La banda sonora y plástica de Andy Warhol Paul Marechal cede más de 160 piezas a la muestra del Museo Picasso Málaga. El coleccionista Paul Marechal reivindica la faceta del padre del 'pop art' como ilustrador de discos y libros ANTONIO JAVIER LÓPEZ Viernes, 25 mayo 2018, 00:49

Cuenta que lo vio por primera vez a los 16 años, entre las calles 22 y 23 de Nueva York. Luego se cruzó con la primera obra de aquel personaje: un póster de Mick Jagger. Y poco después, compró su primera pieza sin saber quién era el autor de aquella imagen que aparecía en la carátula de aquel disco de Paul Anka editado en 1976. Y ahí prendió la mecha de la fascinación de Paul Marechal por la obra de Andy Warhol, que en su caso se centró desde muy pronto en un aspecto concreto del padre del 'pop art': su faceta como ilustrador para portadas de discos y libros.

Lo largo de más de dos décadas, Marechal ha reunido una importante colección de carátulas y carteles de Warhol. Tanto es así, que el coleccionista cede más de 160 piezas al montaje de 'Warhol. El arte mecánico', la ambiciosa retrospectiva sobre el autor norteamericano que la próxima semana recalará en el Museo Picasso Málaga (MPM) después de haber pasado por Barcelona y Madrid.

«Las galerías y los museos se han centrado en mostrar las pinturas y serigrafías de Warhol, pero su arte mecánico es incluso más importante, porque todo el genio que Warhol volcaba en sus pinturas está también en su obra gráfica», reivindica el coleccionista en una conversación telefónica desde Montreal (Canadá).

La investigación que Marechal ha desarrollado durante dos décadas en torno a la faceta de Warhol como ilustrador de discos ha tenido como resultado una colección con más de medio centenar de carátulas de vinilos. «Un trabajador del Museo Warhol en Pittsburgh me dijo que Warhol había realizado 23 portadas, pero yo he encontrado 49. Incluso un año después de publicar la primera edición de mi libro, encontré cinco más», recuerda Marechal, en alusión a 'Andy Warhol: The Album Covers, 1949-1987', su libro convertido en obra de referencia y editado primero en 2008 y luego revisado y ampliado en 2015.

«Es fascinante, porque a través de las portadas de los discos de Warhol puedes seguir su carrera, desde los comienzos hasta su última etapa. La evolución que puedes ver en sus cuadros está también en las portadas de los discos. Y esto es realmente interesante», ofrece Marechal, que el próximo jueves participará en un coloquio organizado por el MPM al hilo de su nueva exposición.

La chincheta: MPM, tercer plato Sin duda batirá record de visitas y será la sensación de la temporada. La exposición 'Warhol. El arte mecánico' llegá al Museo Picasso Málaga con el aval de las 228.000 personas que la han visitado en Barcelona y las 257.000, que lo han hecho en Madrid. Porque la retrospectiva dedicada al excepcional artista norteamericano llega a Málaga tras pasar antes y fulminar registros en los CaixaForum de esas dos ciudades españolas. Un hecho inédito en la pinacoteca más visitada de Andalucía, que se convierte en tercer plato de una muestra que, además, ha comisariado el propio director del espacio, José Lebrero. El MPM ha sido escenario de extraordinarias exposiciones internacionales que se han mostrado antes en otros países, y de manera puntual en otra urbe española, como la de Joaquín Torres García (Museo de Arte de Nueva York y Madrid), 'Bacon, Freud y la escuela de Londres' (Tate de Londres) o Louise Bourgeois (Moderna Museet de Estocolmo).

El coleccionista traza una rápida panorámica de esa labor de Warhol como ilustrador de carátulas de discos: «Desde las primeras portadas de dibujos hechos a mano para los discos de jazz de los años 50 hasta el uso de la fotografía en los primeros 60 y el uso de las serigrafías transformadas a partir de los lienzos en años posteriores y el empleo de técnicas propias de los medios de comunicación de masas en sus trabajos posteriores, Warhol despliega aquí una de sus características esenciales como artista: su capacidad de adaptación y transformación».

Nuevos aspectos

«La gente siente que lo conoce todo sobre Warhol, pero cuando preguntas qué trabajos conoce sobre él, la inmensa mayoría menciona tres o cuatro obras, como el retrato de Marilyn Monroe, la lata de sopa Campbell y el plátano de la Veltet Underground, quizá el retrato de Elvis Presley, pero hay mucho más que conocer en esa labor de Warhol con los discos, los libros y los pósters que hasta ahora apenas había sido mostrado en los museos. Para mí es un éxito poder descubrir nuevos aspectos de un gran artista», sostiene el coleccionista.

'The painter' (1976), de Paul Anka, inauguró la colección del mecenas y especialista en la obra de Warhol. / c)The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc./VEGAP, Málaga, 2018.

Porque la labor de Warhol como portadista se desarrolló durante casi cuatro décadas, tocando palos diversos tanto en lo plástico como en lo musical, con un catálogo que hace convivir a Thelonius Monk con Tchaikovski, a Lou Reed con Aretha Franklin y a Diana Ross con The Rolling Stones, entre otros muchos. Porque recuerda Marechal que, antes de convertirse en el padre del 'pop art' y de reinar en la escena cultural y social neoyorquina, Warhol se había labrado en la Gran Manzana una fecunda carrera profesional como ilustrador para la industria editorial y musical. «Warhol llega a Nueva York en 1949 y hasta 1962 no empieza su carrera como artista. Durante esos trece años tuvo una carrera muy exitosa como ilustrador. Su único modelo de negocio eran las colaboraciones con los magacines y el trato con los diferentes profesionales de ese sector influyó en su proyecto artístico para crear The Factory en 1963», fija el coleccionista.

Ahora Warhol y Picasso se citan en el museo del artista en su ciudad natal. Y sobre ese encuentro también reflexiona Marechal: «La primera mitad del siglo XX pertenece a Picasso y la segunda mitad, a Warhol. Picasso hizo naturalezas muertas, corridas de toros… pero Warhol diversificó más sus temas. Picasso nunca hizo portadas de discos, portadas de libros, pósters… Trabajaba sobre otros objetos, pero nunca empleó tantos objetos diferentes en medios diferentes como hizo Warhol».

Que cada visitante al Museo Picasso Málaga juzgue por sí mismo.