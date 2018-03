En el camino de la base a la cima

Van más al museo, al teatro, al cine y a las librerías. También protagonizan la escena cultural como actrices, escritoras, cantantes, artistas visuales, bailarinas... Y sin embargo, esa sólida base va menguando a medida que se ascienden peldaños en la escalera de la toma de decisiones. Y al final, las mujeres son franca minoría en los puestos directivos, los jurados de los premios de cualquier disciplina artística y la gestión de grandes instituciones culturales. Y en ese camino desde la base hasta la cima del sector cultural en Málaga andan multitud de creadoras y gestoras de la provincia.

«No tiene mucho sentido una brecha salarial en un mundo sin demasiado consumo; pero si lo medimos en términos de heredad, de pasar una herencia, la gran mayoría es masculina, si lo medimos en términos de alcanzar un prestigio también. Ellos son quien decide quién, cuándo y cómo. La mayoría son editores, jurados, críticos, está muy claro», sostiene la poeta María Eloy-García, una de las quince representantes de la escena cultural malagueña convocadas por SUR para tomar el pulso al estado de la cuestión del sector desde la perspectiva de género.

«Hay mucho trabajo por hacer, la mujer trabajadora asume casi siempre el trabajo doméstico y en ese sentido tenemos un lastre que no es similar al de los compañeros varones», aporta Lourdes Moreno, una de las escasas mujeres al frente de una institución cultural de primera línea en la provincia, en su caso, la dirección artística del Museo Carmen Thyssen.

Porque el sector cultural no escapa a la doble exigencia que acompaña a las profesionales desde los primeros compases de sus carreras. «Al principiante mujer se le exige más. Sí he notado que necesitaba tener una claridad extra porque fácilmente podía ser tomada como una falta de profesionalidad, porque si no era más fácil que se perdiera tu voz», reflexiona la bailarina y coreógrafa Ana Rando.

Al frente de una Escuela Superior de Arte Dramático en Andalucía solo hay una mujer. Se llama Cristina García y dirige desde el pasado verano la ESAD de Málaga. «Cuando yo empecé era de las pocas que estudiaba en la especialidad de dirección escénica ya que casi todos eran hombres», recuerda la responsable que cree que la actual falta de responsables femeninas al frente de estas escuelas es casualidad. Así, la proporción de género entre estudiantes y profesores en la actualidad ya se ha «naturalizado». Y aunque no cree que haya «discriminación», sí que reconoce que «yo sea la única directora de una escuela de arte dramático en la comunidad es para pensarlo».

La galerista Isabel Hurley pone el acento sobre la contradicción que supone que hombres y mujeres sea iguales desde el punto de vista jurídico, mientras que el pensamiento colectivo y social asocia «la carga familiar como una responsabilidad que recae en la mujer». «Es una cuestión de educación que actúa como un techo de cristal que la mayoría de las veces no es visible», afirma la galerista.

Algo que también comparte la guionista Isa Sánchez que va más allá de los personajes femeninos que suelen ser secundarios en las películas para plantear una enmienda a la totalidad de la ficción: «Los temas, desde una investigación policial a las relaciones de poder, están marcados por lo masculino». Hasta el punto de que, como espectadores, veamos este protagonismo de hombres como lo normal.

«Al frente de los museos suelen estar hombres» Tecla Lumbreras, Vicerrectora Cultura de la UMA

«En la universidad, como en el resto de sectores, los puestos intermedios están ocupados por mujeres, pero los directivos suelen ser hombres», constata Tecla Lumbreras, que ha estado toda su vida vinculada a la gestión cultural y extiende su mirada al arte: «Al frente de los museos pasa lo mismo, en Málaga y en el resto de España».

«Las mujeres artistas en ferias y galerías es menor» Isabel Hurley, Galerista

La galerista Isabel Hurley pone el acento en las diferencias de género entre artistas, ya que «el porcentaje de mujeres en ferias y galerías es menor». A su juicio, a los compradores les cuesta invertir en la obra de una autora joven «porque se desconfía que puedan perseverar cuando tengan que conciliar vida profesional y familiar».

«Se han roto fronteras. Ellas también viajan solas» Cuqui Bravo, Librería Mapas y Compañía

Algunas fronteras ha roto Cuqui Bravo al frente de Mapas y Compañía. Como esa de que los mapas solo saben leerlos los hombres, como anuncia un popular libro. «Aquí demostramos que no y tenemos incluso muchas mujeres que viajan solas y se llevan sus manuales», señala esta emprendedora.

«Si planteas una película de tías se asocia con género» Isa Sánchez, Guionista y profesora ECAM

La profesora de guion de la Escuela de Cine de Madrid da una clave interesante sobre lo que vemos a diario y recibimos con normalidad: «En las películas y series, los contenidos son claramente masculinos y representan lo neutro, mientras que si planteas una historia de tías ya se asocia con género».

Adelfa Calvo.

