Aristófanes a la andaluza Representación de 'Lysístrata' en el Teatro Cervantes. :: daniel pérez La compañía Las niñas de Cádiz estrena en el Echegaray su versión de Lysístrata y el Festival de Teatro se apunta otro lleno TXEMA MARTÍN MÁLAGA. Sábado, 13 enero 2018, 00:49

Corría cierta expectación en los alrededores del teatro Echegaray por contemplar el primer estreno no malagueño que se celebra en la presente edición del Festival de Teatro de Málaga, y eso que hoy sábado vuelve a ponerse en escena. También teníamos curiosidad por calibrar el resultado de pasar por el pasapuré de las chirigotas y el humor andaluz este portentoso texto de Aristófanes que es uno de los más divertidos, feministas y dolorosamente vigentes de lo clásico. Las niñas de Cádiz son cuatro actrices: Ana López Segovia, Alejandra López, Teresa Quintero y Rocío Segovia y, con dramaturgia de las dos primeras, lanzan a escena una relectura desacomplejada, con equilibrio y con unos fogonazos de humor que coquetean durante toda la función con el trazo grueso y con la ordinariez, pero que se alza con su objetivo de hacer reír a la gente y, lo que es más difícil, sin ningún atisbo de traición al mítico texto original.

Esta versión respeta también el verso y añade muchas secciones cantadas con muy buenas voces, todo hay que decirlo, y que junto a la introducción y a la primera mitad del espectáculo fueron las protagonistas indiscutibles de los mejores momentos de esta función. En esta lectura Atenas es Cádiz. Esparta es Sevilla, lo cual también deja lugar a otras aportaciones que sólo podemos entender en Andalucía como «vete a la feria de Esparta, a ver si te dejan entrar» entre otros lances de pugna sevillista que además culminan con un final felicísimo. Hay un escudo hecho con Barbies que no puedes dejar de mirar y otras morcillas igual de agudas; la secuencia del orgasmo «que te empodera y te alegra el día» y la clase magistral de masturbación femenina esquiva la ordinariez con picaresca y resulta hilarante. No se puede decir lo mismo de otro tramo en la segunda mitad que se hace demasiado largo y un poco soez, y en la que dos personajes aparecen con dos sombreros en forma de glande y donde todo, salvando ese ingenioso 'reguetón' chirigotero, parecía sacado de una vulgar despedida de soltera y no de un espectáculo que pretende hacerle cosquillas a la historia y a nuestra inteligencia.

Dura solo un momento, tampoco importa demasiado. Primero, porque el propio texto de Aristófanes también puede llegar a resultar 'heavy', y segundo porque en esta obra la situación se corrige pronto para dar cabida a un tramo final que vuelve a la altura del principio. Puede que le falte una catarsis o que le sobren quince minutos, es verdad que habrá que limar algunas asperezas propias de un estreno, pero si se sientan delante y apagan los móviles van a disfrutar de la función, seguro.