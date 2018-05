Adelfa Calvo: «Un Goya no te garantiza el trabajo» Adelfa Calvo, con Martín Cuenca esta mañana. / Fundación Unicaja La actriz vuelve a citarse con Manuel Martín Cuenca para dialogar hoy en Málaga sobre la película 'El autor' dentro del ciclo Encuentros con Directores de Cine de la Fundación Unicaja ANTONIO JAVIER LÓPEZ Martes, 8 mayo 2018, 15:15

No se veían desde aquella noche de febrero que cambió la vida de ella. Sí, bueno, pero no tanto. Tampoco se trata de ser desagradecida, pero la actriz malagueña Adelfa Calvo ya contaba con el bagaje de tres décadas de lucha sobre los escenarios para saber que un premio, por mucho relumbrón que traiga, no es algo definitivo. «Esta película me ha dado muchas alegrías y satisfacciones, pero un Goya no te garantiza el trabajo», compartía esta mañana la intérprete en la presentación de la nueva edición en Málaga del ciclo Encuentros con Directores de Cine promovido por la Fundación Unicaja, que reúne a la actriz malagueña con el cineasta Manuel Martín Cuenca para hablar de 'El autor', la película que le valió a Calvo el Goya a la mejor actriz revelación.

«Lo de 'revelación' me parecía hasta cómico, porque llevo mucho años intentando aprender y sobrevivir», reflexionaba Calvo para añadir: «Hay muchísimas actrices que parece que no existen. Era mi caso. Cuando apareces en la tele parece que acabas de nacer. Hay compañeras muy buenas a las que quizá no les den nunca un premio. Y creo que no soy mejor actriz porque tenga un Goya. Por tener un premio no eres mejor ni muchísimo menos».

Calvo y Martín Cuenca se citan esta tarde con el público malagueño (20.30 horas, entrada libre hasta completar el aforo) en el cine Albéniz de la capital para el pase de 'El autor' y un coloquio posterior con el público. «¡Puñeta, pasa el tiempo! Hace ya un año y pico que la rodamos», bromeaba esta mañana Martín Cuenca sobre la película que también le valió al actor Javier Gutiérrez el Goya a la mejor interpretación masculina protagonista.

Martín Cuenca ha repasado su larga vinculación con Málaga, desde la presentación (con premio) en el festival de cine de su primer largometraje, 'El juego de Cuba' (2001) hasta su presencia como jurado del certamen o como documentalista. «Ya sólo te falta rodar en Málaga», bromeaba Adelfa Calvo con el cineasta.

Algo más serio se ha puesto Martín Cuenca para analizar el anuncio del Gobierno sobre una posible rebaja del IVA del cine, fijado en el 21%. «Es un poco de chiste la promesa de bajarlo. Es como un maltratador que le dice un día a un pareja: 'Voy a dejar de pegarte, dame las gracias'. Bajar el IVA es lo mínimo que podía hacer este Gobierno por la cultura. (…) No pienso darle la gracias al Gobierno del PP por bajar el IVA del cine, faltaría más», ha defendido el cineasta que desde hace varios años rueda un documental sobre Pablo Ibar, el preso español condenado a muerte en Estados Unidos.

Martín Cuenca también se ha detenido en las implicaciones de recibir un Goya: «Un premio es un hermoso reconocimiento sobre el trabajo del pasado. Más allá de eso tengo claro que no significa nada, por desgracia, hay que volver al tajo, a picar piedra». Un tajo que en el caso español se sigue encontrado la brecha de la financiación. «Sólo hay un director en España que esté a salvo de hacer una película sabiendo que la va a hacer al año siguiente: Almodóvar. El resto no. Eso supone una radiografía de lo que es este país. Es muy difícil mantener una carrera, para los directores, para los actores y los productores», ha sostenido el director almeriense.