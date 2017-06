Museo del Vidrio: Ocho años en ocho historias

. Misterio, secreto y simbolismo. Cada pieza del Museo del Vidrio ofrece uno, dos o los tres ingredientes que Gonzalo Fernández-Prieto vislumbra a cada paso del recoleto centro cultural que celebra su octavo aniversario con muchas y buenas noticias. La que más ilusiona al promotor de esta iniciativa privada es el hallazgo de un horno del siglo XVIII en la parcela anexa sobre la que ampliará su sede el museo. Además, la entidad ha duplicado en los últimos cinco años su número de visitantes, pasando de los 10.350 usuarios censados en 2011 a los 22.500 que se perdieron el año pasado por las historias que ofrecen las piezas de su colección.

Ocho historias, ocho piezas, ocho años. Fernández-Prieto elige las que protagonizan las siguientes líneas. Claro que podrían ser más. Muchas más. Y todas tendrían sus correspondientes dosis de misterio, secreto y simbolismo.

Vidriera sobre la Fe (1910)

Un mensaje oculto dedicado a las sufragistas

«¿Qué bandera representa el blanco, el verde y el violeta? La de las sufragistas. La Fe suele representarse con los ojos cerrados, pero aquí aparece con los ojos abiertos, porque representa el derecho de la mujer al voto», avanza Fernández-Prieto antes de añadir: «Los prerrafaelitas eran un grupo muy revolucionario y en aquella época esta bandera oculta en la vidriera mostraba ese espíritu. William Morris fue uno de los grandes diseñadores de los prerrafaelitas», añade el coleccionista sobre la pieza procedente de una iglesia en Saint Duston.

‘San Pedro y el rey David’ (1890)

El libro cambia las tornas sobre el juicio

Esta obra de Carl Almqvist ofrece su dosis de misterio en el libro que separa a ambos personajes. «Parece que San Pedro es el que está juzgando a David, pero es David el que está juzgando a San Pedro. Lo sabemos por el libro. El pasaje lanza el mensaje de que hay gente que no puede decir lo que piensa», detalla el promotor del museo.

Copa del siglo XVI

El amor dramático de Píramo y Tisbe

La historia que sirve a Shakespeare para abrir ‘El sueño de una noche de verano’ protagoniza esta singular pieza que se empezó a grabar en Holanda con diamantes, si bien la talla se terminó de realizar en Bélgica. «El misterio del vidrio es que se utiliza para brindar en las copas y se suele brindar sobre aquello que se ama, aunque lo que se ama a veces hay que guardarlo en secreto porque está prohibido», glosa el coleccionista.

Copa inglesa del siglo XVIII

Los Estuardo plantan cara a la dinastía Hannover

Más símbolos secretos, ahora en la Inglaterra dominada por los Hannover: «Hay familias que son católicas y creen todavía en el regreso de la familia Estuardo y brindan con la esperanza de que la familia Estuardo va a volver a ser sus reyes. Lo hacen con la simbología secreta que sólo ellos entienden: la mariposa de noche, porque trabaja en la oscuridad para traer luz; la rosa, como símbolo de la familia real Estuardo en el exilio y el capullo de la rosa, como el hijo de la rosa, que es el príncipe Carlos».

Cristales de La Granja

El poder esotérico de la mandrágora

«La mandrágora tiene raíces que parecen mujeres u hombres y se une a la simbología del amor y del sexo. También se utiliza como algo esotérico que puede forzar al amor. Maquiavelo hizo una obra hablando sobre la mandrágora», relata el mecenas sobre las copas realizadas en La Granja en los «mojigatos» reinados de Carlos III y Carlos IV.

Vaso decorado del siglo XIX

El entierro masónico de Mozart

«Mozart tuvo dos entierros. Este vaso no muestra la entrada principal de la catedral de San Esteban, sino que esta es la entrada que da a la capilla de la Cruz, que es exterior que fue donde se celebró el funeral masónico de Mozart antes del realizado en el interior de la iglesia», detalla Gonzalo Fernández-Prieto sobre esta singular pieza del museo.

Vaso irlandés del siglo XIX

Y al final del trago... aparece el ahorcado

El juego de palabras inglés ‘Drunk to the last drop’ puede traducirse como ‘Beber hasta la última gota’ o ‘Beber hasta quedarse ahogado’. Es la broma que plantea este vaso irlandés que deja asomar en el fondo la silueta de un ahorcado.

Una vidriera única

Burne-Jones y Morris, juntos en Málaga

«Hoy en día, la Escuela Prerrafaelita es la más codiciada de Europa», anuncia González-Prieto sobre la impresionante vidriera procedente de una iglesia en Saltcoats que reina en el tramo final del Museo del Vidrio. Las dos ‘estrellas’ de aquella escuela –Edward Burne-Jones como artesano y William Morris como diseñador– firman la imponente pieza del museo malagueño.