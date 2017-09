El Ayuntamiento incumple el compromiso de abrir gratis los domingos el Museo Automovilístico de Málaga El Museo Automovilístico y de la Moda exhibe auténticas joyas de las cuatro ruedas que forman parte de la historia. / Álvaro Cabrera Diez meses después de su anuncio, Cultura explica que existen «problemas administrativos» y no pone plazo a la firma definitiva del nuevo convenio con el centro FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Viernes, 15 septiembre 2017, 02:20

Desde hace unos meses, cada domingo por la tarde surgen problemas en la recepción del Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga. Los visitantes se programan para entrar gratis al centro expositivo, tal y como había anunciado el pasado mes de noviembre el propio Ayuntamiento, pero cuando llegan allí se encuentran con que hay que soltar 8,50 euros por cada conductor que quiera subirse al carro del museo. La apertura vespertina dominical gratuita era una de las medidas estrella del nuevo acuerdo con el propietario de la colección, el portugués Joao Magalhaes, para la continuidad durante el trienio 2017-19 de sus piezas motorizadas en el antiguo complejo de Tabacalera. Pero diez meses después, el renovado convenio no ha entrado en vigor «por problemas administrativos», señaló a SUR la concejala de Cultura, Gemma del Corral, que añadió que ya se ha encontrado la «fórmula legal» para plasmar las nuevas condiciones en un contrato. No obstante, la edil afirmó que todavía no puede dar un plazo para que se produzca la firma definitiva entre el coleccionista y el Ayuntamiento.

Las nuevas cláusulas del convenio van más allá de la apertura gratuita los domingos por la tarde –equiparándolo al resto de centros expositivos municipales, como es el caso de la vecina colección del Ruso–, ya que supone también que el Museo Automovilístico y de la Moda abrirá todos los días de la semana –en este momento, cierra los lunes– y recibirá a cambio una contraprestación económica por parte del Ayuntamiento de 200.000 euros anuales –600.000 euros en los tres años del contrato–, que sustituye a la compra de entradas por parte del Consistorio que se había realizado en años anteriores –en 2015 fue de 250.000 euros– y que fue suspendida a principios de 2016 por los grupos municipales de la oposición en el pleno. La solución llegó con la negociación del nuevo contrato, que sacó adelante el equipo de Gobierno del PP con el apoyo de Ciudadanos y que también contempla la realización de dos exposiciones temporales anuales relacionadas con el mundo de la moda para reforzar la vinculación del museo con estos contenidos.

Todas estas novedades fueron anunciadas en noviembre del año pasado, pero están a la espera de la aplicación del nuevo acuerdo. Fuentes del centro expositivo explican que no tienen noticias del Consistorio al respecto y que incluso están deseando firmar el nuevo convenio que aporta estabilidad a la presencia de esta colección privada en Tabacalera. Por su parte, el Ayuntamiento confirma que, aunque el objetivo era que el acuerdo se firmara el pasado mes de enero y estuviera en vigor desde 2017, el obstáculo administrativo ha surgido en el departamento de Intervención, encargado de dar el visto bueno al nuevo contrato.

El museo cumple siete años sin que su relación con el Ayuntamiento se haya normalizado

Según explica la concejala Gemma del Corral, el retraso se debe al relevo del interventor municipal que se produjo tras la jubilación de José Antonio González y el posterior nombramiento en mayo pasado del nuevo responsable de este departamento fiscalizador, Fermín Vallecillo. «El problema ha sido en la fórmula legal para materializar el nuevo acuerdo con el Museo Automovilístico, ya que el anterior interventor tenía un criterio y se estaba trabajando en ese sentido, pero al llegar el nuevo interventor se ha planteado de forma distinta y hemos tenido que iniciar de nuevo los trámites», señaló la edil de Cultura.

«Nos hubiera gustado que ya hubiese entrado en vigor, pero no ha dependido del Área de Cultura ni de del coleccionista, sino que ha sido un retraso administrativo», insistió del Corral. El anterior contrato con el coleccionista del Museo Automovilístico y de la Moda expiró el pasado 16 de noviembre, por lo que actualmente el centro funciona con una prórroga de dicho acuerdo hasta que se firme y entren en vigor las nuevas condiciones pactadas. Precisamente, mañana, 16 de septiembre, se cumplen siete años desde la inauguración de este centro expositivo en 2010, una época marcada por la inestabilidad en la relación entre el gobierno municipal y Joao Magalhaes –este último llegó incluso a amagar con su salida de Tabacalera– y unas visitas discretas que han mejorado en los últimos dos años.

Concretamente, 2016 se cerró con 75.909 visitantes, lo que supuso un 6% más que el año anterior. La lectura positiva tenía aún más repercusión, ya que fue el único centro expositivo municipal que ganó asistencia el pasado año, aunque en el aspecto negativo el museo apenas recibió un 10% de visitantes malagueños. Ese indicativo del bajo interés para los vecinos y la población de la capital es el que trata de paliar precisamente la medida de la apertura gratuita los domingos por la tarde, como el propio Ayuntamiento ha podido comprobar en otros museos de la capital. «Para la ciudad y especialmente para el barrio es una gran oportunidad contar con este museo abierto gratis los domingos, ya que además creará sinergías con el cercano Museo Ruso», subrayó la concejala.

Pero ese escenario es todavía un deseo más que una realidad. Al menos, hasta que los problemas administrativos con el contrato se solvente definitivamente y los visitantes dominicales dejen de encontrarse con la sorpresa de que los domingos –todavía y sine die– hay que pagar.