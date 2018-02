POR LOS BUENOS TIEMPOS

Cuando una leyenda de la música decide visitarnos el primer impulso es correr a comprar la entrada jaleados por la nostalgia de un deseo no cumplido. La de veces que habremos fantaseado con formar parte de ese público fervoroso que coreaba las canciones de nuestro cantante favorito en algún estadio lejano. Pero muchas de esas estrellas que llegan hasta nuestro firmamento local jamás hubieran pasado por aquí en otro momento de su carrera. Como la vida da muchas vueltas, esos mismos artistas, al menos los que dilatan su carrera, suelen ampliar su espectro y considerar escenarios que jamás hubieran considerado en sus tiempos de gloria. Así que aquí estamos nosotros, en la periferia, esperando un golpe de suerte para que el destino nos traiga hasta la puerta el concierto de alguno de nuestros artistas favoritos. Desafortunadamente esto conlleva el riesgo del paso del tiempo y sus inevitables secuelas. Sinceramente, hubiera preferido no volver a ver a John Mayall, me hubiera gustado quedarme con el recuerdo de un músico al que no le temblaba el pulso. Sin embargo Franco Battiato, a pesar de tener que conservar su centro de gravedad sentado la mayor parte del concierto, nos encandiló y nos hizo olvidar nuestra inexorable decadencia biológica, porque su espíritu no ha envejecido y supo hacernos partícipes de su poesía eterna.

Y luego están las sorpresas agradables, como la vocalista norteamericana Martha High. Setenta y tres años de vida y la confianza que otorga haber vencido desafíos como el de ser corista a la sombra de James Brown durante más de treinta años, le empujan a seguir encima de los escenarios y sacar discos nuevos aunque suenan a otra época. Esta diva del soul, cuya versión de 'I'd rather go blind'dejaría sin habla a la misma Etta James, vuelve a Málaga el día 13 de este mes, a La Catarina, ese espacio marbellí que se ha propuesto no dejar morir la vida musical de la costa oeste, algo por lo que le estaremos eternamente agradecidos.