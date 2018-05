El Ayuntamiento de Málaga exige quitar las obras de Invader, pero mantiene las de sus edificios El edificio que albergó los cines Astoria y Victoria luce uno de los mosaicos del artista galo. / Fernando González El alcalde aplaza la retirada hasta la aprobación del presupuesto municipal y anuncia que extraerán los mosaicos de modo que puedan conservarse ANTONIO JAVIER LÓPEZ Jueves, 24 mayo 2018, 00:41

El Ayuntamiento de Málaga exigió hace unos días a los propietarios de los edificios del Centro Histórico que cuentan con un mosaico del artista francés Invader en sus fachadas que retiraran la obra en un plazo máximo de dos semanas. Tal y como adelantaba ayer este periódico, los dueños de los inmuebles han empezado a quitar las piezas. Sin embargo, el Ayuntamiento no está predicando con el ejemplo, ya que todavía no ha procedido a ejecutar la medida que exige a los privados en los inmuebles que son de su propiedad y que tienen una obra del autor francés.

De este modo, el edificio que acogió los cines Astoria y Victoria en la plaza de la Merced y el inmueble ubicado en la confluencia entre Pasillo de Santa Isabel y Pasillo de Atocha todavía lucen las creaciones del artista conocido como Invader. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, vinculó ayer la retirada de las piezas a la aprobación del presupuesto municipal. Según los planes previstos, las cuentas pueden aprobarse mañana con la previsión de entrar en vigor a principios de junio.

«Está previsto el trámite presupuestario, la aprobación y los vamos a hacer de una manera ortodoxa. Y las vamos a retirar con mucho cuidado porque son obras de arte y las vamos a guardar», sostuvo De la Torre en una comparecencia en la que reivindicó la alta cotización de Invader en el mercado artístico.

«Lo vamos a hacer (quitar los mosaicos) de tal forma que no se rompan», reiteró el regidor, que ayer quiso desvincular la acción de Invader en la capital con la actividad del CAC Málaga, de titularidad municipal, que tenía en agenda una exposición del autor galo. Para el alcalde, la relación entre Invader y los gestores del CAC Málaga constituye «una absoluta elucubración».

«El señor Invader, supongo que es señor o señora, no lo sé, cuando va a una ciudad va porque quiere y plantea su proyecto de acción y lo hace por su cuenta. En Málaga no va a hacer excepción a lo que haga en otras ciudades. Que se haya fijado en Málaga no deja de ser una cierta satisfacción», sostuvo el alcalde antes de añadir: «No sé si Invader existe, supongo que sí porque alguien debe poner esas obras. O debe tener un pequeño equipo. No tengo ni idea».

En este sentido, Invader y el director del CAC Málaga, Fernando Francés, han sido llamados a declarar a principios de junio por el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga como investigados en el proceso abierto por un posible delito contra el patrimonio histórico, en relación a la colocación de una quincena de mosaicos en el Centro Histórico de Málaga, que está sometido a protección patrimonial.

Críticas de la Junta

En el año que ha pasado desde que aparecieron los mosaicos de Invader en Málaga, el asunto ha servido para abrir un nuevo frente de confrontación entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía. La segunda ha requerido al primero en varias ocasiones la retirada de los mosaicos colocados en el casco antiguo y justo esa reclamación está detrás del requerimiento que el Consistorio ha trasladado a los dueños de los inmuebles para que quiten los mosaicos en un plazo de dos semanas.

Sobre este asunto también quiso manifestarse ayer el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, quien consideró que el Ayuntamiento «debía haber sido más proactivo» en la retirada de los mosaicos que aún no ha quitado de sus inmuebles cuando los particulares sí han comenzado a retirarlos. Ruiz Espejo denunció la «dejación de funciones» del gobierno local. Además, el delegado de la Junta criticó que el Ayuntamiento haya trasladado la responsabilidad de la retirada de las obras «a los propietarios de cada uno de los bienes cuando sabemos que no eran ellos quienes los han colocado, sino que han sido otras personas».

«Tenía que haber sido el Ayuntamiento quien, en el ámbito de su competencia y del entorno urbano y los Bienes de Interés Cultural (BIC) que afectaba, haber sido más diligente a la hora de la retirada de estos elementos que distorsionaban claramente los BIC y las zonas en las que se habían incorporado», concluyó el delegado de la Junta.