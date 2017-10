ALIVIO PARA CUARENTONES

Cualquiera que se adentra en la cuarentena, casi la edad que ya tiene la Constitución del 78, de pronto se descubre circulando por los carriles habituales. Para qué improvisar, quita, quita, nos decimos. Ya apenas nos salimos del guion, salvo sorpresa de algún artículo 155 que descubrimos sin aplicar, ay, o una muela del juicio escondida, un poner.

La cuestión es que la madurez, que augurábamos plena, se convierte en un constante auxilio de goteras incesantes. Eso sí, ya lo hacemos con los nervios templados para afrontar cualquier 'chapú'. Cuando las cosas se ponen cada vez más feas (quien dice feas, dice decaídas o ajadas) siempre encontramos el camino hábil para eludir los espejos. O para ponernos de perfil y no ver el impacto paisajístico que originan los estragos de la edad en nuestros cuerpos. O para sentirnos guapeados al menos alguna vez y gritarlo al mundo, con la boquita pequeña y un 'selfie' oportuno si puede ser.

Quizá la belleza no tenga nada que ver con el tocino, pero la edad siempre ha estado ligada a los cánones de lo bello. Ahora este hecho viene retratado y avalado por un estudio científico, lo que acaso obligue a relativizarlo un poco, si no del todo. Resulta que en la Universidad de Boston han calculado la edad media de las celebridades más famosas del mundo: aquellas conocidas por sus caras bonitas. Según esta investigación, un poco meticona, si en la lista de los más guapos del mundo en 1990 la edad media de los agraciados era de 33 años, ahora en 2017 las estrellas más afamadas tienen en torno a 39. De modo que la madurez avanza posiciones, fíjate tú: seis añitos en casi 30 años, qué alivio. No nos explican qué efectos habrá tenido el bótox en todo esto. Pero si el frío tensa los músculos faciales, más hielan las matemáticas, ah. Porque puestos a echar cuentas, y en la confianza de que siga esta progresión, habrá que esperar hasta 2047 para que los más bellos alcancen una edad media de 45 años, o sea. No sé si más tersas, pero tal conclusión nos deja a los maduritos las carnes un poquito más abiertas.