El Ayuntamiento de Málaga descarta retirar por ahora los mosaicos de Invader El mosaico instalado en el Palacio Episcopal centra la polémica en torno a la obra de Invader en Málaga. / Álvaro Cabrera Urbanismo remite a la Junta un escrito donde rechaza la urgencia de la medida ANTONIO JAVIER LÓPEZ Málaga Martes, 27 junio 2017, 18:05

Los mosaicos que el artista francés Invader ha colocado en Málaga seguirán ahí. Al menos, por ahora. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha remitido esta misma mañana un escrito a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía donde pone negro sobre blanco lo que ya se acordó en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Málaga el pasado viernes: las piezas de Invader se quedarán en su sitio hasta que se resuelva la investigación que la Junta de Andalucía ha derivado en la Guardia Civil a través del Seprona.

Escrito remitido por Urbanismo a la Junta. / SUR

En la misiva, el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, se dirige a la delegada de Cultura, Monsalud Bautista para recordarle primero la petición del Ejecutivo regional al Consistorio para que retirase de inmediato los 15 mosaicos de Invader situados en el Centro Histórico de la capital, catalogado como Bien de Interés Cultural y, por tanto sometido a protección. Acto seguido, Pomares concluye: “Como no se da ninguno de los supuestos recogidos en la legislación urbanística aplicable que obliguen a la intervención urgente e inmediata en los mosaicos por parte de esta Administración y al no disponer de título jurídico habilitante para ello, lamento no poder atender su solicitud”.

El documento también reitera que la legislación vigente establece que debe ser el autor material de la infracción (en este caso, Invader) quien restituya a su estado original las fachadas. En caso de no poder localizarse al infractor, la carta municipal recuerda que deberá ser el Ejecutivo regional el que se haga cargo de las reparaciones, a la luz de lo establecido el artículo 113 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz: “El incumplimiento de la obligación de reparar (por parte del infractor) facultará a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico para actuar de forma subsidiaria realizando las actuaciones reparadoras necesarias a cargo del infractor”.

La carta de Urbanismo a la Delegación Provincial de Cultura llega después de que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el nuevo consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, protagonizasen también el pasado viernes un cruce de declaraciones a cuenta de los mosaicos de Invader. El consejero instó al Ayuntamiento a “ponerse las pilas” para proteger el patrimonio histórico y artístico, mientras que el regidor volvió a remitirse al informe definitivo antes de una posible actuación municipal.