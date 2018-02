Antonio Banderas estrenará la serie sobre Picasso en abril en España Antonio Banderas, caracterizado de Picasso. Un episodio especial, con las escenas rodadas en Málaga, abrirá la segunda temporada de 'Genius' en el canal National Geographic FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Lunes, 12 febrero 2018, 15:27

Antonio Banderas ya había señalado en rojo la fecha del estreno: 24 de abril de 2018. No obstante, la primera emisión de 'Genius: Picasso' estaba prevista para Estados Unidos y estaba pendiente su llegada a España. El canal National Geographic ha confirmado que abril -no especifica el día- también será la fecha del estreno en nuestro país con un episodio de larga duración que mostrará precisamente las imágenes de la infancia del artista que fueron rodadas en Málaga a comienzos del pasado mes de noviembre.

Tras la primera temporada sobre el científico Albert Einstein, esta segunda entrega de 'Genius' narra la trayectoria del malagueño Pablo Picasso a través de su turbulenta vida personal, su devoción por el trabajo y su revolucionaria aportación al arte moderno del siglo XX. Junto a Antonio Banderas, el papel del joven pintor es encarnado por Alex Rich ( 'True Detective'), que da vida la artista que se separa de la formación académica y busca nuevas expresiones pictóricas al trasladarse a Francia a principios del siglo XX.

La rica y ajetreada vida amorosa de Picasso estará muy presente en el relato con la presencia de sus mujeres y amantes. La actriz Aisling Franciosi ('Juego de Tronos') da vida a Fernande Olivier, una artista y modelo francesa a quien Picasso pintó más de 60 retratos entre 1905 y 1912; Poppy Delevingne ('Kingsman: El círculo de oro' y 'Rey Arturo: La Leyenda de Excalibur') interpreta a Thérèse Walter, amante y musa de Picasso de 1929 a 1936, quien se convertirá en la madre de su primera hija; Samantha Colley ('El crisol') se encarga del papel de Dora Maar, fotógrafa y pintora francesa que fue también amante y musa de Picasso desde 1935 a 1943, y Clémence Poésy ('The Tunnel') encarna a Françoise Gilot, que permaneció una década con Picasso (1943-1952) y con el que tuvo dos hijos. El argumento da un salto temporal desde Olivier a Walter, por lo que pasa por alto la relación de Picasso con su primera esposa, la bailarina ucraniana Olga Khokhlova, madre de su primer hijo, Paulo.

Además, el reparto lo completan Sebastian Roché ('The Man in the High Castle) como Emile Gilot, el padre tirano de Francoise; Robert Sheehan ('Fortitude' y 'Misfits'), como Carles Casagemas, un estudiante de arte español y poeta, que se convirtió en uno de los mejores amigos de Picasso y murió prematuramente; T.R. Knight ('Anatomía de Grey'), como Max Jacob, uno de los primeros amigos del pintor malagueño en París; Seth Gabel ('Fringe') como Guillaume Apollinaire, uno de los más importantes poetas del siglo XX y frecuente colaborador de Picasso; y Johnny Flynn ('Lovesick') que realiza una aparición especial como el actor francés Alain Cuny.

La segunda temporada de 'Genius', producida por Brian Grazer y Ron Howard, se rueda en estos momentos en Budapest, después de tomar escenas en Barcelona, París, Malta y Málaga. En la ciudad natal del Picasso y de su actor protagonista, Antonio Banderas, se rodaron escenas en la casa del pintor, la iglesia de Santiago y la plaza de toros de La Malagueta, donde trascurren los primeros años del artista. El Pablo niño está encarnado por Alessio Scalzotto en la etapa malagueña en la que aprende a dibujar bajo la tutela de su padre, José Ruiz Blasco (encarnado por David Wilmont), conservador del Museo Municipal de Málaga.

A partir de ahí, las serie narra como Picasso, con la ayuda económica de su tío malagueño Salvador Ruiz ( encarnado por Jordi Mollà), viaja a Barcelona, donde conoce a Carles Casagemas en una taberna de la ciudad en donde se reúnen intelectuales y librepensadores. Ambos son almas gemelas y viajan a París buscando fama y fortuna, pero son tan solo dos españoles aspirantes a artistas que acaban en la capital francesa. Inspirados por la vida nocturna parisina pero desalentados por tener que imitar los estilos clásicos preferidos por los vendedores de arte, Pablo se dedica a crear obras de arte que pueden venderse, incluyendo su representación de la sala de baile 'Le Moulin de la Galette'. Pero tiene lugar una tragedia, y la obra de Pablo cambia radicalmente, adoptando una paleta colores con casi exclusivamente tonos azules.

Viviendo en un lugar ruinoso en Montmartre, Pablo frecuenta un cabaret local, Au Lapin Agile, en donde se reúne su círculo de amigos, incluyendo el poeta, pintor y crítico francés Max Jacob. Aquí es donde conoce a su amante Fernande Olivier, a quien pinta con un gran intimismo, afecto y delicado erotismo. Tras abandonar la paleta de colores y la temática de su Periodo Azul, Pablo se decanta por las ferias y los artistas de circo, a quienes plasma con unos tonos rosados blanquecinos, que evocan a los poemas de Guillaume Apollinaire, uno de los poetas en su círculo de mejores amigos. Su estilo alegre atrae la atención de nuevos coleccionistas y patrocinadores, entre los que se incluyen algunos acaudalados americanos que vivían en París: Gertrude (Tracee Chimo) y Leo Stein (Iddo Goldberg).

Picasso, ahora con 45 años (y ya interpretado por Bandeeras), casado y con un hijo fruto de su primer matrimonio, inicia un romance clandestino con Marie-Thérèse Walter (Delevingne), una mujer mucho más joven. Picasso y Walter vivieron juntos de manera informal durante un tiempo después del nacimiento de su hija Maya. Aunque la personalidad modesta y dócil de Walter ofrece un refugio a Picasso durante su turbulento matrimonio, su falta de curiosidad intelectual y su forma de ser se convierte en algo problemático para el artista. Picasso comienza pronto un nuevo romance con la bella fotógrafa Dora Maar (Colley), con la que comparte pasiones, intelecto y energía. Maar se convierte en su amante y en una compañera constante, encargándose de documentar la creación del "Guernica", su poderosa declaración visual sobre el bombardeo por parte de la aviación Nazi del pequeño pueblo español justo antes de la Segunda Guerra Mundial.

Mientras se encontraba comiendo en un restaurante con Maar (ya a punto de ser desechada), Picasso flirtea con Françoise Gilot, que estaba cenando con su amiga de colegio y artista Geneviève Aliquot (Stephane Caillard) y con el actor de cine Alain Cuny. Aunque tiene 21 años y Picasso 61, los dos inician una relación romántica y profesional, en un momento en el que Maar lucha contra la depresión. Picasso tiene dos hijos con Gilot -Claude y Paloma- separándose después de más de una década juntos.

En la serie también aparecerán conocidos personajes de la historia del siglo XX, como Coco Chanel, Henri Matisse, Georges Braque y Jean Cocteau. La serie 'Genius: Picasso' está prevista que se estrene en 172 países y 43 idiomas.