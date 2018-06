Acostumbrar la pupila

El título de esta exposición pareciera advertir cierto extrañamiento que se produce cuando nos encontramos 'in situ'. Como la pupila que se adapta al cambio de luz progresivamente, el inicial extrañamiento desaparece dando paso a diálogos y contextualizaciones que, en primera instancia, no afloran con facilidad dada la profunda heterogeneidad de las obras, algo que evidencia arrojo por parte de los comisarios. Existe una continua alusión a los años noventa por parte de éstos, lo que en algún momento puede desubicar, como también la presencia en el catálogo de un texto de Estrella de Diego que hace las veces de panorámica del arte de esa década. Bien es cierto –y esto es una de las virtudes de esta muestra– que la nómina de artistas recupera a algunos que jugaron un papel importante en ese momento, como Jesús Marín-Clavijo o Joaquín Ivars, o que se dieron a conocer y adquirieron notoriedad al final de la misma, como Carlos Miranda y Cristina Martín Lara. Muchos de estos comparecen con obras actuales, lo que nos permite ver cómo han reformulado sus poéticas personales. Carlos Aires y José Luis Puche representan varias generaciones posteriores a los anteriores, habiendo explotado sus carreras más recientemente, más aún en el caso de Puche, ya que Aires viene disfrutando de visibilidad y reconocimiento desde la década pasada.

La exposición plantea diálogos interesantes en dos grandes bloques gracias a un buen montaje, a excepción de las dos propuestas audiovisuales de Ivars y Aires, que, por proximidad, interfieren sonoramente la una en la otra. Coinciden estos bloques con la ocupación de las dos salas del espacio expositivo en distintas plantas. De este modo, en el primer nivel, las obras de Miranda, Martín Lara y Puche tejen un relato en torno a la condición del sujeto y a la proyección del artista en su propia obra. Las fotografías y vídeos de Martín Lara, tal vez su serie más reconocible y reconocida, con personajes que sin distinción alguna se enfrentan a la inhóspita e infinita Naturaleza, provocan la inminente identificación con ellos. Gracias a que nos dan la espalda y a los monos blancos que visten actúan como una suerte de arquetipos en los que reflejarnos y alcanzar a sentir, o si acaso a comprender, su confrontación con el medio natural. Esos personajes nos trasladan la fragilidad y finitud del ser humano y la zozobra que provoca la amenaza de la integridad física. De clara herencia romántica, esta serie nacida en Alemania a principios de siglo, supone una reformulación de la categoría de 'lo sublime'. El envés de esta enunciación de 'lo sublime', se encuentra implícito en algunas de esas imágenes, en las que lo humano-el personaje como proyección nuestra- acaba fundiéndose poéticamente en la naturaleza, en el paisaje.

'Extraña Varsovia' La exposición: Una veintena de obras de muy distintas disciplinas (dibujos, instalación, vídeo-instalación, escultura, maquetas, fotografía) que recorre un lapso de quince años de creación. Seis son los artistas que la componen, todos ellos malagueños. Comisarios: Pedro Pizarro y Juan Carlos Martínez Manzano. Lugar: Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia. Ollerías, 34, Málaga. Fecha: Hasta el 22 de junio. Horario: Lunes a viernes, de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h.

Estas imágenes de Martín Lara dialogan con los dibujos a carbón graso de Puche. En el caso de éste, una figura femenina que parece fundirse con un torbellino vegetal y un autorretrato del artista que emerge del agua. Justamente, enfrente de este dibujo, vemos las figuras de Martin Lara sumergirse en el agua o flotar en el líquido elemento. El dibujo de Puche introduce la autorrepresentación del artista en la obra, un asunto que le interesa a los comisarios, como vemos en la selección de obras. Y es que, en este mismo espacio encontramos la instalación de Miranda en la que el autor, fiel a la estrategia que desarrolló durante décadas, se desdobla en una serie de heterónimos, de personajes ficticios que desempeñan distintos roles en relación a la creación artística e interpretación de la misma. Subyacen en aquella estrategia que desarrolló Miranda distintos registros que han de interesarnos. En primer lugar, su proyección como creador, ya que, en una especie de juego de espejos o 'mise en abyme', se viene a autorretratar bajo esos 'otros yoes'. Por otro, la utilización de lo verbal, ya que toda la intención recae en la palabra, en textos que interpretan los procesos creativos y que vienen a retratar a los distintos personajes. Y es que, el proyecto de Miranda giraba sobre la interpretación y cómo el que interpreta viene a crear, se convierte, por tanto, en creador, quien dota de sentido.

