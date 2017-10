American Vandal: la ironía de los penes

Interferencias: ¿Hay necesidad de cuestionar las series?

Sobre la televisión como medio y sobre las teleseries se siguen repitiendo ciertos mantras caducos que parecen ir contra el tiempo que vivimos. Un tiempo gris, desapacible política y socialmente, del que las series han sabido nutrirse como material narrativo. Un ejemplo de cómo la humanidad se tira piedras a sí misma y gusta de contaminar lo que es o será un estado natural. Entre esos mantras no es difícil seguir escuchando: la televisión es basura. O cultura basura. Las series no son cultura, simplemente entretenimiento. Quizá habría que empezar definiendo qué es la televisión en un panorama tan cambiante, en transformación constante, que sabe leer el presente y adaptarse a estas mutaciones. Además, este tipo de declaraciones o comentarios suelen ser expuestos sin matizar. Sobre todo en las redes. Otro signo de los tiempos.

Como que aún haya, a pesar de que también se dan casos contrarios, intelectuales y autores de distintas expresiones que se empeñan en afirmar que el afán de otorgar a las ficciones televisivas un rango artístico obedece a estrategias externas, porque no lo alcanzan. ¿Hay necesidad? ¿Dicen la verdad? No hay ambición artística en ‘Twin Peaks’ o en ‘The Handmaid’s Tale’ o en ‘Southcliffe’. Para prestigiarlas se entiende que se las equiparara a la literatura o al cine, pero no hay que perder de vista que en realidad son disciplinas distintas. Para validarlas, no es extraño, sino es bastante habitual, leer a algunos periodistas o críticos que hablan de series como películas de equis horas de duración. O, con el desembarco de Movistar en el ámbito serial, declaraciones de actores y actrices que afirman estar haciendo películas de 8 o 10 horas, no series. ¿Hay necesidad? Y todo por considerar el medio y las series como algo menor, no artístico, a pesar de que el entretenimiento penetra antes en el ser humano y, a través de él, llega a contaminar lo que pueda considerarse cultura. También se llega a decir, al menos algunos lo dicen, que esto de las series es una moda y la droga de quienes no leen. Un ejemplo de la postura cainita de este país de enfrentar las cosas. No soy de los que piensan que el hecho de ver series implique la negación de la lectura. Más bien pienso que son actos, la lectura y la visión de series, que se complementan, que se nutren entre sí. ¿Cuántas personas han leído ‘El cuento de la criada’ de Margaret Atwood después de ver la serie o viceversa? Más bien, aunque es otro tema más complejo, sería el uso adictivo del móvil lo que afecta más a la lectura. Y con seguridad más que la visión de las series.

Tal vez éstos sean unos pocos y los últimos coletazos de viejas posturas en las que la cultura quede limitada y establecida por cánones estables. O por supuestos cánones estables. El pez que muerde el anzuelo y que cuando cae en el cubo salta y mueve la cola con energía. Menos mal que gran parte del mundo académico, algunos filósofos, escritores y artistas no ven las series y el medio televisivo –que está en permanente mutación– como un enemigo, sino como otra manera de representación que requiere y necesita el mismo valor crítico de obras y expresiones sí consideradas artísticas sin ambages. Claro que hay series sin la más mínima aspiración artística. Muchas. Como en el resto de disciplinas. Seguramente, si el público se acerca a las series, entre las muchas razones, también es porque éstas proponen una suerte de lecturas (o narraciones) que favorecen la compresión del entorno cambiante que vivimos. Pues cabe que el público quizá reclame, como en literatura, una explicación visual y animada de lo que sucede alrededor para reflexionar y ser consciente de lo que pasa. ¿Hay entonces necesidad de seguir negando las series? ¿No es ésa una manera de negar la realidad y lo que somos?