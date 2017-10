Banda sonora malagueña para Mario Casas Mario Casas, en un fotograma de la película / SUR La compositora Paloma Peñarrubia da el salto al cine nacional con la música de ‘Bajo la piel del lobo’ FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Lunes, 9 octubre 2017, 00:45

Hoy está en Barcelona. Y no puede dejar de soltar una carcajada cuando lo cuenta. «Me río porque iba a ser el día de la presunta independencia», explica la malagueña Paloma Peñarrubia, que no oculta que siente como si se metiera en la boca del lobo. Un depredador que conoce bien porque ha marcado su salto al cine nacional. Hasta ahora le había puesto música a decenas de cortos, anuncios y algún largometraje. De esto último, sólo tenía una experiencia previa, la producción malagueña ‘Seis y medio’ (2015), pero le ha bastado para aullar alto. Tanto como para que el cineasta Samu Fuentes la haya fichado para ponerle música a ‘Bajo la piel del lobo’, la nueva película de Mario Casas, que da vida a un rudo y misántropo cazador.

Esa ficción –ambientada a principios de siglo XX en las montañas vascas– es la que lleva hoy a Peñarrubia a la ciudad condal para dar los últimos arreglos a la banda sonora de esta cinta, que se estrenará el próximo 4 de noviembre en el Festival Internacional de Cine Europeo de Sevilla. «El diseño de la banda sonora tiene mucha percusión para acompañar la tensión de la película», avanza la compositora malagueña, que ha incorporado a la partitura un instrumento popular vasco, la txalaparta, que hasta este proyecto le era desconocido. Porque si algo le gusta a esta joven creadora es la experimentación y la búsqueda de nuevos sonidos. Algo que convenció al cineasta asturiano Samu Fuentes para seguir contando con ella pese a su escasa experiencia en largometrajes y a que la producción malagueña del filme no se acabó materializando.

El filme de Samu Fuentes, que se estrena en el próximo Festival de Cine Europeo de Sevilla, narrala historia de un cazador que es el último habitante de un pueblo montañoso

Y es que los proyectos de cine suelen dar muchas vueltas hasta que finalmente son rodados. Y ‘La piel del lobo’ comenzó siendo una producción vasco-asturiana-andaluza, con la participación de las productoras Orreaga Filmak, Nasa Producciones y la malagueña Danidogfilms. Precisamente, el responsable de esta última, Daniel Ortíz Entrambasaguas, fue el que ofreció a Paloma Peñarrubia participar en la película. «Había visto ‘Seis y medio’ y me pidió que hiciera una propuesta para la película», recuerda la compositora malagueña. «Me mandaron parte del guión, pero también a otro compositor y nos pideron una prueba... pero yo les presenté tres con diferentes energías sonoras», relata la creadora, que además convenció a los solistas Luz Prado (violín) y Mauricio Gómez Yamamoto (chelo) para que interpretaran la partitura. «No quería una pieza de librería al ordenador, sino músicos reales», sostiene.

Conexión con el director

Peñarrubia superó este ‘casting’ sonoro y le pidieron más pruebas. Pero su alegría se difuminó cuando la coproducción malagueña del filme se cayó en noviembre de 2016 cuando el filme quedó fuera de las ayudas andaluzas de la Junta. El rodaje se trasladó por completo al norte de España, pero quisieron llevarse algo. Concretamente a alguien: a Paloma Peñarrubia y su música. «Y aquí estoy, una andaluza entre vascos y asturianos», señala la actriz que destaca su entendimiento con Samu Fuentes, que ha sido su principal valedor. «Su guión no solo me encantó, sino que su forma de escribir te permite visualizar las secuencias y las imágenes, que son gradiosas», expresa la autora malagueña, que no piensa en premios.

La película Título. ‘Bajo la piel del lobo’ Director. Samu Fuentes. Reparto. Mario Casas, Irene Escolar, Ruth Diaz, Ramón Barea Música. Paloma Peñarrubia Estreno. A la espera de confirmación del estreno comercial, la cinta se podrá ver el 4 de noviembre en el Festival de Sevilla

Con ‘Seis y medio’ tampoco lo hizo y se llevó una sorpresa cuando fue nominada a los premios Asecan del cine andaluz. Y ‘Con la piel del lobo’ confiesa que ya tuvo su «recompensa» cuando se cayó la coproducción malagueña, pero ella continuó en el proyecto.

Dentro de esa banda sonora, la compositora ha creado un ‘leit motiv’ musical para indentificar a Mario Casas, que da vida al último habitante de un recóndito pueblo de montaña. El protagonismo sonoro se extiende además a los roles de Irene Escolar y Ruth Díaz. «Y no son los únicos porque la naturaleza también es un personaje del filme», explica Peñarrubia que hasta aquí puede ‘cantar’.

Aunque pasó por el conservatorio y estudió saxofón, la formación de la compositora malagueña es autodidacta ya que abandonó los estudios profesionales. «No me gustaba la metodología, así que lo dejé, pero nunca he parado de componer desde casa», señala la artista, que precisamente la semana pasada comenzó como profesora en el Centro de Artes y Música Moderna de Málaga Maestro Puyana (CAMM) con un curso de música electrónica y software digital.

En la imagen superior, la malagueña Paloma Peñarrubia, dando los últimos toques a la grabación de la banda sonora de ‘Bajo la piel del lobo’. A la izquierda, Samu Fuentes y Paloma Peñarrubia. Al lado, Peñarrubia sigue la grabación de la OSPA.

Su participación en ‘Bajo la piel del lobo’ ha permitido a Peñarrubia orquestar por primera vez una banda sonora y grabar la banda sonora con 14 músicos de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) y dos ‘txalapartaris’ que le dan ese toque tradicional a una composición cargada de experimentación y personalidad. «Escuché a los intérpretes para adaptar lo que necesitaban de la partitura y la empatía con los músicos fue tremenda», confiesa la malagueña, que se muestra encantada con este proyecto.

De hecho, está deseando verlo con público en la gran pantalla del Festival de Sevilla. «Esta película ha sido jugar en otra categoría, porque está TVE en la producción y cuenta con actores tan conocidos como Mario Casas, pero tampoco me quiero crear muchas expectativas», confiesa la creadora que se muestra feliz de haber vivido esta «odisea». Un reto al que hoy pondrá la nota final.