Recuerdo una clase del primer año en la Escuela de Arquitectura de Granada. No recuerdo ni la cara ni el nombre de aquel profesor pero la pregunta que nos hizo a todos se me quedó grabada. ¿Por qué quieres ser arquitecta? Entre mis motivos no estaba ni de lejos la respuesta que nos dio a todos al final del sondeo: el único motivo verdadero para querer ser arquitecto es no querer joderle la vida a la gente. Tal cual. Esto ocurrió mucho antes de que explotara la burbuja, claro está, y a diferencia de aquella esfera inconsistente a la que todos dimos bola, el sentido de sus palabras, sí que permanece hoy en día. La mano del arquitecto debe ser invisible, las puertas y ventanas, las escaleras y pomos, los pasillos y estancias deben fluir sin más, sin que supongan un obstáculo. La casa como extensión de nuestro propio cuerpo. Un buen arquitecto consigue ese efecto y no es nada fácil construir muros invisibles para quien habita un hogar, como tampoco lo es pensar y diseñar la nueva arquitectura, la del presente, la arquitectura de la información con la que nos topamos cada día al navegar por miles de webs y aplicaciones. Realmente nos enfadamos cuando algo no funciona bien, no está donde debería estar o no va lo suficientemente rápido. Y es porque aún hay pocas plataformas que otorguen al diseño de interacción y a la experiencia de usuario el valor que tienen. No existen escuelas de Arquitectura Digital, apenas hay buenos cursos de usabilidad y resulta muy difícil encontrar verdaderos maestros de este arte tan complejo, novedoso y delicado: el arte de no joderle la vida a los usuarios, el arte de la usabilidad, la arquitectura del presente. No podemos olvidar que ya hace décadas que estamos construyendo todo un mundo digital y la educación debe ir de la mano con estas necesidades tan importantes que abarcan tantos momentos de nuestro día a día. Los arquitectos del presente no solo saben diseñar, saben hacerse invisibles para que no existan muros entre la interfaz y esa maravillosa experiencia que todos los usuarios buscamos vivir. Espero que algún día se repita aquella pregunta en alguna Escuela: ¿Por qué quieres ser Arquitecto Digital?