Aprende a sentir la ópera SUR entrega mañana el primer libro, CD y DVD de esta colección dirigida por Ramón Gener que enseña a amar el género SUR Sábado, 23 septiembre 2017, 00:54

Al oír hablar de ópera, espontáneamente se piensa en grandes divos, espectaculares montajes, lujosas premières en los teatros más exclusivos del mundo…Pero en realidad la ópera es mucho más que esto; es una de las más apasionantes creaciones artísticas del ser humano. Un universo de emociones en el que se funden lo mejor del teatro y de la composición musical, unidos con un broche inigualable: la versatilidad y calidez de la voz humana.

'This is Opera’ es una innovadora colección que nace con el propósito de acercar a todos los públicos la auténtica esencia de la ópera: la emoción hecha música. Un recorrido cronológico por la historia del género a través de los treinta hitos que han marcado la historia de la ópera: desde su aparición en la Italia del siglo XVII hasta la conquista del Nuevo Mundo. En esencia son obras maestras pero explicadas con auténtica pasión, de un modo original y creativo que posibilita el objetivo de entender a fondo la grandeza de la ópera. Porque no se aprende a escuchar ópera, se aprende a sentirla.

Libro, DVD y audio

El libro es una parte importante de la colección que acompaña a cada una de las 30 entregas. Se trata de una completa obra editorial que nos da a conocer todos los secretos del género y sus grandes composiciones. Cada libro se estructura en diferentes apartados como «Conocer la ópera» donde se aportan las claves de la ópera protagonista de cada entrega, explicadas de forma accesible, clara y amena. En la parte «Historia de la ópera» se hace un recorrido cronológico por las principales etapas del género. Y en «Clase de ópera» descubren los términos técnicos, los subgéneros, la orquestación… Todo lo que se necesita saber para convertirse en un experto. Este libro incluye además el libreto y la guía de audición para las arias y fragmentos seleccionados en el CD.

Primera entrega Colección: ‘This is Opera’. Formatos: Un libro, un DVD y un CD dirigidos por Ramón Gener, al precio de 1,95 euros.

El DVD ‘This is Opera’ es una serie de 30 capítulos de 45 minutos cada uno que hace un recorrido por la historia de la ópera, desde el nacimiento del género hasta nuestros días. Imaginativa, innovadora, puro entretenimiento. Es un formato que aporta las claves para entender y disfrutar de las óperas más importantes de la historia. El programa acerca la ópera a todo tipo de audiencias: expertos e inexpertos descubren los secretos de cada obra a través de un tratamiento visual asombroso. De la mano de Ramón Gener, barítono y pianista, el espectador descubrirá la trama de cada historia de una manera original y cautivadora, que no le dejará indiferente y que le enganchará desde el primer minuto. El ingenio de cada compositor, la pasión de los personajes y la universalidad de cada historia harán cómplice al espectador. Las mejores historias, los mejores compositores, los mejores personajes, las mejores arias. Visita las ciudades donde las óperas cobran vida, donde los compositores se inspiraron o donde los personajes se enamoran: París, Venecia, Roma, Londres, Barcelona, Viena, Madrid, El Cairo, Florencia, Milán, Sevilla, Salzburgo, Bayreuth, Múnich...

El CD contiene una selección de los fragmentos y las arias esenciales para descubrir y sumergirse en las óperas protagonistas de cada entrega. A través de este recorrido sonoro, se descubren los secretos que se esconden tras cada una de ellas, el origen de sus argumentos y el proceso de sus composiciones. En definitiva, proporciona las claves para que todos podamos disfrutar de ellas.

La primera etapa de este trayecto por la historia de la ópera es el libro «El nacimiento de la ópera», acompañado por el DVD del programa de televisión con el mismo título, y con el Cd audio de la ópera Aida, de Giuseppe Verdi. Esta primera entrega estará disponible mañana en los quioscos por tan sólo 1,95 euros. El resto de libros, acompañados cada uno de ellos por un DVD y un CD, irán apareciendo los domingos siguientes, por tan sólo 9,95 €, hasta completar la colección.