La belleza de los cuerpos fláccidos

Cuerpos blancos de carnes flojas, abrazados entre sí, un poco ausentes, rotundos y frágiles al mismo tiempo. Cuerpos de mujer y también de hombre, pero sobre todo de mujer. Cuerpos «liberados de las cadenas estéticas», del canon de la delgadez sexualizada desde la infancia. Aquí no. Aquí dan la bienvenida los cuerpos entrados en la senectud y todavía hermosos. Muy hermosos. «La mujer casi siempre se ha reproducido en la Historia del Arte como símbolo de un tipo de belleza muy concreto, vinculada a la sexualidad y el erotismo», reflexionaba esta mañana el artista malagueño Jorge Rando en el museo que lleva su nombre y que vuelve a renovar todo su discurso con más de 140 obras recientes en las que Rando aborda y reivindica esa belleza de la edad madura.

El museo malagueño reúne en 'Naturalezas...' un conjunto de pinturas, esculturas y dibujos que muestran un asunto recurrente en la trayectoria de Rando, pero desde una nueva paleta cromática dominada por los verdes y los amarillos, acompañados en segunda instancia por las cargas de blanco y de negro. «Cada vez que me enfrento a un ciclo, ya está pintado en mi cabeza antes de empezar y cuando comienzo a pintar tengo toda la gama de colores pensada», apostillaba Rando esta mañana antes de abrochar: «Es una gama de colores que nunca he utilizado. ¿Por qué ahora? No lo sé. Sólo sé que lo pedían los cuadros».

Además, el montaje de 'Naturalezas...' presentado esta mañana combina las piezas de corte figurativo, dominadas por los desnudos femeninos, con obras de marcada adscripción abstracta donde el protagonismo es para la mancha y el color. «Incluso en la obra más abstracta tiene que haber dibujo. Si no, es una tomadura de pelo», sostenía esta mañana el artista malagueño.

En 'Naturalezas...' Rando regresa al tema femenino que trabaja desde hace medio siglo, combinando las escenas propias de la intimidad con piezas encaminadas a la crítica social. De las maternidades al horror de la guerra. Así, en palabras de la directora del Museum Jorge Rando, Vanesa Díez, el nuevo proyecto de la institución cultural se plantea como «una reivindicación de la mujer (…) no sólo como una figura de amor, sino también como una figura de lucha».

De ahí que las mujeres de Rando surjan en cuerpos «no idealizados» -como seguía esta mañana Díez-, libres también de las convenciones sociales que podrían torcer el gesto ante ese cuadro de dos mujeres desnudas abrazándose en un baile quieto de serena sensualidad.

La presentación de 'Naturalezas' también ha servido para hacer balance de los cuatro años de actividad del museo ubicado en El Molinillo. Un tiempo en el que el Museum Jorge Rando se ha asentado en la escena cultural malagueña y ha despuntado en el circuito internacional con exposiciones inéditas en España de artistas como Ernst Barlach, Käthe Kollwitz y la más reciente dedicada al artista chino Qi Baishi. A esas propuestas ha sumado el museo un intenso programa de actividades donde brillan los conciertos de música clásica, las proyecciones de cine y las actividades didácticas para los más pequeños. Una labor que ha llevado a la directora del museo a reivindicar este espacio como «un lugar de encuentro» no sólo para los artistas, sino también para un público amplio y diverso.

El cuarto aniversario del museo también ha sido la excusa para retomar sus planes de crecimiento. «La ampliación va por buen camino», compartía esta mañana Rando, en alusión al proyecto del museo malagueño para triplicar la extensión de sus actuales instalaciones. El artista malagueño detallaba a continuación que el museo está a la espera de los informes arqueológicos para comenzar su ampliación en uno de los solares anexos a sus dependencias.

Rando confía en que los trabajos puedan comenzar antes del verano, con la mirada puesta en incorporar unos 400 metros cuadrados al equipamiento que en la actualidad ocupa unos mil metros cuadrados. El proyecto del museo malagueño pasa por incorporar otros tres solares adyacentes hasta incorporar otros 1.500 metros cuadrados, de modo que el Museum Jorge Rando triplicaría su sede al finalizar esta iniciativa. Rando se muestra optimista, pero también prudente sobre esa segunda fase que se cruza con el tortuoso devenir del fallido proyecto de las tecnocasas a cargo de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Málaga.