del actor malagueño Jaime Ordóñez, o ‘El último unicornio’, una cinta liderada por antiguos alumnos de la Universida de Málaga y unidos en la productora Abismo Films. En cuanto a producciones extranjeras, también se filmó el largometraje holandés ‘Silk Road’, aunque la producción más destacada fue ‘The Trip to Spain’, tercera temporada de una serie británica que dirige Michael Winterbottom. El Parador de Gibralfaro fue uno de los escenarios principales de esta producción que, como ocurrió con las dos entregas anteriores, también contará con una versión cinematográfica que se estrenará en salas comerciales.

Chambao y Pablo López

Precisamente, los ingleses son los extranjeros que más ruedan en Málaga con quince producciones el pasado año, seguido de los alemanes, con once. No obstante, los equipos españoles son los que más acuden a los escenarios de la capital al sumar 159 producciones. Cortometrajes y documentales abundan en la filmografía de 2016 en la ciudad, que también acogió diversos programas televisivos como ‘Especial 28 F Día de Andalucía’ y ‘Los descendientes’ (ambos de Canal Sur); ‘Amores perros’ (Cuatro); ‘Yo amo mi mercado’ (Canal Cocina); ‘House Hunters Intenacional’ (HGTV) y ‘Trust Me, I’m a Doctor’ y ‘Fugitives’ (BBC).

Los videoclips también tuvieron incidencia en las grabaciones y, entre los artistas que filmaron el pasado año, figuran los malagueños Chambao, que rodó ‘Imagina’ junto a Juanito Makandé en Espacio Cienfuegos, y Pablo López que, con ‘Hijos del verbo amar’, se paseó por el edificio de la Diputación de calle Pacífico, el Puente de los Alemanes o la terraza del CAC Málaga.