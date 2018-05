Siete apuntes para parecer entendido en arte

En plena ebullición de Málaga como ciudad cultural, saltamos de la Noche en Blanco al Día de los Museos con facilidad, trufando cada día con una inauguración en un museo o una galería. Es motivo de alegría, pero entendemos que en tanta inauguración uno se quede sin tema de conversación y sea necesaria una guía del 'postureo artístico' para salir del paso en corrillos. Por eso, hemos recurrido al artista plástico , profesor y conservador del Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares de Málaga, José Medina Galeote, que ha elaborado una lista de «frases in» para salir airoso en cualquier debate.

Lo primero, la actitud. «Si juntas los dedos índices con los pulgares formarás un rectángulo capaz de receptar adecuadamente cualquier obra de arte que se precie», dice Medina Galeote. A lo Willem de Kooning.

Lo más 'in'. Estudia y habla con propiedad del arte iberoamericano antes que del español, aconseja el experto. «Hablar de la escultora colombiana Doris Salcedo puede ayudarte sobremanera en tus conversaciones».

Importarte: No uses la palabra 'cuadro' cuando puedes usar para definir esto, la palabra 'pieza'. Medina Galeote recomienda una frase comodín de Andy Warhol: «Las mejores piezas de ésta exposición son las que no están».

Apréndete, casi de memoria, la «verdadera biografía» del celebrado Ai Wei Wei. «Provocarás sorpresa», explica el artista. Un pista: «Trató la construcción de su carrera de una manera muy privilegiada y estudiada, antagónica a la imagen reivindicativa y auténtica que proyecta».

Apóyate en la teoría estética (formulada por Theodor Adorno) para explicar tus pareceres más formales. Como José Medina Galeote no quier complicarte la vida, te recomienda un un vídeo de Jorge Oteiza en la Bienal de Venecia de 1988 (son sólo 6 minutos).

Ten siempre a mano el 'top ten' de galerías de arte contemporáneo. «Si por casualidad las has visitado, podrás hablar con mayor propiedad y demostrar que entiendes de arte y de mercado hablando de sus proyectos más arriesgados», explica Medina Galeote. Si no tienes ni idea, tira de Gagosian, Thaddeaus Ropac, David Zwiner o Hauser & Wirth.

Mantén las distancias. «En las inauguraciones de exposiciones no hables nunca de la exposición ni del artista, para eso tienes más días», explica nuestro experto. Habla con conocimiento de causa, se lo escuchó a Jeff Koons en el Palais de Tokio de París. Y eso sí que no es postureo.