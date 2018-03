Cinco claves para ver la serie sobre el asesinato de Versace Flashback Este domingo Antena 3 estrenará esta ficción, adelantándose a Netflix Los protagonistas, en un fotograma de la serie. / SUR TXEMA MARTÍN Sábado, 17 marzo 2018, 01:09

Este domingo Antena 3 estrenará ‘American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace’, una de las mejores series de lo que llevamos de año en lo que supone un extraño golpe de la cadena de Atresmedia, que se adelanta al estreno previsto para el 30 de marzo en Netflix. Sus abonados podrán empezar a ver la serie en Antena 3 y terminarla de un tirón ese día. Mientras llega ese momento, damos algunas claves para entender mejor esta serie.

1. No está centrada en Gianni Versace

Quienes busquen una serie detallada sobre el asesinato del diseñador de moda se llevarán un buen palo a partir del tercer capítulo. Pese a que se ha anunciado como tal, la segunda temporada de ‘American Crime Story’ trata sobre las andanzas de un asesino en serie, Andrew Cunanan, cuyo último asesinato fue el del modisto después de haber asesinado a otros cuatro hombres homosexuales, unos crímenes que fueron casi ignorados por la opinión pública del momento.

2. La familia de Versace desaprueba su contenido

Donatella Versace declaró no estar de acuerdo con lo cuenta el libro ni la película y en un comunicado advirtió que se había que considerarla una historia de ficción. Los productores han respaldado la versión basada en unas investigaciones realizadas por una periodista de Vanity Fair recogida en el libro ‘Vulgar Favors’ (1999), que cuenta “la mayor persecución fallida de la historia de Estados Unidos”. La familia se queja sobre todo de dos cuestiones. La primera, la insinuación de que Gianni Versace era seropositivo, algo que jamás ha sido reconocido públicamente. También niegan que el asesino y la víctima llegaran a conocerse años antes del crimen, un dato corroborado por la periodista pero que jamás sabremos si se debía a los frecuentes delirios del protagonista, que además de un asesino en serie era también sociópata y mentiroso compulsivo. Algo así como una versión de Tom Ripley más endemoniada, más loca y definitivamente más real. La serie está guionizada por Tom Rob Smith (a quienes conocimos gracias a otra miniserie de interés aunque muy poco verosímil llamada ‘London Spy’).

3. Actores latinos y ningún italiano

El venezolano Edgar Ramírez interpreta a Gianni Versace con un parecido físico espectacular que aporta mucha verosimilitud a la historia. El morbo sin duda recae en ver a Ricky Martin haciendo del novio de Versace en una interpretación que ha obtenido críticas dispares. Sin duda la gran actuación de la serie es Darren Criss, un actor hasta ahora sólo conocido por su participación poco destacada en ‘Glee’ y por los musicales de Harry Potter.

4. El acento de Penélope Cruz

La actriz española reconoció que tardó meses en pulirlo, pero su imitación de Donatella Versace se ha ganado varias mofas en internet. Véanla en versión original y juzguen ustedes mismos. Desde luego la matriarca de los Versace no sale demasiado bien parada en la serie. Se da la circunstancia de que Penélope y Donatella son amigas, y la actriz pidió permiso antes de interpretar este papel. Al principio, llegó a publicarse que este personaje estaría interpretado por Lady Gaga, que ya participó en ‘American Horror Story’ y que incluso tiene una canción dedicada a Donatella en su disco ‘ARTPOP’, pero este extremo fue desmentido por el creador de la serie.

5. No es tan buena como la primera temporada

La serie ‘American Crime Story’ llega de la mano de Ryan Murphy, creador de ‘Glee’ y de otras series de éxito como ‘Nip/Tuk’, ‘Feud’, director de algunas películas como el telefilme ambientado en Nueva York en plenos comienzos del sida ‘The Normal Heart’ y por supuesto productor e ideólogo de ‘American Horror Story’. De ella imita la circunstancia de que cada temporada no tienen nada que ver entre sí. La primera fue toda una revelación, reconocida como la mejor miniserie de 2016. La segunda tiene muchísimo interés pero no alcanza aquel clímax narrativo e interpretativo, ni la fuerza de Sarah Paulson ni la profundidad de su trama. La tercera temporada de la antología y que se estrenará dentro de cinco meses versará sobre el huracán Katrina. La cuarta, aún pendiente de confirmación oficial, explorará el escándalo de Monica Lewinsky.