AMENO Y SENCILLO

' Es divertida, pero triste a la vez, la historia entre real y fingida que cuenta y dirige Jacinto Esteban sobre 'La Measalves', apodo de la cupletista de la sala de fiestas Morocco, que en Málaga sucedió al célebre Café de Chinitas. Con el nombre de 'La Bella Teresita', personaje que reúne los perfiles de tantas famosas bellas de hace un siglo y sus andanzas en aquella sociedad puritana por fuera y rijosa por dentro, pero que ella, a pesar de las propuestas y regalías que le ofrecen, conserva el preciado bien de su virginidad, por consejo e imposición de sus muy creyentes padres y hermanos. Guarda tanto celo de su honra, que hasta rechaza la propuesta de un rijoso monarca, no nominado, pero ella dice que era guapo, pero se sacrificó. Una historia, en fin, de represión y de ardores, que reflejan las dos primeras décadas del siglo XX, con incrustaciones de sucesos o leyendas posteriores, como 'las hipolitinas'. Un ameno texto y una sencilla puesta en escena, con una excelente interpretación de Rosa Castro, tanto del texto como en las bien interpretadas canciones, que quizás el público no se atreve a aplaudir, como se merecen, por no cortar la excelente música de Chapi Pineda a la guitarra. Un ameno e interesante espectáculo programado en las salas del Alameda para viernes y sábados.