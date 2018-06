Antonio Soler gana el Premio Juan Goytisolo con 'Sur', su novela «más ambiciosa» El escritor malagueño recibe en Madrid el galardón, dotado con 20.000 euros y la publicación de la obra por la editorial Galaxia Gutenberg ALBERTO GÓMEZ Viernes, 22 junio 2018, 12:00

Ayer aún estaba «cambiando algún adjetivo», saliendo de la espiral casi maniática de correcciones que acompaña el final de cada obra, cuando Antonio Soler recibió una llamada. Su última novela, 'Sur', acababa de ganar el Premio de Narrativa Juan Goytisolo, dotado con 20.000 euros y patrocinado por el Ayuntamiento de Alcobendas, en Madrid. El galardón garantiza la publicación de la obra, que llegará a las librerías en septiembre, por la editorial Galaxia Gutenberg. Soler ha recibido el premio durante un acto celebrado esta mañana en el Círculo de Bellas Artes de la capital.

La novela transcurre a lo largo de un solo día, con Málaga como escenario donde transitan sus personajes. «Es mi novela más ambiciosa», confiesa el autor malagueño, que ha estado sumergido más de un año y medio en la escritura de esta historia coral que sirve como «análisis de la ciudad contemporánea». Con más de 500 páginas, la narración mezcla distintas técnicas en «un experimento que me parecía arriesgado pero atractivo». Soler juega con los códigos del lenguaje alternando monólogos interiores, narración tradicional en tercera persona y hasta un diario, un despliegue destinado a dar voz a su amplia galería de personajes: «Técnicamente me parecía un reto complicado. Creo que es la suma de los registros que he ido experimentando en mis novelas anteriores».

Aunque el nombre de Málaga nunca se menciona, Soler recorre la ciudad junto a sus protagonistas, desde Portada Alta hasta El Limonar, desde la estación María Zambrano hasta calle Martínez Maldonado, en un día de terral, dieciocho horas donde se desarrollan todas las tramas de la obra. Este laborioso ejercicio de estilo ha sido especialmente valorado por el jurado, formado por Jorge Eduardo Benavides, Juan Cruz, Luis Mateo Díez, Diego Doncel, Antonio Lucas, Juan Antonio Masoliver, Mercedes Monmany y José María Pozuelo Yvancos.

Hacía catorce años, desde que recibió el Premio Nadal por 'El camino de los ingleses' que Soler no presentaba una de sus obras a un galardón. ¿Qué ha cambiado? «Me sedujeron la composición del jurado, con críticos literarios, y la participación de Galaxia Gutenberg», explicaba el autor de 'Las bailarinas muertas' a este periódico tras llegar a Madrid en coche, al filo del mediodía.