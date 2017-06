Banderas se vuelca con el teatro malagueño y marca distancia con los proyectos públicos Salvador Salas El actor malagueño vuelve a mostrar su apoyo a la Escuela Superior de Artes Escénicas y reafirma su negativa a liderar el proyecto del Astoria REGINA SOTORRÍO y ANTONIO JAVIER LÓPEZ Miércoles, 28 junio 2017, 00:29

Era la primera vez que regresaba a la ciudad tras su renuncia a liderar el proyecto del Astoria y la cita sirvió para escenificar, por un lado, su apoyo al teatro malagueño –en especial, a los jóvenes talentos de la escena local– y para marcar por otro lado distancias respecto a los proyectos emprendidos desde la iniciativa pública. El actor y director malagueño Antonio Banderas acudía en la tarde de ayer a recibir el premio de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (ESAEM) y antes de la gala confirmó su decisión de abandonar el proyecto del Astoria.

«Me mantengo firme en lo que ya dije. Cuando se toma una decisión, se toma una decisión. Eso no significa que no vaya a hacer nada aquí, pero en el Astoria no. Si puede ser, no. Tengo la determinación de que si hago algo lo hago desde la iniciativa privada. Creo que es mucho menos tóxico que todos los asuntos estos de lo público, que enredan mucho las cosas y prefiero mantenerme un poco al margen de eso», sostenía Banderas justo antes de recibir un premio de ESAEM.

Este periódico adelantaba en exclusiva (SUR 16-5-2017) la decisión de Antonio Banderas de apartarse del proyecto del Astoria por «los insultos y el trato humillante» recibidos tras anunciarse que la propuesta en la que participaba había ganado el concurso de ideas para dar uso a la parcela de la plaza de la Merced. La determinación de Banderas provocó numerosas muestras de apoyo, tanto en las redes sociales como en una movilización ciudadana organizada días después. Sobre esas iniciativas, Banderas compartió ayer: «Lo agradezco mucho, lo que pasa es que cuando no se dan las cosas, no se dan. Cuando no se dan los ambientes...».

Encuentro con el alcalde

«Era mucha –añadió Banderas– la inversión económica que había que hacer y estábamos dispuestos a hacerla, pero necesitábamos por lo menos de un ambiente de neutralidad. No te voy a decir de palmadas en la espalda ni de vítores, ni mucho menos, pero sí de neutralidad, pero nos encontramos con una cosa muy reticente, muy dura, muy oscura por ahí debajo que se movía y entonces dice tú ‘¿Para qué voy a hacer este esfuerzo económico, este sacrificio si encima me están dando ‘pataítas’? No. Vamos a parar, vamos a pensar y vamos a iniciarlo desde otro punto de vista completamente diferente donde no tengamos este coro».

«Tengo la determinación de que si hago algo, lo hago desde la iniciativa privada. Creo que es mucho menos tóxico» Antonio Banderas Actor y director

«Era mucha la inversión económica (...), pero necesitábamos por lo menos un ambiente de neutralidad»

La cita también fue el primer encuentro de Antonio Banderas con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, después de la retirada del actor del proyecto del Astoria.El regidor ha pedido al actor que recapacite su negativa y ayer mismo pensaba plantearle de nuevo esa demanda. Sin embargo, Banderas descarta un cambio de opinión: «Deseo que cualquier otro de los 71 proyectos que quedaron, pues que gane y que aporte a la ciudad algo interesante, que seguro que lo hace. Como dije también en la carta, tienen todo nuestro apoyo, tanto el mío como el de la gente de Starlite para echarles una mano en lo que ellos necesiten».

Banderas realizaba estas declaraciones minutos antes del comienzo de la gala de ESAEM en la que recibía la distinción de la escuela. «Lo importante no es el premio, lo importante es que haya gente que esté haciendo cosas y esa escuela de Esaem lo está haciendo. Me invitaron a visitar la escuela hace relativamente poco (...) y estaba por aquí todavía con los rebufos de la Semana Santa y me encantó lo que vi. Energía es la palabra, energía joven, que es lo que le hace falta a esta ciudad. No todo pueden ser museos», recordaba el actor y director malagueño.

Así, Banderas quiso con su presencia «venir a apoyar una idea magnífica que le ha dado a Málaga y a un barrio la posibilidad de brillar. No todos son museos en Málaga y hay una cultura viva, joven, con muchísima energía».