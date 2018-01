El cine malagueño se va de estreno

Seis largometrajes de compañías y autores locales se ultiman en la mesa de montaje con el horizonte del próximo Festival de Málaga

Nunca había pasado. En las recientes candidaturas de los premios del cine andaluz (Asecan) tres cintas malagueñas figuraban entre las más nominadas: la comedia ‘El intercambio’ y los ‘thrillers’ ‘Maniac Tales’ y ‘Resort Paraíso’. Unos títulos que se estrenaron en el pasado Festival de Málaga, donde se visualizó este nuevo cine ‘made in Málaga’. Pero lo que podía considerarse una coincidencia o una casualidad es más bien una realidad que además solo hace sumar nuevos proyectos y títulos. Al menos eso pretenden los productores y directores locales que para este año duplican la cifra y suman hasta seis estrenos. Y a los rodajes me remito.

La fantasía romántico ‘Sin fin’; la comedias ‘Contigo no, bicho’ y ‘Mi querida cofradía’, y el drama ‘Los amores cobardes’ tomaron la provincia como escenario. Mientras que dos cineastas de la tierra, Josecho de Linares y Antonio Hens, han rodado sus nuevas películas, ‘Desaparecer’ y ‘Oh!, Mamy Blue’, en Barcelona y Madrid, respectivamente. Seis títulos con denominación de origen que además comparten su interés por participar en el principal certamen de cine en español de nuestro país: el Festival de Málaga.

Oh!, mamy blue Director: Antonio Hens. Producción: Malas Compañías, en coproducción con Venezuela y Alemania. Reparto: Carmen Maura, Milton García, Antonio Molero, María José Alfonso, Ramón Barea, María Pujalte, Natalia Roig, Phil Trim. Género: Comedia.

La 21 edición de la muestra promete ser el escenario de la ‘première’ de buena parte de estas cintas que buscarán en el festival ese perfil de descubridor de nuevos talentos. Sin ir más lejos, el pasado año triunfo ‘Verano 1993’, ópera prima de Carla Simón y una de las grandes aspirantes a los premios Goya de esta edición. Y dispuestos a ser descubiertos están estos seis proyectos, que andan retocando su montaje final en la postproducción. Es el caso de ‘Sin fin’, que se rodó el pasado verano en la capital y la provincia, y lleva la firma de los debutantes hermanos Alenda, reconocidos cortometrajistas y ganadores del premio de la Academia por ‘La increíble historia del hombre sin sombra’.

Mi querida cofradía Directora: Marta Díaz. Producción: Escac, La Zanfoña y Sacromonte Films, con el apoyo de ICAA y Junta de Andalucía. Reparto: Gloria Muñoz, Pepa Aniorte, Juan Gea, Joaquín Núñez y Manuel Morón. Género: Comedia ambientada en la Semana Santa.

Para su productor, el malagueño José Antonio Hergueta, no es su primer largometraje, pero sí la película más ambiciosa que ha liderado. No en vano, esta historia de amor sobre una pareja que viaja en el tiempo está protagonizada por dos actores con gancho televisivo, María León (‘Allí abajo’) y Javier Rey (‘Velvet’), y además cuenta con la distribución de la compañía Filmax. Una ecuación que completaría con su presencia en el Festival de Cine en Español. «No te voy a mentir, es una película propia de Málaga», admite Hergueta, que se manifiesta en los mismos términos que el cineasta cordobés Antonio Hens, que también aspira al certamen. Con su productora malagueña Malas Compañía, este último se ha inspirado en una vieja rockera malagueña, Paloma Romero ‘Palmolive’, fundadora del primer grupo punk femenino de la historia de la música, The Slits, para crear a la protagonista de ‘Oh!, Mamy Blue’: una anciana que revoluciona el asilo en el que está interna cuando reverdece sus días en el escenario. Carmen Maura da vida a la protagonista de esta comedia que promete sonar bien en taquilla.

