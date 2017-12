Carrie Fisher, un año de lágrimas por la princesa Leia

Un año después de la muerte de la actriz Carrie Fisher, los fans de 'Star Wars' conservan muy presente el recuerdo de la princesa Leia, mientras que el público general ha redescubierto la figura de una mujer carismática. El reciente estreno de 'Star Wars. Los últimos Jedi', con la última aparición en el cine de Fisher, culmina un año de homenajes a la actriz, fallecida el 27 de diciembre a los 60 años en Los Ángeles, tras sufrir un infarto en un avión.

El destino guardaba un perverso giro final, ya que solo un día después de la muerte de Fisher falleció su madre, Debbie Reynolds. La desaparición de Fisher no alteró los planes de 'Los últimos Jedi', el octavo episodio de la saga ideada por George Lucas, puesto que la actriz ya había concluido sus escenas en la cinta. La propia película se convirtió en un testamento fílmico de la artista, tanto que en los créditos del largometraje se puede leer la dedicatoria: «En recuerdo cariñoso de nuestra princesa Carrie Fisher». Sin embargo, la muerte de Fisher sí dio al traste con los proyectos de 'Star Wars', que contemplaban que fuera la estrella del noveno episodio, después de que Harrison Ford (Han Solo) lo fue en la séptima parte y Mark Hamill (Luke Skywalker) en la octava. Durante la reciente Star Wars Celebration de Orlando, George Lucas aseguró que «siempre será la princesa que asumió el mando y nunca retrocedió». «Sería muy fácil consumirse por la pena. Cuando voy a dormir no hay un día en el que no piense en ella», añadió un emocionado Mark Hamill, informa Efe.