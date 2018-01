La ausencia de un funcionario paraliza durante cuatro meses el nuevo concurso del CAC Málaga El actual contrato para la gestión del CAC Málaga concluye con el próximo 30 de abril. / SUR La demora en los plazos para poner en marcha la licitación provocará la prórroga de la actual concesión, que concluye a finales de abril ANTONIO JAVIER LÓPEZ Sábado, 20 enero 2018, 00:38

La tramitación del nuevo concurso para la gestión del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga) lleva cuatro meses paralizada por la vacante en una jefatura de servicio en el Área Municipal de Cultural. Así lo admite la concejala de Cultura, Gemma del Corral, quien añade que a lo largo de la próxima semana está previsto que esa plaza quede cubierta.

Distintas fuentes consultadas por este periódico han explicado que la funcionaria que ejercía esa labor, que a su vez realizaba una sustitución por enfermedad, cambió su destino por una comisión de servicio y que desde el pasado 1 de octubre esa plaza está sin cubrir. Del Corral defiende que la elaboración del pliego de condiciones para el nuevo concurso del CAC Málaga no puede reanudarse «hasta que no se incorpore un nuevo jefe de servicio». El actual contrato para la gestión del CAC Málaga expira a finales de abril y recoge la posibilidad de aplicar una prórroga durante un máximo de un año. «Todo indica que el nuevo concurso no estará adjudicado antes de la finalización del actual, por lo que tendremos que prorrogarlo durante un tiempo», acota la concejala.

Los datos 15 años cumplirá el CAC Málaga el próximo mes de febrero. En este tiempo, la gestión del equipamiento cultural ha salido a concurso en dos ocasiones y en ambas ha resultado ganadora la empresa Gestión Cultural y Comunicación 3,28 millones de euros fue el presupuesto del CAC Málaga en 2017, según las cuentas publicadas por el Ayuntamiento de la capital en su página web (www.malaga.eu) 10 años de vigencia contempla el actual contrato de adjudicación, que expira a finales de abril y cuyo presupuesto de licitación fue de 28,66 millones de euros. El documento incluye una posible prórroga por un plazo máximo de un año 505.022 visitantes recibió el centro el año pasado, un 9,62% más que en el ejercicio anterior

Tal y como adelantó este periódico hace ocho meses (SUR, 29-5-2017), el Ayuntamiento de Málaga plantea importantes novedades en concurso para la gestión del CAC Málaga. Por ejemplo, el documento suma al centro de arte el control de las salas de exposiciones de La Coracha. Asimismo, el borrador que maneja el equipo de gobierno local recorta el periodo de la adjudicación desde los diez años del contrato actual hasta un máximo de seis años, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público.

Asuntos que siguen a la espera de concretarse en el documento que debe regir la gestión del espacio municipal. Mientras llega la licitación, la adjudicataria de la gestión del CAC desde su inauguración hace casi quince años, la empresa Gestión Cultural y Comunicación, sostiene que la situación actual y una posible prórroga del contrato «no afectan ni al funcionamiento ni a los trabajos para la programación de las exposiciones». En este punto, los representantes de Gestión Cultural y Comunicación añaden que la empresa ya había previsto la posible aplicación de la prórroga y que la empresa «está preparada para seguir trabajando con total normalidad» en ese escenario.

La negociación política

En este sentido, la concejala añade que ya se han celebrado varias reuniones con representantes de Ciudadanos para incluir en el pliego del nuevo concurso del CAC Málaga algunas de las reivindicaciones planteadas por ese partido para dar su visto bueno al documento. Esa aprobación es necesaria, dado el reparto de fuerzas en el consistorio malagueño.

Desde Ciudadanos se ha planteado que el nuevo concurso del CAC siga las recomendaciones del ‘Documento de las buenas prácticas en museos y centros de arte’ promovido por el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), la principal asociación de profesionales del sector artístico en España. El IAC presentaba en junio un documento en el Ayuntamiento en el que reclamaba la gestión pública del CAC y la elección de un director mediante concurso abierto. Ninguna de esas dos reclamaciones serán atendidas.

Dos semanas después de aquella iniciativa, el pleno del Ayuntamiento aprobaba una moción para la municipalización del centro de arte; sin embargo, el alcalde Francisco de la Torre descartaba esa medida 24 horas después del acuerdo plenario.