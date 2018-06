CIEN AÑOS SIN JUAN BREVA

Se cumple hoy un nuevo año de la muerte del Antonio Ortega Escalona, cantaor nacido en Vélez Málaga y conocido en el mundo del flamenco como Juan Breva. Cien años nos separan de aquel sábado 8 de junio de 1918 en que falleció en su casa de la vieja calle de los Canasteros de nuestra ciudad. Juan Breva fue primerísima figura de los establecimientos flamencos en el Madrid del último tercio del siglo XIX, donde subió por primera vez desde Málaga en 1879 para trabajar en el Café de la Bolsa, situado en la calle del Barquillo. La prensa matritense de la época alabó constantemente las cualidades canoras del cantaor malagueño, y dos meses después de su llegada a la villa y corte, el periódico &ldquoEl Liberal&rdquo elogiaba su actuación en el viejo Teatro de la Bolsa junto a su paisana La Cuenca, su amigo y compañero Paco el de Lucena, La Loca Mateo, La Roteña, El Pollo de Jerez, y otros.

Otra muestra del éxito del cantaor veleño la tomamos de &ldquoLa Correspondencia de España&rdquo, del 30 de septiembre de 1880: &ldquoAnoche se reinauguraron los salones de La Bolsa con la compañía de canto y baile del género andaluz. El público aplaudió a los artistas que formaban dicha compañía y en particular al célebre cantador malagueño Juan Breva&rdquo. El Teatro del Príncipe Alfonso fue otro e los escenario habituales de Juan Breva, así como los de la Zarzuela, Novedades, Lara, Martín, Circo Price, etc. Las actuaciones del veleño se pusieron tan de moda, que Leopoldo Alas &ldquoClarín&rdquo, escribió: &ldquoEn el Teatro de la Zarzuela, pocas horas antes de oírse la voz autorizada de Juan Breva, cuyas líricas lucubraciones escuchaban todos los días miles de honrados madrileños...&rdquo. Y eso que eran tiempos en los que el flamenco aún no había tomado mucha fuerza en Madrid, y salvo Lázaro Quintana, Silverio Franconetti, Juan Breva y Carito, pocos cantaores habían difrutado del aplauso de los aficionados madrileños.

Viernes 8 Ofrenda floral. 12.00 horas. Ofrenda floral en la calle Canasteros, calle en la que vivió, cantó y murió Juan Breva. Moraga flamenca.- 14.00 horas. Moraga institucional de la Peña Juan Breva en la playa de Poniente (Restaurante Vicent Playa). Posteriormente fiesta flamenca con las voces de La Cañeta de Málaga, Pepe de Campillos, Bonela hijo y Antonio Reyes Montoya, con las guitarras de Antonio Soto, Gabriel Cabrera, Pepe Fernández y Diego Montoya, respectivamente. El baile estará a cargo de Sergio Aranda y su cuadro flamenco, y al compás estarán El Yaya y El Kiko. Sábado 9 Clases de Guitarra. 12.00 horas. Peña Flamenca El Piyayo. Rincón de la Victoria. Clase maestra de guitarra por Diego del Morao. Por la noche, a las 22.00 horas, en el mismo local, &ldquoConcierto Íntimo&rdquo de Diego del Morao. Homenaje a Juan Breva.- 21.00 horas. Teatro del Carmen. Vélez Málaga. Homenaje a Juan Breva 'El canario más sonoro', promovido por el Ayuntamiento de Vélez Málaga a su cantaor más excelso. Conferencia ilustrada - 22.00 horas. Asociación Cultural Flamenca La Bodega. Torrox. Gonzalo Rojo tratará de los cantes de Cádiz y Levante, con la voz de Antonio Fuentes y la guitarra de Gabriel Cabrera. Organiza Federación de Peñas Flamencas de Málaga. Conferencia ilustrada.- 22.00 horas. Peña Flamenca La Serrana. El Burgo. Sebastián Fuentes hablará de los cantes de Cádiz y Levante, con la voz de El Petro y la guitarra de Carlos Haro. Organiza Federación de Peñas Flamencas de Málaga. Lunes 11 Recital flamenco. 13 horas. Colegio Nacional Manuel Alcántara. Málaga. Recital de cante de Pepe de Campillos acompañado a la guitarra por Gabriel Cabrera. Martes 12 Ciclo de conferencias. 20.00 horas. Museo de Arte Flamenco. Peña Juan Breva. Ciclo dedicado a Juan Breva con motivo del centenario de su fallecimiento. La de hoy martes, segunda del ciclo, la pronunciará Cristóbal Moya Vallejo, presidente de la Peña Flamenca Niño de Vélez, de Vélez Málaga. Fin de curso.- 20.30 horas. Centro Cultural María Victoria Atencia. Calle Ollerías. Fin de curso de la Escuela de Flamenco Antonio de Canillas, de la Federación de Peñas Flamencas de Málaga.

Mientras vivió, Juan Breva seguió siendo el primero para el público de Madrid, que noche tras noche acudía a escuchar sus cantes. De vez en cuando viajaba a Málaga y a Vélez Málaga a saludar a sus amigos y cumplir con determinados contratos. Además de sus actuaciones en cafés cantantes, teatros y colmaos, Juan Breva intervino cantando durante sus años en Madrid en la zarzuela de VItal Aza y Ramos Carrión, &ldquoPeriquito” en el apropósito, &ldquoTrílogo&rdquo, así como en las obras &ldquoDiego Corrientes&rdquo, &ldquoLas cigarreras de Cádiz&rdquo, &ldquoLa feria de Sevilla&rdquo y &ldquoLuis Candela&rdquo. Actuó junto a las más destacadas figuras de su tiempo y fue amigo personal del rey Don Alfonso XII al que le cantó en distintas ocasiones en palacio y al que vio por última vez en la visita que hizo a nuestra ciudad con motivo del terremoto que devastó buena parte de las provincias de Granada y Málaga el 25 de noviembre de 1884. La muerte el monarca acaecida unos meses más tarde, le hizo decir a Juan Breva: &ldquoEspaña ha &ldquoperdío&rdquo a su Rey, yo he &ldquoperdío&rdquo a un amigo&rdquo.