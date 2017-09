El Chanquete vuelve a tener tirón El festival arrancó a las 16.00 horas y los conciertos se sucedieron hasta las 6.00 horas de esta pasada madrugada. :: e. cabezas Los grupos locales La Vihen Zanta y Malaka Youth arrancaron una cita marcada por la mezcla de estilos, con Orishas, Carlos Jean y Estricnina Más de 10.000 personas disfrutan de la segunda edición del festival musical de Nerja EUGENIO CABEZAS NERJA. Domingo, 17 septiembre 2017, 01:00

Desde primera hora de la mañana Nerja quedó ayer invadida de 'chanqueteros'. Más de 10.000 personas se desplazaron hasta la localidad más oriental de la provincia para disfrutar de la segunda edición del festival Chanquete World Music, que puso el broche de oro al verano musical en la provincia. Con un cartel de lo más variado, en el que se conjugaban el rap, el rock, el hip-hop, el pop y la fusión flamenca, sobre los dos escenarios instalados en el extremo más occidental de la playa nerjeña de El Playazo se fueron sucediendo las actuaciones de hasta trece artistas y bandas, que arrancaron cuando pasaban apenas 15 minutos de las 16.00 horas, con los grupos locales La Vihen Zanta y Malaka Youth.

A esa hora ya eran varios miles los 'chanqueteros' que comenzaban a llenar la enorme explanada habilitada, con más de 24.500 metros cuadrados de superficie, un tercio más que en la primera edición, el pasado año 2016. El rock provocador de los nerjeños La Vihen Zanta comenzó a animar a los todos los asistentes, que ya no dejaron de bailar y disfrutar de un festival que consiguió mantener el gran tirón de la primera edición, cuando alcanzó las 13.000 personas.

El 'reggae' de los rinconeros Malaka Youth no defraudó tampoco, con un repaso por sus grandes éxitos, a los que se sumó su último single 'Siéntete bien', que resume a la perfección el 'buenrollismo' que transmiten los malagueños con todas sus letras. Ese espíritu se trasladó al público, que no dejó de bailar y de aplaudirles. El ambiente iba 'in crescendo' con los navarros Iseo & Dodosound, el dúo conformado por Iseo (cantante) y Dodosound (selector), una de las grandes revelaciones de la escena 'dub' (subgénero del 'reggae') de nuestro país.

El cordobés Mario Díaz -exintegrante del grupo Aslándticos- también supo ganarse el favor de los 'chanqueteros' con un repaso por su último disco, 'Rock my reggae', así como algunos de los grandes éxitos de su etapa con el grupo andaluz. El rapero madrileño C. Tangana hizo bailar a continuación con uno de los temas que más está sonando este verano en las radiofórmulas, 'Mala mujer'.

Los platos fuertes

Los platos fuertes de la jornada arrancaron poco antes de las 21.00 horas. Por los dos escenarios desfilaron los bosnios Dubioza Kolektiv, la rapera gaditana Mala Rodríguez, Miguel Campello, Estricnina (el grupo formado por El Canijo de Jerez y Juanito Makandé), Fyahbwoy, los cubanos Orishas, Eskorzo, y el DJ Carlos Jean, que iba a poner el broche de oro al segundo festival Chanquete World.

Al cierre de esta edición estaba actuando La Mala Rodríguez, y se preparaba para salir Miguel Campello. La organización del evento, que corrió a cargo de la empresa gaditana Tritón Live Fun S. L., mejoró algunos aspectos relacionados con los servicios a los asistentes. Así, se incrementaron los espacios de aparcamientos, mejorando la señalización para llegar al lugar, y aumentando los autobuses. Además, se reforzaron las barras con comidas y bebidas. El presupuesto de esta segunda edición aumentó en un 40% hasta los 400.000 euros.