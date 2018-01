AQUELARRE PARA UN FALLIDO 'DICTATOCIDIO'

Con carácter de riguroso estreno, el Teatro Echegaray ha ofrecido, dentro de la programación del 35 Festival de Teatro de Málaga, un trepidante espectáculo que, con el título de 'La verdadera historia de la muerte de FF', ha escrito Angélica Gómez y dramatizado Ángel Calvente, Javier Parra y la propia autora del texto, bajo la dirección de Calvente y la solista interpretación de Javier Parra. Cuando un torero se enfrenta en solitario a seis morlacos en una plaza de toros se dice que se encierra y se enfrenta solo al peligro. Javier Parra se enfrenta en el escenario a dieciséis personajes interpretados a pelo por el solo y con los únicos auxilios de máscaras a las que hace vivir como títeres representativos de arquetipos. Parra es el único actor, sobre el escenario, que asume simultáneamente a todos los personajes que representan a los exiliados republicanos que tuvieron que exiliarse a México tras la guerra (eso de exiliarse parece ser una constante necesaria, que no cesa) y que aunque ellos lo deseen, no han sido capaces de derrocar al dictador. No serán ellos los que intenten eliminarlo, sino un mejicano al que han inculcado irrefrenables deseos de realizar el acto, por sobredosis de las historias que tratan el monotema y que durante muchos años viene oyendo mientras él les sirve café. Muy divertida y frenética puesta en escena y un gran hombre espectáculo. Javier Parra demuestra una vez más su calidad de gran intérprete y su dominio de los escenarios, en cualquier género al que se enfrente. Excelente dirección de Ángel Calvente que imprime su sello personal en la utilización de títeres. También excelente sentido de un humor, que solo puede molestar a quienes carezcan de ese saludable sentido.