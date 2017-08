El Ayuntamiento convocará un concurso para la gerencia de la Fundación Pérez Estrada Última sesión del ciclo Electrocutados, que vuelve a la Casa Gerald Brenan el 8 de septiembre. :: sur La marcha de Silvia Grijalba al Instituto Cervantes de El Cairo deja vacante este cargo y la coordinación de la Casa Brenan, que de momento asume el Área de Cultura REGINA SOTORRÍO MÁLAGA. Jueves, 31 agosto 2017, 00:45

El 8 de septiembre le espera un despacho en el Instituto Cervantes de El Cairo, un nuevo reto profesional y personal que le obliga a dejar dos vacantes en Málaga. Silvia Grijalba se despide esta semana de la Casa de Gerald Brenan en Churriana, institución municipal que coordina desde su inauguración en 2014 y a la que luego sumó la gerencia de la Fundación Pérez Estrada. Ante su marcha, el Área de Cultura del Ayuntamiento convocará el próximo mes un concurso para la dirección de la fundación del poeta malagueño y asumirá, de momento, la gestión de la casa del hispanista británico. No obstante, se siguen barajando distintas fórmulas y no se descarta que finalmente sea la misma persona quien se haga cargo de ambas propuestas culturales, como sucedía hasta ahora, una decisión que se adoptará cuando se retome la actividad municipal tras el 'impasse' del verano.

El patronato de la Fundación Pérez Estrada, presidida por el alcalde de Málaga Francisco de la Torre, eligió a Grijalba como gerente de la institución a finales de 2015 y ubicó su sede en la casa de Churriana. El Área de Cultura elabora estos días el pliego de condiciones para que los aspirantes presenten sus proyectos en consonancia con el objeto de la fundación: la puesta en valor de la obra de Pérez Estrada y la organización de actividades (conferencias, exposiciones, publicaciones...) que promuevan este objetivo. Según ha podido saber este periódico, varias personas del mundo de las letras ya han manifestado su interés por estar al frente de la institución, con un presupuesto municipal de 50.000 euros al año. La previsión es sacar el concurso en las primeras semanas de septiembre.

PRÓXIMOS PROYECTOS u'Electrocutadas' Danielle de Picciotto, Gurdum Gut, Sonae y Barbara Morgenstern se unen para actuar y charlar en la Casa Gerald Brenan de Churriana. 8 de septiembre, a las 19.00 horas. u'La Gran Gala' Álvaro Gastman, Thalia B con Pepo Galán, José Ojeda con Ana Béjar, Nacho Albert y Miguel Olmedo, Three Broken Tapes o Alejandro Simón Partal y Emilio Saiz ponen música a los poemas de Rafael Pérez Estrada en un disco que se publicará en noviembre.

En cuanto a la Casa Gerald Brenan, al no estar constituida ni como sociedad ni como fundación, puede ser gestionada directamente desde el Área de Cultura del Ayuntamiento, sin contar con otra persona que la coordine. No obstante, desde Cultura insisten en que este el plan inicial y no excluyen la gestión única de ambas instituciones en un futuro.

De momento, Grijalba se marcha con los deberes hechos, con la programación de septiembre y octubre cerrada. La Casa Brenan comienza la temporada con una nueva sesión del ciclo Electrocutados, charlas y conciertos que se celebrarán el próximo 8 de septiembre (19.00 horas). Si en las dos primeras ediciones apostó por lo acústico, en esta ocasión da un giro, entra de lleno en la electricidad e invita a cuatro mujeres pioneras de la escena electrónica mundial. 'Electrocutadas' trae así a Málaga, en exclusiva nacional, un formato que ya ha pasado por diversas ciudades europeas.

Las protagonistas

El encuentro tiene como centro el sello de culto berlinés Monika Enterpise, que cumple veinte años de existencia. Estarán la directora de cine y artista americana Danielle de Picciotto, la activista de la escena undergound berlinesa Gurdum Gut, la representante del nuevo sonido ambiente berlinés Sonae y la experimentada dj Barbara Morgenstern. Juntas realizarán una serie de conciertos basados en la interacción con el público que sirven de presentación del nuevo disco que celebra el aniversario de la compañía. En las charlas se abordarán temas como el desarrollo artístico y el feminismo, para dar paso después a una actuación individual y a un concierto conjunto como cierre. Entretenimiento con significado es el lema por el que ellas apuestan.

Por su parte, la Fundación Rafael Pérez Estrada ha anunciado la publicación de un nuevo disco basado en los poemas del artista. Se trata del segundo volumen de 'La Gran Gala', donde artistas locales o vinculados a Málaga ponen música a la poesía de Pérez Estrada. Este nuevo álbum tiene un toque más pop, en contraste con el acento marcadamente rock de la edición anterior. El disco, que saldrá a la luz en noviembre con la colaboración de la empresa Mayoral, persigue la divulgación de la obra de Pérez Estrada a través del vehículo de la música.

Álvaro Gastman, Thalia B con Pepo Galán, José Ojeda con Ana Béjar, Nacho Albert y Miguel Olmedo, Three Broken Tapes o Alejandro Simón Partal y Emilio Saiz son los artistas que dan forma a este trabajo; nombres que aúnan, más que nunca, música y poesía.