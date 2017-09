Antonio Banderas: “Sigo creyendo en este proyecto común llamado España” Antonio Banderas, en una imagen publicada por Eneko Goia, alcalde de San Sebastián, en su perfil de Twitter El actor malagueño recibe el Premio Nacional de Cinematografía en el Festival de San Sebastián ANTONIO JAVIER LÓPEZ Sábado, 23 septiembre 2017, 14:22

“Mañana gris en Londres. No he dormido bien. Me duele la espalda y me encuentro bajo de energía. Tengo que bajar a la ciudad para una reunión con abogados y esto siempre me pone de mal humor. El tráfico en esta ciudad es desesperante, por lo que no me apetece conducir, pero estoy obligado a hacerlo...”. Antonio Banderas relata frente al auditorio expectante los momentos previos a que sonara su teléfono móvil. Al otro lado, alguien le comunica que le acaban de conceder el Premio Nacional de Cinematografía. Cuelga. Y piensa: “Pues no está tan nublado el día”.

El director y actor malagueño relataba esta mañana la anécdota al recibir la distinción en el marco del 65 Festival de Cine de San Sebastián. Y en la ciudad donostiarra y en medio de la espiral independentista en Cataluña, Banderas ha defendido en su discurso: “Sigo creyendo en este proyecto común llamado España”.

“Lo que tenemos por delante es un aprueba de carácter y la voluntad para sobreponerse y crecer. A veces me pregunto si ese reto no es en sí mismo lo que debería ser llamado España”, ha añadido Banderas antes de acotar: “Viví los últimos rescoldos de un régimen autoritario y los primeros de la experiencia de la libertad. Creí entonces y ahora en ese proyecto común llamado España y a veces estoy orgulloso de él y a veces no, pero no puedo evitar quererla”. Acto seguido, Banderas se ha referido además a la “maravillosa imperfección” del país.

En la presentación, la actriz Paz Vega se ha referido al malagueño como “una de esas personas, tocadas con la varita mágica que todo lo que hacen lo hacen bien”. Por su parte, el ministro ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha aprovechado la ocasión para recordar la reciente bajada del IVA de las entradas de cine del 21 al 10% para luego recordar los comienzos del malagueño rumbo a Madrid. “Tenía 21 años, una maleta y 10.000 maletas en el bolsillo (..) Llevaba también algo que ninguno de sus compañeros de tren podía adivinar. Antonio Banderas llevaba un sueño”.

El Madrid de los años 80, de Almodóvar, Alaska, la movida, Los Secretos, Sabina ha desfilado por el discurso del ministro, que ha concluido: “De pocos como Antonio Banderas se puede decir que ha sido un patriota. Hoy hay que resaltar esa virtud”.

Además de la entrega del premio nacional a Banderas, la jornada en el Festival de San Sebastián tiene otro protagonista malagueño: Antonio de la Torre, que participa en la película 'El autor' de Manuel Martín Cuenca, que hoy se presenta en el certamen donostiarra.