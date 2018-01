Cuatro de cada diez españoles nunca leen por ocio 01:54 El 65,8% de la población lee libros, 2,8 puntos más que en 2017, aunque desciende el número de quienes lo hacen todos los días, según el Barómetro de Hábitos de Lectura 2017 ÁLVARO SOTO Madrid Jueves, 18 enero 2018, 15:00

El 65,8% de los españoles mayores de 14 años lee algún libro (ya sea por ocio o por trabajo), el 2,8% más que hace cinco años, según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2017, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). Un buen dato, pero con una cara negativa. El 59,7% de la población lee por ocio (0,6 puntos más que en 2012), pero el 40% no lee nunca o casi nunca, cifras que indican que "España ha recorrido un largo camino, pero aún queda mucho por recorrer", en palabras del presidente de la FGEE, Daniel Fernández.

El barómetro, que llevaba un lustro sin ser elaborado, también muestra que el porcentaje de lectores frecuentes, aquellos que leen al menos una vez a la semana, ha crecido desde el 2012 y ya alcanza al 47,7% de la población, aunque se ha reducido el número de personas que leen todos los días o casi todos los días, que ha pasado del 31,2% al 29,9%.

Respecto al perfil del lector, continúan siendo mayoritariamente mujeres (el 64,9% de ellas lee frente al 54,4% de los hombres), de entre 35 y 54 años y con estudios universitarios. En general, el grupo de población en el que más se lee tiene entre 14 y 24 años y el estudio detecta que esta afición se pierde entre los 25 y los 34 años y ya no se recupera en muchos casos hasta los 45.

El director general de Industrias Culturales y del Libro, Óscar Sáenz de Santa María, ha explicado que a esa edad, la población "se vuelca en otras prioridades, como su trabajo y criar a los niños", y ha hecho hincapié en la necesidad de "medidas de conciliación" para que pueda haber tiempo dedicado a la lectura.

Porque la falta de tiempo es la principal razón esgrimida por los consultados para explicar su falta de hábito (así lo hace el 47,7% de quienes no cogen un libro). El 35,1% asegura que no lee porque no le gusta o no le interesa (una preocupante cifra que se dispara hasta el 49,4% de los no lectores con edades entre 25 y 34 años) y entre los mayores, los problemas de la vista son la principal razón.

Respecto al soporte, el 76,3% de los españoles lee en pantallas, un dato que se explica porque incluye a quienes leen las redes sociales. El 25% de los libros fueron leídos en formatos digitales.

Por regiones, Madrid sigue siendo la comunidad con mayor índice de lectores. Navarra, La Rioja, Asturias, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía son, por su parte, las que un mayor crecimiento han experimentado desde el último barómetro.

En cuanto a los rankings de libros, en 2017 los más vendidos fueron 'Patria', de Fernando Aramburu, 'Cincuenta sombras de Grey', de E. L. James, y 'Los pilares de la Tierra', de Ken Follet. Completan la lista de los diez primeros 'Todo esto te daré', 'Una columna de fuego', El laberinto de los espíritus', 'El silencio de la ciudad blanca', 'La chica del tren', 'La catedral del mar' y 'Los ritos del agua'.

En la clasificación de los más leídos también aparece en primer lugar 'Patria'. Por detrás se sitúan 'El guardian invisible', 'Los pilares de la Tierra', 'La catedral del mar', 'Legado de huesos', 'La chica del tren', 'Ofrenda a la tormenta', 'Todo esto te daré', 'La sombra del viento' y 'El silencio de la ciudad blanca'.