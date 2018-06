CAYETANO CAUTIVA Cayetano recibe de rodillas al segundo toro de su lote en el festejo de Las Ventas. :: efe BARQUERITO Sábado, 2 junio 2018, 00:01

Los dos primeros toros de la corrida de Victoriano del Río dieron muy pobre juego. Castella se puso pesado con el primero; Manzanares, que abusó de los capotazos de brega y doma con el segundo, se encontró de pronto con que el toro se le fugaba a la puerta de cuadrillas, el mismo terreno donde vino a agonizar. Era tarde de figuras y voces sueltas castigaron al ganadero y al presidente.

No sería por las hechuras de los toros, ni por falta de trapío, ni porque el palco hubiera sido indulgente con las leves claudicaciones del toro de Castella, que, muy lustroso, fue de salida muy elástico, probablemente acusó un primer puyazo trasero peleado y sufrió, como el de Manzanares, el exceso gratuito de capotazos sin sentido. Por lo que fuera sería. O por lo que iba a venir.

Lleno hasta la bandera, y las banderas a plomo. Corrida de expectación. No por Castella, que cumplía la tercera de sus tres tardes de abono, ni por Manzanares, que toreaba por segunda y última vez. Era por Cayetano, que, ausente este año de Sevilla, parecía un enigma. Solo uno de los seis toros de Victoriano llevaba el hierro de Toros de Cortés, el segundo de la casa. Un toro Maleado bien hecho, tocado de pitones, bonita expresión, suelto galope. Estaba abriéndose un coro de miaus cuando Cayetano, sin prueba previa y fuera de las rayas, le pegó tres lances muy mecidos y compuestos que acallaron el coro y volcaron por primera vez el ambiente. Espantadizo, el toro tomó corrido un primer puyazo duro de horma y un segundo picotazo suelto, arreó e hizo hilo en banderillas y, todavía por verse el fondo, ya estaba Cayetano en los medios brindando el público.

El brindis más jaleado de la feria. La prueba de su tirón popular. Vino una faena de gran originalidad. Se celebró con un clamor la apertura por alto, Cayetano sentado en el estribo, cuatro limpios ayudados y seguidos, y su excelente solución: el de la firma, una trincherilla y el de pecho, cosidos los tres con los del arranque. Distinto y distinguido. Fue el sello de la faena, sucinta, improvisada, notable por sus variantes.

La segunda tanda fue de trinchera, dos en redondo bien templados, el cambio de mano por delante y el de pecho. La tercera, de cite frontal, de tres en redondo embraguetados y el cambio de mano de remate. El toro empezó a buscar con la mirada las tablas y a hacer enseguida por ellas. En ese terreno lo fue a buscar Cayetano. Con el mismo reposo de antes se ajustó en naturales sueltos, en una última tanda en redondo y en un par de adornos a pies juntos de alta escuela. A morir la estocada hasta la bola. Tan encendido salió Cayetano de la reunión que le perdió la cara al toro, que se volvió arreando. Iván García hizo el quite de la feria. Mientras moría el toro, antes de doblar, un desplante de rodillas. Rodó sin puntilla el toro y cayó la oreja.

Se tuvo el barrunto de que Cayetano iba a salir a hombros, pero no pudo ser. Con todo, mantuvo su papel protagonista. Se fue a porta gayola para esperar la salida del sexto, libró muy bien la larga cambiada de rodillas y a partir de ese momento fue la plaza una caldera y ya sin disidencias. Un galleo muy garboso antes de varas, rematado con revolera y brionesa y, después del primer puyazo, una larga cambiada frontal y un quite de enlace por gaoneras, verónica y una media de gitano arrebato. Casi a reglón seguido se puso el toro a huir sin disimulo en busca de tablas. No se trataba de poner el prismático en la técnica, sino de saborear la falta de impostura de Cayetano. De una embestida al paso sacó un último muletazo soberbio. Y otra vez con la espada se tiró con impecable verdad. Final no del todo feliz, pero más que airoso.

El cuarto y el quinto fueron, como el tercero, toros de buen aire. El quinto, mejor que los otros dos. Manzanares volvió a asarlo a capotazos de doma. Una estocada inapelable. El cuarto, frágil, planeó. Castella abrió faena temerario con el cambiado por la espada de su firma y se templó en tres tandas, acto primero de una faena mal medida.