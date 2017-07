La bailarina malagueña Marisa Pareja se reincorpora al reparto de Dirty Dancing La artista forma parte del elenco como swing femenino SUR Viernes, 21 julio 2017, 12:32

El espectáculo Dirty Dancing, que se representa estos días en el Teatro Cervantes, ha incorporado a la bailarina y cantante malagueña Marisa Pareja en su elenco. La artista se suma a las funciones en Málaga tras una lesión que le impidió continuar la gira del espectáculo en las anteriores plazas. Ya recuperada, forma parte del elenco como swing de baile femenino.

Marisa Pareja inició su formación de artes escénicas en su ciudad natal, Málaga. Posteriormente, continuó estudios en Los Ángeles, New York, Madrid y Barcelona. En la ciudad Condal comenzó a trabajar en el exitoso musical ‘Hoy no me puedo levantar’ como bailarina y cantante, y siguió sus pasos formando parte del elenco en la gira de los ‘40 principales, el musical’. Destaca también su aparición en diversas series de televisión como 'La Pecera de Eva', 'Dreamland' y 'S.O.S. estudiantes', entre otras.

En el mundo de la danza y el teatro han sido numerosos sus trabajos, entre los que destaca ‘Lokomamia’, de la compañía creada por Ruben Nsue. A nivel nacional e internacional ha bailado para multitud de artistas como Keysha Cole (USA), Abraham Mateo (gira latinoamericana), David Bisbal, David Bustamante, Sweet California, Shakira y Soraya.

Además, participa en diversos programas de televisión como Cámbiame, El Hormiguero y Fama a bailar, en el que comparte escena con cantantes de la talla de Lady gaga, Craig David y Anastacia. Trabajos que compagina con su papel como bailarina en importantes festivales como Starlite.

Esta polifacética artista trabaja también para programas como Levántate All Stars o Got talent (Mediaset) y multitud de proyectos que compagina con su labor de docente. Además, ha formado parte de diferentes espectáculos de la productora LetsGo: en The Hole 2 interpretó el papel de Jungle Girl y cover Madame Zoltar. En la actualidad, trabaja como swing ensemble en Dirty Dancing.