Antonio Banderas se suma al estreno internacional del oratorio de Marco Frisina en el Cervantes El actor narrará la pieza del compositor italiano, que también prepara con el teatro malagueño una ópera sobre Picasso y la creación del 'Guernica'

Se conocieron el pasado año. Cuando el compositor y maestro de capilla del Vaticano, Marco Frisina, visitó Málaga para conocer la Semana Santa y realizar las primeras audiciones para elegir los cantantes del oratorio 'Passio Christi'. Un estreno mundial que, como adelantó este periódico, se representará en el escenario del Teatro Cervantes los próximos 27 y 28 de abril con la presencia de la Orquesta Filarmónica de Málaga, la Coral Carmina Nova y un centenar de voces infantiles. De todo eso le habló Frisina al actor Antonio Banderas cuando se conocieron el pasado año y de allí surgió un interés que se ha hecho realidad con la participación del propio intérprete malagueño en esta producción como narrador de esta pasión de Cristo.

“Banderas ha querido colaborar con este estreno y su voz será la que narre los relatos evangélicos que forman parte del oratorio”, ha adelantado esta mañana el músico Antonio del Pino, organista de la Catedral, que ha acompañado al compositor Marco Frisina y a la concejala de Cultura, Gemma del Corral, en la presentación del oratorio de 'Passio Christi'. “Descubrí que existía una relación especial entre esta obra sobre la Pasión y la Semana Santa de Málaga y esa es la razón por la que he querido estrenarla aquí y no en Roma”, ha añadido el autor italiano que ha añadido que la pieza no solo está cantada en italiano, sino también en español, inglés, griego, francés, ruso y latín, entre otros.

“Los personajes secundarios cantan en distintas lenguas para expresar el dolor en diferentes idiomas y la universalidad del mundo ante la pasión”, ha señalado Frisina, que ha destacado el elenco de cantantes en el que destacan Damián del Castillo, María Grazia Schiavo -voz habitual de la Scala de Milan-, David Lagares y los malagueños Berna Perles y Luis Pacetti. Un gran reparto al que se unen la Coral Carmina Nova y un ejército de ángeles que, desde el Paraiso del Teatro Cervantes, serán interpretados por más de un centenar de niños de la Escolanía del Monasterio de San Lorenzo del Escorial (Madrid), la Escolanía del Colegio Las Chapas (Marbella) y Pueri Cantores Sanctissimum Corpus Christi (Málaga).

La Orquesta Filarmónica de Málaga completa el plantel artístico de este oratorio que narra la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, bajo la dirección del propio Marco Frisina, director del Coro de la Diócesis de Roma. Un estreno internacional, que organiza la Fundación Victoria con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, y que tuvo su origen en el concierto celebrado en la Catedral en 2016 y que, bajo el título ‘Málaga canta con Frisina’, reunió a 470 voces -infantiles y adultas- en el altar mayor del templo en un concierto histórico.

Opera sobre Picasso

Frisina ha aprovechado la rueda de prensa para ampliar sus proyectos de futuro en Málaga ya que, según ha adelantado, prepara para el año 2020 el estreno de una ópera producida por el Teatro Cervantes sobre la figura de Pablo Picasso y la creación de su obra cumbre, 'Guernica'. “Es un cuadro que resume a la perfección la tragedia, la violencia, las contradicciones y la fatalidad del siglo XX”, ha expresado Marco Frisina que, tras conocer Málaga, se sintió todavía más atraído por la obra picassiana.

“Me interesaba abordar a ese niño que creció con esta luz y lo que le ocurrió para que compusiera un cuadro tan cruel y tan real”, ha manifestado Frisina que ha añadido que, pese a la imagen “ególatra, nacisista y mujeriego” de Pablo Picasso, el artista se vio “golpeado por el sufrimiento del hombre”, lo que provocó un cambio argumental en el lienzo que le encargó el Gobierno español para el pabellón de la Exposición Universal de París de 1937 y el “nacimiento de 'Guernica', una de las grandes obras de la pintura universal”.