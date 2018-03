Carmen Thyssen: «Mi deseo es que el Thyssen de Málaga sea para siempre» Carmen Thyssen mantiene su defensa de la estructura actual del museo / Salvador Salas Cuando se cumple el ecuador del acuerdo de cesión gratuita de parte de su colección, la baronesa repasa la actualidad del museo que lleva su nombre en Málaga y mantiene su defensa del modelo actual con dos directores en la pinacoteca ANTONIO JAVIER LÓPEZ Domingo, 18 marzo 2018, 01:10

Ya es tradición su visita a Málaga en los días previos a la Semana Santa, cuando el museo que lleva su nombre suele estrenar exposición. La baronesa repetirá la costumbre en unos días para presentar ‘Mediterráneo. Una Arcadia reinventada’ y acudir al patronato del museo, donde volverá a defender el modelo de dos directores para la pinacoteca. Además, está a punto de cumplirse el ecuador del convenio de cesión gratuita de las obras que componen la colección del Museo Carmen Thyssen Málaga. Motivos para hacer balance en esta entrevista telefónica con SUR.

–El Museo Carmen Thyssen enfila su séptimo aniversario. ¿Está la institución en la situación que esperaba llegado este tiempo?

– Y más de lo que esperaba, porque ya está consolidado. Un museo hasta que se consolida, tarda un poco, pero ahora es uno de los museos más importantes, además de todo lo que se transformó alrededor del museo. Se abrieron cantidad de boutiques, porque al barrio antes de abrir el museo no iba nadie, las tiendas estaban cerradas. Ahora está impresionante, un barrio lleno de vida y el museo funciona estupendamente. Estamos todos muy ilusionados, sobre todo con la nueva zona arqueológica, que estoy deseando que la abramos.

–¿Ya hay fecha para la apertura?

–Estoy como loca para que podamos abrirlo, porque es muy importante. Hay restos romanos del siglo III y esperamos que ya se pueda convertir en realidad. La parte arqueológica ya está terminada y simplemente ahora hay que adecuarlo para que el público pueda verlo.

–También se cumple el ecuador del acuerdo de cesión gratuita de sus obras que componen la colección del museo malagueño. ¿Ha decidido ya el futuro de ese conjunto?

–Mi deseo es que ese museo sea para siempre, pero ahora depende de todo... Tengo todavía el pacto de Madrid. Vamos a ver cómo va todo. Todo depende de cómo vaya todo a la vez. He demostrado que soy súper generosa y que estoy al tanto de los museos de Madrid, de Málaga y de Cataluña. Nunca he dejado de asistir a ni un sólo patronato en el museo de Madrid. Me ocupo de todo y todo lo hago gratuitamente. Si viajo desde Estados Unidos para una apertura, un patronato o lo que sea, nunca he pedido a cambio que paguen ni siquiera el billete del avión ni un taxi. Lo hago todo con todo mi corazón, con ganas de que todo vaya adelante, sobre todo en el museo de Málaga, porque creo mucho en estos grandes artistas. Es el único museo del mundo que tiene el siglo XIX y XX español y andaluz de esta forma tan increíble. Para coleccionar se hacen muchos sacrificios, no es fácil, pero lo hago con todo mi corazón y deseo que la gente disfrute de esos grandes pintores que estaban muy olvidados en nuestro país. Es la única colección privada en el mundo que existe de ese arte.

–Dice que su deseo es que el museo quede para siempre. ¿Qué condiciones tienen que darse para se produzca esa permanencia?

–No hay muchas condiciones. Simplemente que se den cuenta de que hay que tener un poco de orden con nosotros, con mi hijo y conmigo. Nada más.

–¿A qué se refiere?

–Bueno, no puedo hablar de eso porque los abogados hablan. Yo le hablo de la parte bonita de la vida.

–¿Pero plantea algún cambio en las condiciones del acuerdo actual?

–Mire, de verdad, no voy a hablar de ese tema. De verdad, no. Hablo de las cosas positivas.

–Tampoco tiene por qué ser negativa una negociación.

–No, no... Tampoco tiene que ser negativa. (Ríe) Mi ilusión es que el museo de Málaga siga siempre con esa calidad de colección, que siga siendo ese museo maravilloso, que he inaugurado yo con todo mi corazón y al que dentro de pocos días voy a volver porque voy a asistir a la inauguración de la nueva exposición, al patronato, al comité ejecutivo y he mandado los cuadros que hacían falta para la exposición temporal.