Sin Fin Directores: César y José Esteban Alenda. Producción: Producciones Trasatlánticas, Solita Films y Elamedia, con el apoyo de TV, Canal Sur y el ICAA Reparto: María León y Javier Rey. Sinopsis: Drama romántico sobre viajes en el tiempo.

Torremolinos y cofradías

Un público más juvenil es el objetivo de otra comedia andaluza, ‘Contigo no, bicho’, una cinta gamberra de Álvaro Alonso y Miguel A. Jiménez, que narra las peripecias de cuatro adolescentes dispuestos a perder la virginidad en el paraíso terrenal de Torremolinos. El malagueño Daniel Ortiz Entrambasaguas coproduce este filme que ya creó expectación en el pasado Festival de Málaga con un adelanto del filme y avanza que esperan repetir este año con la ‘première’ del filme en abril como paso previo a su estreno en la cartelera veraniega.

Contigo no, bicho Directores: Álvaro Alonso y Miguel A. Jiménez. Producción: All Go Movies, danidogfilms, Basque Films y Mundo Ficción. Reparto: Manuel Pérez, Carlos Suárez, Fredy López, Alfonso Sánchez, Alberto López, Amarna Miller Sinopsis: Comedia juvenil sobre cuatro amigos dispuestos a perder la virginidad en Torremolinos.

Los amores cobardes Directora: Carmen Blanco. Producción: Abismo Films. Reparto: Blanca Parés, Ignacio Montes, Anna Coll Miller, Tusti de las Heras, Agustín Otón, David Mora. Sinopsis: Drama romántico sobre el reencuentro de una chica y un chico, amigos desde la infancia.

Buen humor es también la propuesta de la directora rondeña Marta Díaz, que el pasado junio volvió al escenario de sus primeros cortos para convertir su ciudad natal en la protagonista de ‘Mi querida cofradía’, una comedia ambientada en la Semana Santa y que narra el sueño de una mujer de presidir una hermandad. Gloria Muñoz, Pepa Aniorte, Juan Gea y el malagueño Joaquín Núñez protagonizan esta cinta, que también se encuentra en la órbita del festival malagueño y que cuenta con la distribución de Acontracorriente Films.

Esta coproducción catalana-andaluza surgió de la Escuela de Cine y Audiovisual de Cataluña (Escac), donde estudió Díaz y por donde también pasó el malagueño Josecho de Linares que igualmente ha saltado al largometraje con el aval de este centro barcelonés. ‘Desaparecer’ es el título de la ópera prima del director, que narra la historia de Zurdo, un joven treintañero que vive en un piso compartido y que anda algo perdido. No es el caso de De Linares que, tras arrasar con su corto ‘Mi ojo derecho’ y recoger más de un centenar de premios, también es un serio aspirante a la selección en el Festival de Málaga con este filme independiente en el que el cineasta también interpreta un papel.

Desaparecer Director: Josecho de Linares. Reparto: Josecho de Linares, Tamara Casellas, Elma Houghton, Marc Homs, Míriam Martí, Júlia Santacana. Sinopsis: Drama sobre una treinteañero sin expectativas de futuro que vive en un piso compartido. Producción: Escac.

«Motivaciones personales»

La lista la cierra otro proyecto iniciático, ‘Los amores cobardes’, un proyecto surgido de un grupo de antiguos estudiantes de la Universidad de Málaga emigrados a Madrid que, para contar esta historia, volvieron a sus comienzos. «Creímos que la ciudad a la que la protagonista, Eva, regresa tenía que ser Málaga, a pesar de que la historia no esté ambientada en ningún lugar concreto», explica la directora Carmen Blanco, que añade que, además de razones creativas por los escenarios veraniegos de la trama, «también teníamos motivaciones personales». Blanca Parés (‘Julieta’) y el malagueño Nacho Montes (‘Velvet Colección’) protagoniza este filme que suple con talento e ilusión la falta de recursos.

Más allá de la selección final del Festival de Málaga, esta colección de cine emergente con denominación de origen consolida las bases de la naciente industria local. Un sector que, tras demostrar su capacidad de producción, afronta su asignatura pendiente: estrenar en gran pantalla.