«El techo de cristal en el cine es que no se escriben personajes para las mujeres» Adelfa Calvo, Actriz

En el ámbito del cine, los números cantan. La proporción de hombres y mujeres es del 65% frente al 35%, respectivamente. «Y además ellos siempre son más numerosos entre los jefes de departamento que participan en una película», añade la última malagueña que ha ganado un Goya, la actriz Adelfa Calvo, que triunfó hace apenas unas semanas con su papel de la portera Doña Lola en ‘El autor’. El premio le ha traído alguna oferta de trabajo que ahora medita, aunque aclara que las dos películas que le han ofrecido son pequeños personajes. Y en este punto hace una consideración interesante. «Nuestro techo de cristal es que no se escriben personajes para nosotras. Existen muchas directoras, pero no tantas guionistas lo que tiene un reflejo en el cine, las series y el teatro», afirma Adelfa Calvo, que pone como ejemplo la gala de los premios Feroz –en la que también se llevó el premio a la mejor actriz de reparto por ‘El autor’– que fue una ceremonia reinvindicativa de los derechos de la mujer en la profesión y la sociedad, «aunque los guionistas eran todos hombres».

Esa equiparación es todavía una cuenta pendiente en el mundo del espectáculo, sostiene la también intérprete de la serie ‘El secreto de Puente Viejo’ que añade que, en lo que se refiere a la brecha salarial, nunca se ha sentido discriminada, aunque admite que su actividad es muy singular ya que los cachés en los repartos –ya sean hombres o mujeres– siempre son desiguales.

«Cuesta identificar el rol de la mujer en puestos directivos» Ana Rando, Bailarina y coreógrafa

«Como bailarina noto menos la discriminación. La noto más desde la dirección. Cuesta identificar que hay un rol de la mujer desde puestos directivos. No se identifican los papeles de toma de decisiones desde el ámbito de las mujeres y tienes que ir muy segura para ganar esa posición», comparte Ana Rando.

«La maternidad sigue estando penalizada» María Bueno, Artista

«La maternidad sigue estando penalizada en el sector creativo. Lo he vivido a la hora de solicitar algunas becas o residencias, porque tenía que resolver quién cuidaba de mi hija cuando era más pequeña porque esos programas no contemplaban esa posibilidad», lamenta Bueno.

«Necesitamos trabajar más para ser visibles» Paula Coronas, Pianista

«Necesitamos trabajar más para ser visibles. La historia nos ha silenciado y la música es un ámbito en el que también ha sucedido, aunque las cosas están cambiando», reflexiona Coronas antes de añadir: «No me he sentido discriminada porque hemos vivido otra generación en la que esta situación está cambiando».

«Tiene que haber igualdad también en las programaciones» Alessandra García, Actriz

Además de actriz, Alessandra García es programadora en el Contenedor Cultural de la UMA: «Desde ahí trabajo para que haya igualdad en los proyectos, en programaciones que den cabida a directoras, actrices, técnicas... que la mujer no esté sólo como personaje que acompaña al varón».

Laura Insausti.

«Hay muchos tipos de discriminación, la de todos los días y las más ‘gordas’» Laura Insausti, Cantante

Prepara junto a su banda un nuevo disco, que incluirá una canción que dará la vuelta al mito del amor romántico, «ese que está todo el día diciendo ‘muero por ti’ y que hace tanto daño». Porque, para Laura Isausti, «también es responsabilidad de los artistas desmitificar esos relatos, esos roles entre hombres y mujeres». La cantante y compositora, vocalista de Dry Martina, saluda la mayor «toma de conciencia» sobre asuntos como la discriminación y los abusos de poder por parte de los hombres.

«Hay muchos tipos de discriminación, la pequeña de todos los días y las más ‘gordas.’ A mí, por ejemplo me ha costado que entre los músicos valoraran mi opinión musical. Al final me he buscado las vueltas para que así sea, pero el camino a menudo se hace más duro», añade.

«Lo que más me gusta es que a muchos les está haciendo pensar todo este movimiento reivindicativo. Todos hemos crecido en una sociedad machista y es una cuestión de todos. Me planeo cosas todos los días, sobre todo ahora que tengo una hija. Le voy cambiando los finales de los cuentos para que no sea el hombre el que ‘salva’ a la mujer», relata Insausti, que apuesta por «una actitud diaria y constante» para cambiar esos roles asignados a hombres y mujeres.

«Es fundamental la solidaridad entre géneros» Lourdes Moreno, Directora artística del Museo Carmen Thyssen

«Es necesario concienciar desde lo más profundo del tejido social, con una educación en igualdad y con ayudas a la conciliación. Todo eso hay que trabajarlo. La educación y la concienciación son fundamentales, como lo es la solidaridad entre géneros», argumenta Moreno.

«La mayoría de los referentes en poesía son masculinos» María Eloy-García Poeta

«No es tanto la discriminación literaria como que la mayoría de los referentes en la poesía son masculinos con todo su imaginario y todas sus frustraciones. (...) Si la heredad es el canto masculino, nuestra mirada con respecto a la poesía también lo será. Nos perdemos una parte importante entonces».

«Hace 30 años mi generación abrió una brecha» Victoria Abón, Presidenta Ateneo de Málaga

El Ateneo de Málaga tiene por primera vez una mujer al frente de la institución. Un carácter pionero que acompaña a Victoria Abón: «Hace 30 años mi generación abrió una brecha en cuestiones de igualdad, aunque hay que seguir luchando por una mayor visibilidad, sobre todo en puestos directivos».

«Sería importante difundir cómo vemos la vida las mujeres» Carolina Cancanilla, Ilustradora

«La ilustración editorial se emplea sobre todo en los artículos de opinión. En ese ámbito hay gran número de periodistas masculinos y se suele tender a buscar ilustraciones de varones. Sería importante que los medios ofrecieran una mayor presencia de cómo vemos la vida las mujeres».