–Habla del patronato del museo. Sobre la mesa de ese patronato sigue estando la moción aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Málaga en noviembre de 2016, que planteaba reducir la cúpula directiva del museo a un solo cargo en el plazo de un año. Ha pasado ese periodo y el museo sigue teniendo un director gerente y una directora artística. Usted vuelve a defender ese modelo en un escrito que presentará en el patronato del museo convocado el próximo martes. ¿Descarta, entonces, aplicar esa medida?

–Los dos son muy buenos, los dos son grandes profesionales y los dos están desde que se inauguró el museo. En el museo de Madrid y en todos los museos del mundo tienen lo mismo: un director gerente que no se ocupa de la parte artística y la persona que se ocupa de la parte artística no se ocupa de los números. Un museo conlleva esas dos personas, en todas las partes del mundo. Luego tienen que llevarse muy bien los dos para que compaginen que las exposiciones temporales no se vayan los precios de los seguros, los préstamos, todo... Hace falta un director artístico y un director gerente. Eso es así.

–¿Se mantiene, entonces, la estructura actual?

–Ya llevan siete años, desde la apertura, saben lo que hacen. ¿A quién quitamos, a la dirección artística o al gerente? Dígame.

–Sólo le traslado la moción aprobada el pleno municipal. ¿A qué achaca esa decisión de pedir esa reducción en la cúpula del museo?

–Son diferentes formas de ver cómo se lleva un museo. Si se lleva un museo como debe ser, se lleva así. Como debe ser. A no ser que la dirección artística o el director gerente lo hagan todo... Yo creo que no es serio, que no se deben mezclar las cosas.

–El pleno municipal también aprobó una petición para apartar a su hijo Borja del patronato del Museo Carmen Thyssen durante el proceso abierto contra él por la Agencia Tributaria por un presunto delito de fraude fiscal.

–Aquello me dolió mucho, porque no había razón. Eso duele, duele mucho... Pero bueno, es así. Creo que la gente no entiende la bondad.

–¿Confía en que su hijo regrese al patronato del museo en Málaga?

–Claro que sí. Mi hijo está muy preparado. Prácticamente nació en la Villa Favorita, donde teníamos un museo abierto al público. Mi hijo está muy preparado y luego los estudios que ha hecho en materia de arte en Inglaterra y en otros países. Por eso me sabe mal.

–Hace un año comentó en una entrevista con SUR que había novedades en el proceso abierto contra su hijo, pero que prefería esperar a que él diera la noticia. ¿Puede ahora concretar qué ha cambiado?

–Mi hijo y yo estamos bien, siempre bien. No sé por qué vosotros, la prensa, creéis que pasa algo raro. Estamos muy bien. Estoy en Andorra en este momento y hemos estado estos días juntos, cenamos ayer tarde y vimos una película por la tarde cuando terminamos nuestras obligaciones. Cenamos juntos, estamos juntos y todo muy bien.

–Me refería al proceso abierto por la Agencia Tributaria que pide para su hijo tres años de cárcel por un presunto delito de fraude fiscal.

–De estas cosas, de verdad, no me gusta hablar. Y menos en público. Son temas que son los abogados los que los llevan. Lo que digo es que la parte afectiva la llevamos divinamente y que no hay ningún problema con mi hijo, ni con abogados ni con cosas raras. No hay nada de eso. Eso es algo inventado por la prensa. Llevamos años juntos, hemos pasado la Navidad juntos. Quiero decir que estamos juntos. Las niñas estudian en el colegio aquí en Andorra y están muy contentas. Yo también estoy muy contenta en Andorra, es un país muy maravilloso. Eso sí, Málaga es una ciudad maravillosa, ya sabéis que adoro Málaga y que por esa razón estoy ahí, cuando puedo, aunque me gustaría estar mucho más.

–Volverá a Málaga en unos días para la presentación de la nueva muestra temporal del Museo Carmen Thyssen. Ese proyecto sobre el Mediterráneo promete revalidar el gran nivel del anterior montaje, en torno a Juan Gris y María Blanchard. ¿Cree que el museo ha encontrado su estándar de calidad después de unos comienzos más titubeantes?

–Es que son aperturas impresionantes. Creo que ya hemos alcanzado nuestra velocidad de crucero y estamos muy contentos porque, como he dicho antes, se trata de un museo consolidado internacionalmente. Es un museo importantísimo.