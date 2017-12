Antonio Banderas: “El teatro fue la primera mujer que me quiso y la abandoné”

Ante un escenario que irradiaba juventud, ganas y arte, no dejó de aplaudir, comentar las actuaciones y grabar vídeos con su teléfono móvil. «Todo lo que habéis hecho aquí es fantástico», les dijo Antonio Banderas a los alumnos de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (ESAEM) que, de riguroso negro y sobre el escenario del teatro que lleva el nombre del actor, ofrecieron ayer una vibrante actuación musical en exclusiva para el intérprete. Una representación que devolvió al malagueño a sus orígenes al recordar que una escuela y un teatro como en el que estaban era un «sueño» imposible cuando él comenzaba. Y entonces confesó una traición. «El teatro fue la primera mujer que me quiso y lo abandoné», aseguró la estrella malagueña, que está haciendo todo lo posible para reencontrarse con ese amor perdido. Y en el sitio en el que todo empezó: Málaga.

Antonio Banderas se subió al escenario y les habló a los alumnos de su proyecto del Teatro del Soho en el actual Teatro Alameda que, según adelantó, arrancará en 2019 con una gran producción musical cargada de simbolismo. «Nací en el teatro, me crié en el teatro y de alguna forma quiero volver a mis raíces trabajando como actor en mi propia tierra y el primer espectáculo que me gustaría hacer aquí y coproducir con Broadway es ‘Zorba el Griego’, el gran musical que se basa en un libro que también fue película con Anthony Quinn», avanzó con ilusión de principiante Antonio Banderas, que recordó que esta obra le fue ofrecida hace años para interpretar precisamente en los escenarios de Nueva York, aunque finalmente la estrenará en su propio teatro malagueño.

Lejos de ver los escenarios como una meta inalcanzable, el actor de ‘La máscara del Zorro’ y ‘Autómata’ insistió en que todas estas nuevas iniciativas profesionales que ahora se abren en Málaga son una oportunidad para las nuevos talentos. Por ello, les animó a seguir trabajando porque «las cosas importantes no solo pasan en grandes ciudades, sino donde estéis y ahora estamos aquí».

Detalles del Teatro del Soho

Tras abandonar la idea de la colaboración público-privada e instalar su proyecto en la manzana del antiguo Astoria-Victoria, Banderas aprovechó su charla con los alumnos para avanzar también algunos detalles del Teatro del Soho, que transformará el actual teatro Alameda para convertirlo en dos salas, la inferior, con 700 butacas, y la superior, con 350. La programación del aforo principal se dedicará a montajes de autores de «prestigio, como Shakespeare, Tenesse Williams o los clásicos del teatro español», mientras que la sala pequeña se destinará a propuestas «alternativas y voces nuevas», por lo que animo a los autores y directores a enviar sus propuestas.

Banderas, que se fundió en un abrazo con su sobrino Javier, alumno de la escuela y que protagonizó uno de los números musicales de la gala, les recordó a todos los aspirantes a actores que, aunque había protagonizado 105 películas, «el teatro tiene algo mágico que el cine ya no tiene». Y llamó la atención sobre la televisión, «que está asumiendo el papel del cine y todos los grandes guionistas están trabajando para las series», comentó Antonio Banderas, que en estos momento rueda la segunda temporada de ‘Genius’ centrada en la biografía de Pablo Picasso. Un papel que lo ha transformado físicamente. «Por Picasso me han quitado la cabellera y las cejas... y me encuentro más desnudo sin cejas que si me quitaran los pantalones», aseguró el artista que también tuvo un recuerdo para su «mamá» recientemente fallecida y acabó rodeándose de todos los artistas que estaban en el escenario para desear a coro y a todo pulmón «Feliz Navidad».