Carlos Álvarez completa el circuito de los grandes escenarios con Sidney Carlos Álvarez, en algunos de sus últimos roles. Como el sargento Sulpice de 'La hija del regimiento', como Falstaff y como Scarpia de 'Tosca'. / SUR | Máximo Parpagnoli El barítono malagueño, que celebra la próxima temporada sus 30 años de carrera, debuta en 2019 en la emblemática Ópera australiana con 'Las bodas de Fígaro' REGINA SOTORRÍO Martes, 1 mayo 2018, 00:53

Atiende al teléfono desde Viena en un receso de los ensayos de 'Samson et Dalila', producción que estrena el 12 de mayo. De nuevo, él es el malo de la historia. «Encima del escenario me lo puedo permitir», bromea Carlos Álvarez. Pero aunque hoy no toque afinar la garganta, el barítono malagueño no deja de trabajar. La llamada le llega mientras revisa el discurso de aceptación del Doctor Honoris Causa de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Málaga (UMA) que leerá el próximo 23 de mayo. Otro mérito más que sumar a una carrera que en la temporada 2019/2020 cumplirá 30 años. Y lo celebrará con un hito: pisar por primera vez la emblemática Ópera de Sidney, el último gran escenario que le quedaba por conquistar.

Ya le conocen bien en el Metropolitan de Nueva York, la Royal Opera House de Londres, la Ópera de París, La Scala de Milán, el Teatro Colón de Buenos Aires, el National Theatre de Tokio... Le quedaba «abrir una sucursal» de su oficina –como llama a sus actuaciones en los teatros– en Oceanía. Será en otoño de 2019 con 'Las bodas de Fígaro' de Mozart. «Me hace mucha ilusión que un teatro que está en las antípodas quiera contar conmigo para formar parte de su repertorio», declara. Acostumbrado a tener la maleta hecha buena parte del año, este será «el viaje más largo que haga para ir a trabajar». «Y si les gusta lo que hago, repetiremos», añade.

«Como el primer día»

Pero estas cosas no pasan por casualidad. Carlos Álvarez está a punto de cumplir tres décadas de profesión «como si fuera el primer día». Disciplinado, meticuloso, riguroso y con una prodigiosa voz, el malagueño ha logrado mantenerse en primera línea del circuito operístico, aun cuando una afección en las cuerdas vocales le obligó a retirarse un tiempo. Los escenarios le esperaron y Álvarez volvió como si nunca se hubiera ido. De hecho, ya hay fecha para su reencuentro con el Metropolitan de Nueva York, después de que hace ocho años tuviera que cancelar su participación en 'Attila' a las órdenes de Riccardo Muti. La cita es en 2020 con 'La Boheme' y 'Simón Boccanegra'.

Incorpora a su repertorio 'Hamlet' de Ambroise Thomas y 'Gianni Schicchi' de Puccini

El tenor Jorge de León le acompañará en el 'Otello' que hará en mayo de 2019 en el Teatro Cervantes

Pero antes de eso, le espera un 2019 «interesante». A su debut en Sidney se suma el estreno de nuevo repertorio y su anunciado regreso al Teatro Cervantes de Málaga con una ópera escenificada. Sobre lo primero, en marzo podrá decir al fin la mítica frase «ser o no ser». El malagueño hará 'Hamlet', de Ambroise Thomas, en el Liceu de Barcelona, una obra que preparó pero que nunca llegó a cantar por la lesión que sufrió. Un mes después, en abril, interpretará por primera vez 'Gianni Schicchi' de Puccini, la tercera y última de las óperas que conforman 'El tríptico', en el National Theatre de Tokio (donde hace unos años representó 'Macbeth').

En mayo llega a Málaga. Doce años después del 'Andrea Chénier' de Umberto Giordano (en 2007), Carlos Álvarez levantará el telón del Teatro Cervantes con una ópera al completo. Será 'Otello', en una coproducción del Teatro Cervantes de la que el barítono no puede desvelar más detalles. Solo un apunte: el canario Jorge de León, uno de los tenores contemporáneos más sobresalientes, será su compañero de reparto. «Me alegra mucho que vaya a hacer su primer 'Otello' conmigo en Málaga, son muy buenas noticias», confirmó. Su actuación será el plato fuerte de la edición número 30 de Temporada Lírica de Málaga, «los mismos años que tiene mi carrera, va a ser una fecha bonita».

Expectativas

A estas alturas, lo normal es que actúe en escenarios «requetepisados», pero eso no le descarga de responsabilidad. Al contrario. «El público tiene unas expectativas creadas sobre mi trabajo y ya sabemos que si uno es capaz de saltar 2.40 metros, o saltas eso o no eres nadie», reconoce.Le sucede en plazas ya habituales para él, como Turín, donde en junio será 'Don Giovanni', y Viena, donde ahora se encuentra y a donde regresará el año que viene con 'Falstaff' y 'Tosca'.

Tras las vacaciones de verano, Carlos Álvarez volverá a hacer zarzuela, «si esa fusión del Teatro de la Zarzuela y el Real permiten mantener la misma programación que hasta ahora». Si no hay cambios, en octubre pondrá en escena 'Katiuska' de Pablo Sorozábal. «Sería una pena que no se mantuviera el único sitio que lleva el nombre de nuestro género lírico y donde se puede conservar, por desgracia, casi como pieza de museo», reflexionó el malagueño.

Despedirá el año en la Royal Opera House de Londres con 'Simon Boccanegra' de Verdi. Tras una larga conversación...

–¿Algo más que añadir?

–Sí, pedir el Auditorio para Málaga una vez más.

Dicho queda.