«Apenas se hacen personajes para mujeres de cuarenta» Rocío Madrid, a la izquierda, representa uno de sus cuatro personajes :: sur Rocío Madrid vuelve a los escenarios con 'La cantante', una comedia musical que llegará a Málaga en junio EMILIO MORALES MÁLAGA. Domingo, 18 marzo 2018, 00:33

La trayectoria de Rocío Madrid es ya, a estas alturas, un currículum de muchas páginas en las que hay escritos muchos éxitos. La conocida artista malagueña se encuentra sumergida ahora en un nuevo espectáculo, 'La cantante', del que solo tiene buenas palabras y que pese a estar de momento representándose en la capital, llegará al teatro Cervantes el próximo 2 de junio. Con la experiencia que le otorga su carrera en teatro musical, la malagueña explica que esta producción tiene muchos ingredientes sorprendentes y que muchas de las circunstancias que acaecen sobre las tablas conseguirán enganchar a los espectadores.

Con fuerza e ilusión - son características intrínsicas de la actriz-, Madrid comenta que la obra tiene «una escenografía muy particular, utilizamos paneles 'mapping', lo que da un rollo distinto a lo que el espectador va a ver sobre el escenario: cosas que vuelan y efectos muy parecidos al 3D». Por la manera de hablar, se sobreentiende que la artista, que representa hasta cuatro papeles dentro del show, está muy involucrada con este proyecto: «Somos seis actores en escena, y yo en concreto hago cuatro personajes distintos. Es una comedia musical, pero el mensaje y el trasfondo que tiene me gusta mucho».

Es aquí donde se detiene y explica con meticulosidad los entresijos de la obra: «Trata sobre una chica que tiene una calidad de voz espectacular, pero no acaba de dar el pelotazo. Desde que cumple los 40 pone a todo el mundo en pie en cada audición, pero en cuanto dice su edad, la rechazan. Y me siento muy identificada con esto en la vida real. Se escriben muchos personajes femeninos, pero hay un margen de los 40 a los 50 que no cuentan. Parece que hay que hacer de yogurcito o de abuelita, y creo que hay mucho que ofrecer a esta edad», explica de manera amable durante la conversación.

Ya lo adelantan las palabras del guión de Gloria, nombre ficticio de la protagonista, al principio de la obra, que quizá, paradójicamente, guarde cierta similitud con la entrevistada: «Caminas decidida, siempre hacia delante. Estás segura de lo que haces, de lo que dices, de lo que eres, y no habrá nada que pueda interponerse en tu camino.

-¿Qué edad tienes?

-Cuarenta años.

La sala, el mundo y el universo se quedaron en silencio. Y aquí empieza mi historia»

Lo mejor del espectáculo

Siguiendo con la dinámica de la propia trama, volviendo a Rocío Madrid, y sin querer desvelar nada de lo que ocurre, relata que es un show en el que lo mejor está al final: «Durante toda la función la gente se pregunta qué está pasando, hasta que llega el final de la obra. Luego lo entiendes todo y resulta muy gratificante. No obstante, hay mucha risa de por medio, y los asistentes no tienen tiempo para hacer demasiadas conjeturas». Habla con pasión sobre la obra, que además de tenerla a ella, ha conformado un elenco de buenos artistas, como Solange Freyre, Leo Rivera, Diego Molero, Juanjo Pardo y Saray Carrasco. La idea y música tienen como responsable a Francis J, y está dirigida por Jaime Pujol y Diego Braginsky. Por último, la producción es de Línea Musical Scénica.

Tiene ganas de que llegue el momento de subirse a las tablas del Cervantes, que pese a solo acoger la obra un día, lo hará en dos pases. Y señala que tiene ganas, al tiempo que habla con mucho cariño de la ciudad, y durante la conversación se detiene a recordar tiempos pasados en la Costa del Sol y también su gente. Además, repasa todo lo comentado y se reafirma en que 'La cantante' es un proyecto que cumple con muchos ingredientes para que muchos la sientan suya. Los que ya la han visto, de momento, coinciden. De momento, habrá que esperar a junio.