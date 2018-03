El Ayuntamiento confirma que el contrato del CAC se prorrogará todo 2018

La concejala de Cultura, Gema del Corral, confirmó ayer en la comisión de Transparencia que el contrato de gestión del Centro de Arte Contemporáneo a la empresa Gestión Cultural y Gestión S.L., que dirige Fernando Francés, se prorrogará hasta finales de 2018 debido al cambio de la jefatura de Cultura en el área, que se quedó descubierta el pasado mes de septiembre, y que fue reemplazada hace un mes, por lo que se producirá un retraso en la redacción del pliego de condiciones para la nueva adjudicación, como ya adelantó SUR. Además, la edil popular explicó que también se ha pedido a una empresa especializada el estudio económico para el próximo pliego. «Por estas incidencias y la nueva Ley de Contratación deberemos prorrogar el contrato los meses que sea posible hasta finales de 2018», explicó Del Corral, quien incidió en que espera que en el cambio de una empresa a otra adjudicataria no deba verse cerrado el CAC. Explicó la edil popular que el 30 de abril finaliza el contrato en vigor y que puede prorrogarse el máximo de un año.

Del Corral abundó en que ya se ha adjudicado la auditoría para el CAC, contrato que se firmó el pasado 19 de febrero para cumplir con dos mociones plenarias de Ciudadanos del pasado mes de junio y de IU-Málaga para la Gente el pasado mes de octubre, información que hizo pública ayer en la debatida comisión de Transparencia, en la que tanto IU-Málaga para la Gente como el edil no adscrito Juanjo Espinosa se quejaron abiertamente de pedir una serie de documentos, entre ellos planes de actuación del CAC hace cuarenta días y lamentaron que sólo se hayan puesto a disposiciónel lunes, pero no en la Secretaría General como se había acordado en el reglamento de esta comisión, no dándoles tiempo a revisar los documentos previamente. Así expresaron su rechazo a esta forma de funcionamiento de la comisión de Transparencia, que consideran un organismo de control y gestión del equipo de gobierno por parte de la oposición. «Para que pongan los expedientes a nuestra disposición en la sede del CAC no hace falta una comisión de Transparencia. El reglamento nos pide que hagamos nuestras propuestas con 40 días de antelación, con la justificación de preparar la documentación y ponerla a disposición de los grupos, pero vienen incumpliéndola sistemáticamente», denunció el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, lo que también suscribió el concejal no adscrito Juanjo Espinosa.

En cuanto a la auditoría, Del Corral ha explicó que se han presentado un total de cinco empresas, de la que tres cumplieron el pliego para su adjudicación, que finalmente empataron dos, por lo que se adjudicó al mejor precio, que fue Interpraudi Auditores S.L., que cobrará unos 3.600 euros IVA incluido. El plazo de ejecución de esta auditoría es de dos meses.