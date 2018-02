Banda sonora de Elvis Presley para un duelo de amigas en el escenario La directora Gloria López, junto a las actrices Mayka Iglesias y Yolanda Núñez La obra 'El color del día' llega el viernes 23 al Auditorio Edgar Neville con una función a beneficio de las villas-miseria de Argentina FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Sábado, 17 febrero 2018, 00:35

Dos amigas íntimas se ven después de mucho tiempo. Un feliz reencuentro para ponerse al día. Pero ambas están heridas. Una lo evidencia en su aspecto físico, mientras que la otra lo está por dentro, en lo emocional. Ese es el punto de partida de la obra de teatro 'El color del día', una historia de amistad y cuentas pendientes en la que intercede la banda sonora de Elvis Presley interpretada en directo. La pieza se representa el próximo viernes 23 de febrero en las tablas del Auditorio Edgar Neville en una función con un fin solidario ya que toda la recaudación se destinará a los proyectos de la Fundación Isla Maciel de Argentina, que está dirigida por el sacerdote malagueño Francisco Olveira.

Ficha Título: 'El color del día' Dirección: Gloria López para Escena10 Autor: Héctor Oliboni Reparto: Yolanda Núñez y Mayka Iglesias Música: David Campos (viola) y Bechi (voz) Lugar y fecha: Auditorio Edgar Neville, viernes 23 de febrero de 2018, a partir de las 20 horas. Entradas: www.malagaentradas.com Fila cero: ES47 2103 0230 89 0030005184 (Titular: Parroquia San Pedro Málaga Misión)

“Nuestro objetivo es llenar el patio de butacas por el placer del teatro, pero aquí añadimos esa doble misión que nos da la solidaridad con los más necesitados”, explica la directora de la obra y de Escena10, Gloria López, que avanza que estamos ante una pieza “intensa” en el que música y teatro se dan la mano con la complicidad de la música tocada en directo de populares canciones de Elvis Presley, como 'Love Me Tender' y 'Always On My Mind', y un 'bonus track' de Aretha Franklin.

Adaptada a la viola de David Campos y con la voz del cantante Bechi, los temas musicales marcan el encuentro de las amigas encarnadas por Mayka Iglesias y Yolanda Núñez, que mantienen su particular duelo interpretativo sobre el escenario en un reencuentro en el que viajan del presente al pasado con billete de ida y vuelta. Escrita por el autor argentino Héctor Oliboni, 'El color del día' esa una emotiva obra sobre el amor y el desamor, la soledad, la crueldad, la familia, el sexo y el erotismo. “Es una obra elegante, cargada de sensibilidad y con un mensaje contundente”, explica Gloria López, que estrenó esta obra el pasado verano en La Cochera Cabaret.

Precisamente en esas mismas fechas, el sacerdote Francisco Olveira regresó a Málaga con motivo de la entrega del Premio Provincial de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, que le otorgó la Diputación de Málaga en reconocimiento a su labor durante cerca de 30 años a favor de las personas con menos recursos, fundamentalmente en Latinoamérica. Esas tres décadas es el tiempo que la directora teatral Gloria López llevaba sin ver a Francisco Olveira, con el que había coincidido en el Colegio Maristas.

Como esas dos viejas amigas que protagonizan la obra de teatro, López se reencontró con su antiguo compañero y allí surgió la idea de esta función benéfica que se celebrará el próximo viernes. La representación de 'El color del día' cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga, SGAE y www.malagaentradas.com, en cuya plataforma se pueden adquirir las entradas. La recaudación íntegra se destinará a los proyectos de la Fundación Isla Maciel, cuya actividad se centra en mejorar las condiciones socioeconómicas de zonas deprimidas y villas-misera de Argentina. Un trasfondo por el que bien vale llenar el patio de butacas.