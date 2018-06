Teresa Salgueiro: «No hay canales que muestren la diversidad de la música» Teresa Salgueiro presenta 'O horizonte e a memória' en el festival Terral. «Es difícil decir que vengo de Portugal y no hago fado», reconoce la exvocalista de Madredeus, que presenta en Málaga sus propias canciones REGINA SOTORRÍO Sábado, 16 junio 2018, 00:59

Nació en Lisboa, creció escuchando a Amália Rodrigues y frecuentaba los locales del Barrio Alto, pero su escuela no es el fado. «Es difícil decir que venimos de Portugal y que no hacemos fado», reconoce Teresa Salgueiro. Al frente de Madredeus logró un éxito hoy impensable para un grupo al margen de los ritmos comerciales. Pero hace diez años que Salgueiro dejó de ser la voz de esa internacional banda portuguesa, un distanciamiento que le ha permitido descubrirse como compositora veinte años después de empezar su carrera en la música. Ahora llega a Málaga con el segundo disco de su autoría, 'O horizonte e a memória'. Estará en el festival Terral, en el Teatro Cervantes, el 23 de junio.

-Ya van dos discos de su autoría y diez años sin Madredeus. ¿Qué se ha permitido en esta nueva fase de su carrera que antes no pudo?

-Es un desafío totalmente nuevo para mí. El hecho de iniciar este camino en solitario desde 2007 me ha permitido hacer muchas cosas, como colaboraciones con otros artistas, pero sobre todo llegar a este lugar donde he tenido el espacio temporal y mental para hacer mi propia música.

-¿Por qué tardó más de 20 años en dar el paso de componer?

-Durante 20 años estuve con Madredeus y cuando empecé era una niña, tenía 17 años. El grupo se convirtió en toda mi vida musical, siempre me dediqué a esta extraordinaria aventura de la música portuguesa que fue Madredeus. Cada disco se publicaba en una treintena de países, algo que ya casi no existe en la industria para una música del estilo de la que hacíamos, que no es para masas. Podemos imaginar lo que era la actividad musical y todos los soportes de promoción. Eso me ocupó toda mi vida.

-¿Se siente ahora más libre que nunca para hacer lo que quiera?

-Exacto. Es como entrar en contacto con la totalidad de la expresión artística. He descubierto lo que es crear algo de donde no hay nada, del total silencio. Las palabras que canto transmiten mi pensamiento, mi sentir, mi forma de estar en la vida. Y eso es algo maravilloso.

-¿Se ha sorprendido a sí misma?

-Sí, absolutamente, no tenía ni idea de lo que era capaz de hacer. Siempre había escrito, pero algo muy libre, como diarios de viaje. El primer disco lo grabamos en un convento porque queríamos estar lejos de todas las distracciones, queríamos estar en un lugar en total silencio, en comunión con la naturaleza. Me sentía tan feliz, era tan natural.

EN DETALLE El concierto Teresa Salgueiro voz Rui Lobato batería, percusión y guitarra José Peixoto guitarra Carisa Marcelino acordeón Óscar Torres contrabajo . Lugar Teatro Cervantes. Fecha 23 de junio, a las 20.30 horas. Entrada Entre 12 y 36 euros.

-Cuentan que la descubrieron cuando cantaba fado en el Barrio Alto de Lisboa. ¿El fado es su escuela?

-Nunca lo ha sido. En mi casa descubrí dos discos fundamentales para mí. Uno de Amália Rodrígues, un disco precioso que me impresionó por la fuerza de su canto y su belleza. Y otro de José Afonso, un disco importante en la historia de la música portuguesa por su significado político y por la aventura que representa, grabado en el exilio. Aprendí en casa estas melodías y las cantaba para mis amigos en Lisboa. Visitaba de forma casual casas de fado no profesionales, donde canta el que quiera. Allí cantaba los dos o tres temas que conocía de Amália. Y así fue. Y después de empezar con Madredeus, ¿quién no ha hecho fado? Pero es una gran confusión que toda mi vida he intentado explicar.

-Que se puede ser de Portugal y no cantar fado.

-Sí. Lo que pasó durante muchos años es que la música que salía de Portugal era el fado, porque la artista que más repercusión tuvo en el mundo fue Amália Rodrigues. Ella revolucionó el género, siendo siempre contestada por los propios fadistas de Portugal. Ella lo transformó totalmente a nivel melódico, armónico y lírico. Rompió con las barreras del fado tradicional. Durante muchos años ella representó a la música portuguesa en el mundo, por eso es difícil decir que venimos de Portugal y que no hacemos fado. Más ahora que los músicos que hacen fado están introduciendo instrumentos y armonías que nada tienen que ver con el género.

-¿Y qué le parece ese giro en la música de su tierra?

-La música de mi tierra es muy variada, hay mucha creatividad y estilos diversos, pero el fado tiene más visibilidad. Hay mucha gente que continúa más cerca de la tradición musical, pero no son las que tienen más visibilidad. Me parece que estamos en un tiempo donde lo que más visibilidad tiene en la música es el entretenimiento.

-Música sin complicaciones, fácil...

-Sí. En todo el mundo la música que triunfa es la música que no hace pensar mucho a la gente. No tengo nada en contra del entretenimiento y está muy bien que a la gente le guste bailar, pero lo que me preocupa es que no haya un lugar en los medios para comunicar otras cosas que se están haciendo y que la gente también necesita. Porque la gente también tiene necesidad de silencio, de pensar y de identificarse con cuestiones que le son importantes. Una música que promueve la creatividad y la originalidad también del pensamiento. Pero la música divulgada en todo el mundo sirve más para que la gente esté despreocupada.

-Un éxito como el que tuvo Madredeus, ¿hoy es impensable?

-En términos discográficos, sí. Ya no se venden discos, eso ya no existe más. Salvo grandes éxitos anglosajones. Y aún así, toda la industria cambió mucho con estas formas de comunicar la música totalmente diferente. Hay una revolución. Las personas han tenido acceso a la música sin necesidad de comprar el disco, entonces claro, no lo hacen. Lo más importante es la música hecha en vivo, los conciertos. Pero para poder hacerlos los músicos necesitan el apoyo de la comunicación social y eso no lo tenemos. No hay canales que muestren la diversidad de la música que hay, solo se escucha lo mismo. Si la música no está en la radio y no va al encuentro de las personas, es difícil que las personas la vayan a buscar.