En el segundo bloque, coincidente con el espacio de la segunda planta, la mirada al sujeto y su condición pasa de ser introspectiva y en relación a la proyección del creador en él, a adquirir una dimensión política y social. Este particular, que introduce en el relato la esfera de lo público y de las relaciones sociopolíticas, lo encontramos en las obras de Ivars y Aires. Desde tonos y registros muy diferentes, ambos sitúan al poder (económico, fuerzas del orden, 'lobbies'), así como al pensamiento o a la escala de valores que triunfan en la contemporaneidad en el centro de sus dianas. Las distintas piezas de ambos conforman espacios instalativos y ambientales, otro paradigma que desean hacer resaltar los comisarios. Ivars, por su parte, convoca a la figura del 'performer', del artista que toma partido a través de su acción, mientras que en las piezas de Aires advertimos la ironía y paradoja con la que transgrede y subvierte símbolos y jerarquías. En su caso, no podemos eludir la importancia de la semántica que incorporan los materiales que emplea (oro, billetes, etc.), siempre cuidadosa y oportunamente elegidos en pos de esa densificación del sentido de sus obras. También poseen carácter instalativo algunas de las esculturas de Marín-Clavijo, de aire metafísico. Son sumamente sutiles estas derivaciones posminimalistas que juegan con distintas escalas y con la luz y las sombras.

El eco inextinguible

Paco Aguilar ha sabido conjugar una veintena de obras para, como si se tratase de un narrador, introducirnos en un brillante y exquisito relato que nos conduce a un estado primigenio de nuestra comprensión como especie. Un momento en el que el ser humano acude al pensamiento simbólico y al mito para explicarse el mundo y, lo que quizás sea más importante, explicarse a sí mismo. El ídolo, la mitología, el rito, la magia, la fiesta o los arcanos aparecen en sus muy distintas piezas. Georges Bataille advirtió en 'Lascaux o el nacimiento del arte' cómo el ser humano aparecía en los albores, en las primeras auto-representaciones, como un ser risible y grotesco frente a la imagen del animal, de profundo verismo. Lo humano en este conjunto de obras de Aguilar también aparece, como en aquellas primeras manifestaciones, mixtificado con lo animal: seres que combinan ambas condiciones, antropomórficos y zoocéfalos (hombres con cabezas de animal).

Paco Aguilar. 'Mímesis y diégesis' La exposición: 29 obras con predominio de la obra gráfica (aguafuerte, aguatinta, buril, punta seca), aunque encontramos dibujo, escultura (piezas en madera talladas y modeladas y otras en bronce siguiendo la cera perdida), fotografía o técnica mixta sobre papel y lienzo. A ellas se une una instalación de figurados meteoritos que penden del techo. La presencia de elementos naturales es fundamental. Lugar: Escuela de Arte San Telmo. El Ejido, 3, Málaga. Fecha: Hasta el 29 de junio. Horario: De lunes a viernes, de 9.30 a 20.30 h.

Obras como el tríptico 'Diario de viajes' nos remite, merced a las calidades, al muro de de las cuevas prehistóricas. En la superficie de esas obras comparece el fantasioso mundo de Aguilar, generalmente envuelto en un magicismo con el que, a lo largo de la historia del arte, se ha ejercido la mirada a la Prehistoria. La incorporación de símbolos esquemáticos y de espacios rehundidos en el papel (gofrados) nos hace recordar el arte del neolítico y las inscripciones o grabados en las paredes de las cuevas (petroglifos). Precisamente, algunas de las primeras obras de esta exposición abordan la imagen de esos espacios de culto, de las cuevas. Sabe Aguilar incorporar materiales que redunden en este universo: la piedra, los ídolos en metal que se inspiran en el arte de las islas Cícladas, el hueso, la madera. La relación directa con la Naturaleza y la transformación de ésta a manos del ser humano.

Entre esas citas a lo telúrico, al arte de periodos anteriores o a los símbolos y mitos, el artista introduce imágenes en torno a lo arqueológico, a cómo ese pasado permanece oculto tanto como late en nosotros. Tal vez como un eco que nunca se extingue y el cual amplifica Aguilar.